Grabois duro contra el contrato de MercadoLibre en el Central

Por Alejandro Rebossio

El dirigente social kirchnerista Juan Grabois envió el pasado viernes un pedido de información al secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner, sobre los montos y plazos de las concesiones que otorgó el Mercado Central, bajo su dependencia, entre 2017 y 2019. En la carta ni se menciona a MercadoLibre, pero apunta precisamente a obtener datos sobre el contrato por el que la empresa Plaza Logística se quedó con 20 hectáreas por un plazo de 30 años, de las cuales ocho fueron subalquiladas a MercadoLibre para su primer centro de distribución. Gabrois ya se enfrentó este año con la principal empresa de la Argentina, propiedad de Marcos Galperín, a la que acusó de monopólica y evasora de impuestos.

Ahora el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) arremete contra el contrato por el que llegó al Mercado Central, que pertenece a la Nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Señala que Plaza Logística -empresa controlada por dos fondos norteamericanos, Blue Water y PointState Capital, dueño de la constructora Caputo SA, y con accionistas minoritarios argentinos- logró una resolución especial del ente tripartito para que amplíe el plazo de concesión, que tenía un límite de 20 años, para llegar a 30. El CEO y fundador de Plaza Logística, Eduardo Bastitta, argumentó que había pedido 50 años o comprar el terreno: “Para nosotros no es una ventaja tener una concesión, preferimos invertir en tierra propia. En las 250 hectáreas de escombros que tenía el Mercado Central, donde había hasta autos, nadie quería invertir por la situación del suelo”.

Gabrois apunta que Plaza Logística abona menos canon que otros concesionarios más antiguos del Mercado Central como Coca-Cola Femsa y Quilmes. La empresa de Bastitta paga $ 2,78 por metro cuadrados, frente a los 5,39 de la embotelladora mexicana de Coca-Cola. En el peronismo antikirchnerista también advierten sobre un “precio vil”. Bastitta se defiende: “A fin de año vamos a pasar a pagar más de 5 pesos porque nuestro contrato actualiza por inflación”. Autoridades del Mercado Central también lo justifican: “El de Plaza Logística es un mejor contrato que el de Quilmes y Coca-Cola porque se actualiza con un índice más parecido a la inflación. Para febrero de 2020 pagará cerca de 6 pesos, similar a los demás. Además, los cánones tienen relación con la inversión que van a hacer, en este caso 80 millones de dólares, y con la duración del contrato”. Asesores del Gobierno sostienen que Coca-Cola Femsa, que inauguró allí su centro de operaciones en 2010, también comenzó pagando poco alquiler porque debió invertir fuerte para recuperar el terreno.

MercadoLibre, inquilino de Plaza Logística en el Mercado Central, se desentiende de la polémica por el canon: “Debería ser una pregunta para Plaza Logística. Nosotros tenemos un contrato de alquiler con ellos que hemos negociado oportunamente de manera directa con Plaza Logística, y no con el Mercado Central. Plaza Logística es quien hizo la inversión para el desarrollo inmobiliario y nosotros pagamos un canon por su uso”. La concesión fue firmada por el anterior presidente del Mercado Central, Fabián Miguelez, que dejó el cargo en 2018 tras un informe de Canal 26 que lo acusaba de presuntas irregularidades. Fue reemplazado por Belisario Álvarez de Toledo.

Además,MercadoLibre niega que vaya a dejar de trabajar con ningún correo con los que trabaja en la actualidad sino que, por el contrario, elevará el volumen para repartir con ellos. En el Correo Argentino dicen que nunca tuvieron relación con Plaza Logistica.

Grabois sostiene que además Plaza Logística y su inquilino MercadoLibre buscaron ubicarse en el Mercado Central para “evadir impuestos”. Argumenta que en ese predio no se tributan Ingresos Brutos y además planean instalar depósitos fiscales lejos del control que la Aduana practica a aquellos que están instalados en puertos. Bastitta le responde: “No es verdad que ahí no se paguen Ingresos Brutos. Y es verdad que queremos instalar depósitos fiscales porque ya hay varios que funcionan allí desde el gobierno anterior”.

El dirigente social agrega que el Correo Argentino invirtió “fondos y conocimiento” en la construcción de la futura planta de Mercado Libre porque preveía que iba a ser su destinatario, “pero eso no solo no pasó sino que la empresa de Galperín, principal cliente del servicio postal oficial, habría anunciado que dejará de contratarlo para empezar de manera independiente en la nueva planta logística del Mercado Central”. El CEO de Plaza Logística responde que el Correo no tuvo nada que ver con ellos.

“En resumen, se estaría utilizando dinero del Estado para construir en terrero del Estado una planta logística para beneficio de los amigos de poder”, alega Grabois. “Es evidente que Plaza Logística tiene relaciones con el macrismo, fue la misma que compró la constructora de (Nicolás) Caputo (amigo del Presidente), recibió una concesión sin pecedentes, tiene sedes en las Islas Caimán y al poco de recibir la concesión contrata con un aliado político-económico del macrismo como Galperín. Todo ello en claro perjuicio de Correo Argentino, para sustituirlo nuevamente con una empresa vinculada a Macri, porque perderá uno de sus principales clientes, profundizando la posición dominante monopólica de MercadoLibre, que además de MercadoPago manejando plata de la ANSES tendrá MercadoEntrega para la logística. Pronto tendremos MercadoGobierno”, arremete.

Bastitta dice que apenas vio a Macri “un par de veces”. Grabois insiste en que el Presidente hizo lobby para que Overseas Private Investment Corporation (OPIC), organismo público de EE.UU. que fomenta la inversión norteamericana en el exterior, le prestara en mayo pasado US$ 45 millones a Plaza Logística. Su CEO contesta que es el tercer préstamo que recibe de la OPIC y que los dos anteriores ocurrieron en 2010 y 2012, bajo el gobierno de Cristina Kirchner.