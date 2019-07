Blade Runner-El corte del director

Por Leonardo D’Espósito

***1/2 Quizás sorprenda al lector saber que “Blade Runner”, una de las películas más icónicas de la historia, fue un fracaso de taquilla monumental. En 1982 hubo dos películas oscuras de ciencia ficción que sufrieron: esta y “El enigma de otro mundo”, de Carpenter.

Aparentemente, el público estadounidense no quería visiones apocalípticas. Lo que vimos en pantalla fue, de hecho, el corte de los productores, que incluyeron una voz en off y un final más o menos optimista que el corte del director no tiene.

El corte del director se estrenó diez años después y pasó casi inadvertido. Lo bueno de la película sigue ahí sin cambios. Pero de algún modo, la búsqueda de “máxima oscuridad” de Ridley Scott –que venía de hacer Alien– conspira contra la propia historia, que incluye una redención in extremis.

De todos modos, el cinéfilo de ley debería verla y juzgar por sí mismo.

(EE.UU., 1982) Suspenso. Dirección: Ridley Scott. Con Harrison Ford. Netflix.