Cómo fue el almuerzo de bienvenida PRO a Pichetto

Por Rodis Recalt

Hoy al mediodía se reunieron a almorzar en el restaurante “Los Platitos”, en la Costanera, un grupo de funcionarios del PRO junto al senador y candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. En la comida hubo discursos del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y del propio Pichetto.

En plena reunión, el diputado Emilio Monzó conectó un parlante a su celular, le dio play a la marcha peronista y casi todos comenzaron a cantarla. Salvo algunos de los invitados que prefirieron no verse comprometidos si después vienen los reproches.

Entre los presentes estuvieron Rogelio Frigerio, Alejandro Finocchiaro, Daniel Lipovetsky, Silvia Lospennato, Bruno Screnci, Cristian Ritondo, Martiniano Molino, Eduardo Amadeo, Gustavo Ferrari, Julio Garro y Maximiliano Corach. Sobre el final del almuerzo llegó Horacio Rodríguez Larreta.

Como era de esperarse, en un momento le tocó hablar a Pichetto. “Estamos entrando en un proceso de mayor estabilidad económica. Sin duda esto va a traer beneficio para la gente de abajo”, aseguró el candidato a vice de Macri. Y aprovechó para criticar al Kirchnerismo y lanzó: “Yo les agradezco mucho, este es un primer paso a un peronismo que nunca tuvo que ver con la izquierda argentina, con (Horacio) Verbitsky o (Martín) Sabbatella, tipos que han entrado por la ventana y se han apoderadon del peronismo”.

Por último, y para cerrar, sostuvo: “Estoy muy feliz, no tengo culpas, no me tiembla el pulso, tengo fuerte resiliencia. Con Frigerio vamos a arrancar a recorrer el país”.

¿Qué comieron? De entrada hubo empanadas, ensaladas, papas fritas, mollejas, provoleta y chorizo. De plato principal se deleitaron con bife de chorizo, una de las especialidades del restaurante. Todo acompañado por vino Nina, de bodega San Humberto, del empresario menemista Carlos Spadone. Todo por la suma de 47 mil pesos.