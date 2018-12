Durán Barba: “La situación económica no está mejor hoy que en el gobierno de CFK”

Por Juan Luis González

Hace poco, Jaime Durán Barba reapareció en público. Fue en el Ciclo de Entrevistas de la Escuela de Comunicación de Perfil, donde rompió un largo silencio y dejó definiciones fuertes. No sólo resaltó el presente de Cristina Kirchner – “está con muchísima fuerza”-, sino que también dejó una confesión que llamó la atención: “La situación económica no está mejor hoy que en el Gobierno anterior”. Además, durante la entrevista con los alumnos, contó la intimidad del oficialismo durante la última crisis.

¿Cómo está viviendo el Gobierno internamente la crisis económica?

A nivel político fue un año muy movido. Macri podría hacer lo que algunos pidieron: un gobierno de concentración nacional donde estén todos los que estuvieron con Menem, después con Duhalde y luego con Cristina. Un gobierno que siga haciendo lo que siempre se hizo. Pero la vocación de Mauricio desde el principio fue cambiar. Esos intentos de cambios son complejos. Hubo que tomar medidas que no son siempre agradables. También vimos una sequía como no se veía desde hace años. El mundo también se ha vuelto complejo. Donald Trump es bastante más impredecible que sus antecesores y la bolsa también. En la actualidad no se puede controlar nada. Por otro lado, el equipo de Gobierno no había vivido crisis políticas complejas y les impactó más esta. Pero Mauricio tiene una característica muy especial, que es su tenacidad. Es un tipo muy tenaz que se pone un objetivo y lo sigue pase lo que pase. Es un tipo con una mentalidad muy obsesiva. Siempre ha empezado las campañas desde abajo. Pero la situación económica no está mejor hoy que en el gobierno de Cristina Kirchner.

¿Considera que Cristina Fernández intentará “duranbarbarizarse” de cara a las elecciones de 2019, como hizo en el 2017?

Hubo un primer momento en que sí, pero cuando Cristina trató de ser como es Mauricio le salió mal. No hay que fingir lo que no se es. Lejos de lo que algunos creían con el escándalo de los cuadernos, ella sigue con muchísima fuerza, y los problemas que hubo este año terminaron endureciendo a la gente que la sigue. En el lado de Macri también se produjo una cierta fanatización que no había antes, y ahora ambos tienen un 30% en los dos polos. Va a decidirse por Macri o por Cristina dependiendo de lo que pase. Se ha creado la leyenda de que algún sector del Gobierno, en el que me ponen a mí, ha hecho algo para que Cristina Fernández siga existiendo y eso es absurdo. Ella representa una forma de ser y de ver el mundo numerosa e importante. La gente la escoge a ella porque ella expresa esta falta de apego a la ley, la anomia social, que es grande y existe en toda América Latina.