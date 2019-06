Diego Bossio volvió al kirchnerismo y ya hay críticas en las redes

Por Juan Luis González

Las últimas semanas en Argentina vienen llenas de sorpresas. Una de las más llamativas fue el regreso de Sergio Massa al kirchnerismo. Y el tigrense no volvió sólo, sino que, entre otros, lo acompañó el diputado Diego Bossio. Sin embargo, cuando el ex titular de la ANSES anunció ayer su participación en el Frente Todos, las reacciones no se hicieron esperar: muchos kirchneristas se mostraron todavía dolidos por el hecho de que abandonara ese espacio en el 2016.

“Partimos de una mirada crítica en común: el fracaso de Macri. A partir de allí, coincidimos sobre las políticas de Estado y en el programa de gobierno que necesita la Argentina para ponerse de pie y los argentinos para salir adelante”, escribió ayer Bossio en sus redes, anunciando su participación en el frente opositor que conduce CFK.

Luego de más de tres años distanciados, en el que hubo furiosos cruces entre sus otrora compañeros y él, el ex titular de la ANSES volverá a compartir un espacio con, entre otros, la cúpula de La Cámpora. “Cristina es una etapa superada, si se quiere presentar que lo haga, pero nosotros estamos buscando una alternativa distinta”, había dicho Bossio en el 2017 en una entrevista con NOTICIAS. La propia CFK se había acordado del abandono que hizo Bossio del bloque en Diputados del FPV, y lo criticó duramente en su recién estrenado libro “Sinceramente”.

Partimos de una mirada crítica en común: el fracaso de Macri. A partir de allí, coincidimos sobre las políticas de Estado y en el programa de gobierno que necesita la Argentina para ponerse de pie y los argentinos para salir adelante.@FrenteRenovador @p_justicialista

❤🇦🇷 pic.twitter.com/Ko6XhsZl73 — Diego Bossio (@diegobossio) June 12, 2019

Tras su anuncio, las respuestas llegaron en cantidad. “Traidor”, “vos apoyaste a Macri”, fueron algunos de los agravios que recibió, mientras que muchos bromeaban con “tener que tragarse otro sapo”. El diputado hasta se le animó a contestarle a un usuario, que le había dicho “jodeme que estás en el combo”. “Tenemos que ganarle a Macri”, fue su respuesta.

Mirá algunas de las críticas



Tu política de Estado son los sanguchitos y 4 mates calentitos ? — Dr. Leonardo Martinez Herrero (@DrLeoMartinezH) June 13, 2019

Traidor — Dra. Evangelina Disconsi (@EvangelinaDisc3) June 13, 2019

Así te quiero ver volver pic.twitter.com/bS3HbqCRL6 — Nos Veras volver (@no_hay_razon) June 13, 2019

¿Volvió este panqueque? Que se quede afuera acomodando los autos. — Leandro San Martín (@NanoSM87) June 13, 2019

Hola Dieguito…. que vuelvas es lo peor que me pasó en lo que va de la semana.

Ojalá se te encarne una uña. pic.twitter.com/fWYBMfPQ3O — ElTT (@TanqueT11) June 13, 2019