Facundo Moyano: “Tal vez deje la política”

Por Juan Luis González

Guantes. El hijo del camionero tiene nuevo hobby. “Si me das tres semanas, estoy para pelear”. Foto: Chipi González (Desde Mar del Plata)

Marcos Maidana no tiene su mejor noche. A su hermano lo acaban de sacudir a trompadas arriba de un ring, y su debut como promotor de boxeo quedó trunco. “El Chino”, ex campeón mundial, mastica bronca mientras que del otro lado de la ventana la ciudad de Mar del Plata apenas se ve.

El conductor del auto, que lo nota cabizbajo, le quiere levantar la moral. Se conocieron hace un par de horas en el Polideportivo Islas Malvinas, pero Facundo Moyano, al volante, lo sigue desde hace tiempo, con la misma atención que observa a todo ese mundo de deportistas duros y músculos apretados, y luego de la pelea le había ofrecido devolverlo a su hotel.

Después de cumplir su promesa, el diputado vuelve solo, pensando en lo que podría ser si no hubiera seguido los pasos de su padre, si no se hubiera metido de lleno en el sindicalismo y la política, si no hubiera cruzado la línea nunca clara que separa a ese ámbito de la farándula y los romances mediáticos. ¿Y si se hubiera dedicado al box, como su ídolo Cassius Clay? ¿Y si larga todo?

Como Alí. Un día después el mítico boxeador estadounidense le devuelve la mirada. Está colgado en un cuadro en el bar del flamante hotel del SUTPA, el sindicato de los trabajadores de los peajes que creó Facundo en el 2006, el mito fundacional de su carrera, a la que luego se le sumarían unos años de kirchnerismoCoquetea con dedicarse al boxeo. Crisis vocacional y relación con “El Chino” Maidana.Coquetea con dedicarse al boxeo. Crisis vocacional y relación con “El Chino” Maidana. furioso y una ruptura igual de rabiosa con el proyecto, de la mano de su padre.

Toda la decoración del bar, en “La Feliz”, la eligió el diputado, e imita a un pub neoyorquino. Ahí están Alí, Monzón y Stallone. Brilla, por su ausencia, Perón, Moyano padre, o cualquier referencia sindical o política.

Facundo Moyano: El boxeo es mi pasión. Estoy teniendo mucha relación con ese deporte, organizo peleas, guanteo dos veces por semana, me entreno. Me cuido con lo que como.

Noticias: ¿Está para subirse a un ring?

Moyano: Si me das tres semanas estoy. Ahora debo estar pesando 85 kilos, y mido 1,82, si peleara tendría que ser en semipesado y me falta bajar unos kilos.

Noticias: ¿Dejaría la política por el boxeo?

Moyano: Ya me fui del sindicalismo, del fútbol (fue presidente de Alvarado, club marplatense del ascenso), y tal vez deje en algún tiempo la política. Llega un punto en que siento que si no puedo aportar más le dejo lugar a otro. Desde lo personal como que ya está, ¿cuánto más puedo crecer?

2019. El diputado, a fines del año pasado, se abrió del Frente Renovador donde militaba desde el 2013, y se sumó al interbloque de Felipe Solá, un espacio que en términos electorales no tiene representatividad. Si el apellido Moyano estará en una lista este año es un misterio que ni él tiene resuelto. Tal vez sea verdad que prefiere los guantes.