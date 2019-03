Exclusivo: El video de D’Alessio con sirenas y a toda velocidad por Libertador

Por Rodis Recalt

Una pregunta recurrente desde que estalló el caso D’Alessio-Stornelli es: ¿De qué trabajaba Marcelo D’Alessio? Entre las muchas facetas que tenía el espía-falso abogado había una que tenía una cuota de adrenalina: poner una sirena en su auto y andar a toda velocidad.

El empresario Mario Cifuentes declaró que D’Alessio lo llevó en un auto al que le puso una sirena y salieron a toda velocidad por la avenida Del Libertador. Cifuentes filmó y aportó ese video al expediente que tramita en el Juzgado Federal de Dolores. NOTICIAS lo muestra en exclusiva en esta nota.

Cifuentes declaró que luego de una reunión que tuvieron el 27 de marzo del 2018 en el hotel Emperador, D’Alessio le ofreció llevarlo a su casa.

“Bajamos hasta la cochera del hotel donde creo que él tenía el Audi oscuro que estaba en su casa, no lo recuerdo bien si era el mismo o era otro. Si recuerdo que subimos al auto y vi que tenía armas ahí adentro -era un arma larga entre los asientos, creo que era un fusil o una escopeta, no lo recuerdo-, además del arma que pude ver que tenía en la cintura. Arrancó el auto y desde que salió del estacionamiento hasta el lugar donde finalmente me dejó -que deben ser algo de 30 cuadras, porque me dejó en Figueroa Alcorta e/ Salguero y Cavia- prendió unas sirenas de tipo policía y condujo muy rápido, pasando los semáforos en rojo. Mientras manejaba, me decía cosas ‘ves, esto se maneja así’ y pasaba muy cerca de otros autos, como rozándolos. Durante un breve lapso en ese trayecto, le pedí filmarlo y lo filmé con mi celular”, relató Cifuentes.

D’Alessio tenía una gran pasión por la velocidad. Competía en la categoría de automovilismo TC Pistas Mouras, donde todos lo conocían como Patán.

El video que grabó Cifuentes arriba del auto de D’Alessio:

