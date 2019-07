Juan Rodó: “El musical me necesita más que la ópera”

No hay manera de simular no verlo. Menos, hacerse la distraída cuando su voz dispara. Volumen y densidad en frasco potente que, sin embargo, puede acercarse al quiosco de la esquina con razonable calma. Porque Juan Rodó no es un tipo famoso en el estricto sentido mediático. Ídolo desde que se puso la capa y los colmillos de “Drácula”, en 1991, su no paso por la televisión, el cine ni el teatro de texto lo ha “bunkerizado” al musical, donde es protagonista estrella, docente, productor y, cada vez menos, sex symbol.

Después de “Drácula” (en 2021 habrá regreso por los 30 años), “Las mil y una noches”, “Dorian Grey, el retrato” y “Otelo” –entre otras creaciones de Pepe Cibrián y Ángel Mahler–; después de “La bella y la bestia”, de Walt Disney, y el clásico “Los miserables”; Rodó apostó por formatos cercanos al off-Broadway y con personajes distintos de los que había interpretado. Como el benefactor de “Papaíto piernas largas”, con dirección de Lía Jelín, el año pasado; y ahora, como El Gallo en “Los fantástickos”, dirigido por Diego Ramos en el Centro Cultural San Martín.

“‘Los fantástickos’ es el musical que más tiempo ha estado en cartel. Lleva 42 años, más que ‘El fantasma de la ópera’ y ‘Los miserables’. La vi en el off-Broadway hace tres años y me sorprendí por una puesta tan despojada, con una dramaturgia y música exquisitas. Respetamos el libro (de Tom Jones y música de Harvey Schmidt), si bien las coreografías son otras, dice Rodó, a quien acompañan Eluney Zalazar, Gustavo Monje y Emmanuel Degracia. “Es una simulación divertida de ‘Romeo y Julieta’. Plantea dos mundos, la luna y el sol, el día y la noche, dos actos que fusionamos: por un lado, el idealismo de la adolescencia donde todo es enamoramiento y romanticismo; y por otro, la experimentación, los sufrimientos, la vida real donde no todo es rosa. Pero a pesar de toda la crudeza, nunca hay que perder esos sueños. Todo contado con humor”, dice.

(Te puede interesar: Teatro: la mística del golpe en la nueva obra de Pacho O´Donnell)

Noticias: “El Gallo” es un narrador y manipulador de la historia, un personaje distinto de los que hizo.

Juan Rodó: Estoy buscando desafíos. No sé si el público espera eso, pero está bueno que se sorprendan con un Juan distinto y enriquecedor. Papaíto fue un gran cambio, un personaje de gran sobriedad y profundidad, alejado de los potentes que había hecho con Pepe Cibrián. Y Gallo rompe la cuarta pared, se dirige al público y tiene comicidad, territorio que no había explorado mucho.

Noticias: ¿Por qué no dirige?

Rodó: Es una elección. Me gusta ser dirigido, no es bueno ocupar los dos lugares. Tampoco me planteé dirigir a otros. Me interesa la dirección musical, es mi métier.

Noticias: ¿Cómo es hoy su relación con Pepe Cibrián? Coincidieron en el Cultural San Martín, él con “La dama de las rosas”.

Rodó: Es fantástica. Siempre fue excelente, nos queremos mucho. Trabajaremos juntos para los 30 años de “Drácula”. Es bueno hacer mi camino, hacer lo que me gusta más allá de la cartelera y otras exigencias.

Noticias: ¿Cuándo empezó a producir sus espectáculos?

Rodó: “Jack el destripador” fue mi ópera prima, la única que compuse. Después “Phantom”, en 2014 y 2015,y “Jekyll & Hyde”, en 2017.

(Te puede interesar: Andrea Carballo: “El trabajo del actor es buscar trabajo”)

Noticias: ¿Le fue mal en alguna?

Rodó: Sí, “Jack…” fue un fracaso. Era un gran trabajo, pero no tuvo la convocatoria necesaria.

Noticias: ¿Cómo fue ese parricidio con Cibrián? ¿Buscó su propia manera de trabajar?

Rodó: Sí, absolutamente. Pepe tuvo una gran influencia sobre mí, eso es indiscutible. Pero tengo otras búsquedas, quiero tomar riesgos.

Noticias: ¿Era y es un protagonista convocado por otros productores, aparte de Cibrián?

Rodó: Nunca me llamaron demasiado. Me presenté a audiciones, como “La bella y la bestia” y “Los miserables”. No tenía las puertas abiertas, aunque la fantasía indique lo contrario.

(Te puede interesar: Pepe Cibrián Campoy: “Me separé pero no nos vamos a divorciar”)

Noticias: Es muy conocido en el mundo de los musicales pero menos para el resto del público. ¿Se debe a que no fue a la televisión?

Rodó: Seguramente. No me interesa ni me gusta. Aunque dependería de la propuesta. Lo que me interesa de ese mundo es la posibilidad de llevar más gente al teatro.

Noticias: ¿No lo llamaron para ser jurado?

Rodó: Nunca.

Noticias: ¿Cómo es trabajar con su mujer, Eluney Salazar (30)?

Rodó: Un placer. Nos conocimos en “Las mil y una noches”, ahora trabajamos en mi escuela de comedia musical. Compartimos los gustos artísticos. Me enorgullece que haya sido formada por mí como cantante (debutó en “Phantom” en un rol muy difícil), además de ser actriz y bailarina.

Noticias: ¿Sus hijos siguen sus pasos?

Rodó: Sí. Mateo, de 28, y Chiara, de 22, son músicos. Chiara canta en “Madagascar, el musical”.

(Te puede interesar: Pepe Cibrián Campoy: “Me separé pero no nos vamos a divorciar”)

Noticias: ¿Con Eluney quieren ser padres?

Rodó: Sí, está en nuestros planes.

Noticias: ¿Es un pianista frustrado?

Rodó: Frustrado no. Soy un pianista. Es mi pasión y la disfruto puertas adentro. Es un arte que logran unos pocos y no tengo el nivel de un pianista eximio. Escucho y toco piano todo el día.

Noticias: ¿Cantar ópera podría haber sido una vida posible?

Rodó: Es una vida que tuve. Cuando terminó “Drácula”, hice una audición en el Colón y estuve cuatro años como solista. Con “La bella y la bestia” ya no volví porque el musical me exigía demasiado.

Noticias: ¿Por qué tomó esa decisión?

Rodó: El musical me necesitaba mucho más que la ópera. Soy más importante para el musical que para la ópera.

Noticias: ¿Qué figuras del musical le gustan?

Rodó: Gerónimo Rauch, es admirable a nivel vocal.

Noticias: ¿Y entre mujeres? ¿Le gusta Elena Roger?

Rodó: Me encanta Sierra Boggess (estadounidense). Elena me gusta como actriz.

Noticias: ¿Qué le pareció la gestión de Ángel Mahler como ministro de Cultura en la Ciudad?

Rodó: No estuve muy al tanto pero entiendo que su intención fue lograr un movimiento artístico popular, acercar los artistas a la calle, algo positivo.

Noticias: ¿Lo acosaron alguna vez?

Rodó: Tuve admiradoras intensas pero no pasó a mayores y estuvo conectado a la fiebre draculesca.

(Te puede interesar: Acoso en la TV argentina: 30 historias en primera persona)

Noticias: ¿Le tocó ser testigo de alguna situación de acoso?

Rodó: En el medio en que me manejo, nunca lo viví. No es televisión, no hay intereses comerciales; es teatro, hay libertad, otro código.

Noticias: ¿Cuáles son sus proyectos?

Rodó: Tenemos un sueño con Julieta Kalik, productora y amiga que fue alumna mía. Queremos hacer “Nine”. Requiere un teatro comercial.

Noticias: ¿Cuál es su rutina?

Rodó: No fumo ni tomo alcohol. Le dedico tiempo a la voz, vocalizo, estudio ópera, canto diez arias en el camarín antes de salir al escenario ¡no me soportan! Tengo una rutina obsesiva, me cuido de los cambios climáticos, no grito. Por influencia de Eluney, comencé a cuidarme en las comidas y ya dejé las harinas.

Noticias: Ganó el Estrella de Mar y el Kónex. ¿Está conforme con los premios?

Rodó: Estoy enojado con los premios. No hablo por mí, que nunca recibí un Hugo (premio al teatro musical). El año pasado no se lo dieron a Raúl Lavié por “El violinista en el tejado”, merecidísimo, todo fue para “Sunset Boulevard”; en los ACE lo mismo, me pareció demasiado.

Noticias: ¿Cuál es el estilo Rodó?

Rodó: Combinar actuación creíble con una partitura que le dé a la voz el lugar que se merece. Busco la verdad en lo que hago y conquistar al público con eso, más allá de las superproducciones. En la simplicidad hay un secreto escondido.

Leni González

@LenideEscalada