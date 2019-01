Sergio Bregman: agenda agitada y preocupaciones

Por Alejandro Rebossio

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman, está preocupado. Teme que Brasil abandone el Acuerdo de París contra el cambio climático.

Noticias: En 2018 en Vaca Muerta hubo una serie de derrames…

Sergio Bergman: Es jurisdicción de Neuquén. Pero apenas sucedieron nos pusimos en contacto con la provincia para inclusive hacer la inspección, en un proceso donde ya está auditada la empresa (YPF), además de multada severamente.

Noticias: En dólares es poco…

Bergman: Tendrás que ver qué pasa en la provincia con las unidades de cálculo de las multas.

Noticias: Pero usted sí intervino por el derrame de la mina Veladero.

Bergman: Ya había habido dos incidentes. Cuando sucede un tercero, tomamos una decisión sin precedente: denunciamos a la empresa (Barrick) por negligencia reiterada.

Noticias: ¿Y qué pasó?

Bergman: Se hicieron las obras para que todo esté en condiciones.

Noticias: ¿Y la causa judicial?

Bergman: Hay una controversia de si correspondía que la hiciéramos en Buenos Aires.

Noticias: Hay accidentes con fracking (técnica de extracción) en el Alto Valle del Río Negro…

Bergman: Si frackiás en poblaciones con alta densidad de habitantes o con actividades productivas, tenés que regular.

Noticias: ¿El proyecto Vaca Muerta va contra el Acuerdo de París?

Bergman: En absoluto. En 2025, el 20% de nuestra matriz energética va a ser renovable.

Noticias: ¿Qué opiná de que Bolsonaro quiera dejar el acuerdo?

Bergman: Trabajaremos prudentemente para tratar de volver a reclutar a Brasil a una posición más moderada. Es preocupante.

Noticias: Francia dijo que el acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur no se iba a poder dar…

Bergman: Por las posiciones de Bolsonaro…

Noticias: El medio BioDiversidadLA publicó que “subió la deforestación y preocupa la baja partida de la protección de bosques”…

Bergman: Es equivocado. Es una nota para criticar la partida, pero no hubo disminución. Son $ 570 millones y no va a haber transferencia a las provincias hasta que se pongan al día con la progresión de los convenios que firmamos.

Noticias: Salta multó a Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete, por deforestar.

Bergman: Se la agarraron con Braun Peña pero es una controversia con Salta, a la que le objetamos que sus ordenamientos no se condecían con la ley de bosques.

Noticias: ¿Otras provincias incumplen?

Bergman: Sí, Santiago del Estero, Chaco…

Noticias: ¿Las mineras operan en glaciares?

Bergman: No hay posibilidad de contestar eso. Algunos dicen que sí y otros que no. En Veladero, los caminos pasan por la zona periglaciar y hay que clausurarlos. Dimos parte a San Juan.

Noticias: El Gobierno no determinó a cuántos metros de las poblaciones se puede fumigar en el campo…

Bergman: Porque no pasa por los metros. Tiene que ver con más variables, como manipulación del agroquímico, sistema de aplicación, qué hacés con los bidones. Tenemos que buscar consistencia científica y no enunciados ideológicos como en Gualeguaychú, que por decisión municipal no se puede fumigar a 1.500 metros y tienen 30.000 hectáreas sin producir en todo Entre Ríos.

Noticias: ¿El saneamiento del Riachuelo está trabado por el ajuste?

Bergman: No, hay obras,

Noticias: ¿Cuándo terminarán?

Bergman: En tres años. Pero cuando termines con las cloacas, ¿estarán conectadas? Recién hace dos años empezamos a hacer un mapeo de todos los asentamientos en función de la conexión domiciliaria.

Noticias: Hay empresas que llevan años contaminando el Riachuelo…

Bergman: Ahora se licitó el parque y la planta de efluentes industriales. Esa licitación obliga a que en tres o cuatro años las industrias se reconviertan o se muden.

Noticias: ¿Qué otros sectores económicos contaminan?

Bergman: Hablemos de nuestro activo: en el último año se crearon seis parques nacionales. ¿Qué temas están pendientes? Calidad del aire y basura marina.