Por Maximiliano Sardi

No es casualidad. El 2 x 4 tiene su festival en el mes 8. Y el 8 de agosto arrancó justamente una nueva edición de “Tango Buenos Aires Festival” y el “Mundial en la Ciudad”. Organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la plataforma tanguera del festival se despliega en 54 sedes durante 13 días. Más de 200 actividades con más de 2000 artistas de diferentes extracciones y estilos (de Jairo con Escalandrum, pasando por Gabo Ferro, Raúl Lavié y Amelita Baltar). La apertura será en homenaje a Carlos Gardel, habrá un nuevo circuito de Polos Tangueros en diferentes barrios, micrófono abierto para que todos puedan cantar, y un homenaje a los 50 años del estreno de “Balada para un loco”.

Multiespacio. Por primera vez, la apertura del Festival será con un espectáculo teatral (en el Centro Cultural 25 de Mayo), con “Aquí cantó Gardel”, un musical tanguero sobre la última vez que el Zorzal Criollo cantó en Buenos Aires en el escenario del viejo Cine Teatro 25 de Mayo. Una obra que conjuga artes escénicas con música en vivo para recorrer una experiencia clave en la historia de la cultura popular.

Y el cierre será el lunes 19 a las 21 h en el Auditorio de la Usina del Arte, de la mano del pianista y compositor José Colangelo junto a Franco Luciani, uno de los músicos más importantes en la ejecución de la armónica.

(Te puede interesar: El revival del tango: boom de bandas)

Con dirección la artística de Gabriel Soria, el Tango Buenos Aires Festival gana en esta edición distintos barrios de la ciudad: Abasto, San Telmo, Versalles y Pompeya (el Polo Bandoneón), con propuestas que se salen de la música y el baile para ir a la cultura tanguera y su reflejo urbano.

“Abasto y San Telmo entre las 17 y las 22 horas se pueden recorrer con distintas propuestas repartidas en unas 10 cuadras. En San Telmo por ejemplo hay actividades callejeras, fileteadores, el Museo de Arte Moderno, la pista urbana y el Margarita Xirgu”, desarrolla Soria. Habrá también intervenciones en espacios no tradicionales como estaciones de subte, aeropuertos, y en la Estación de Retiro del ferrocarril Mitre.

Músicos. La oferta de espectáculos incluye conciertos, clases de baile y milongas, por su puesto. Pero también películas, feria de productos, teatro y un circuito de Polos Tangueros, con talleres y exhibiciones de la mano del Programa Arte en Barrios. “Mantuvimos bastantes cosas de las ediciones pasadas y sumamos algunas distintas. Funciona muy bien el micrófono abierto para el programa Cantar en el Festival. La gente se anota y participa, no hay filtro previo. Dos notables guitarristas (Ndr: Tony Gallo y Horacio Barzola) los acompañan en la música, y este año va a estar conducido por un anfitrión especial en el cierre y en la apertura, que será Silvio Soldán”, explica Soria.

Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, Tango BA es la competencia tanguera de mayor trascendencia internacional. “Músicos, artistas, poetas, bailarines y cantantes se reúnen en este ocasión en un encuentro que consolida a nuestra querida Buenos Aires como el Centro Cultural de latino américa”, festeja Enrique Avogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad.

(Te puede interesar: Carla Algeri: “Me duele lo que hacen con el tango”)

La curaduría de Soria apunta a hacer el Tango BA para todos los públicos (incluso los más chicos tienen su agenda infantil). “De los barrios tangueros que componen el festival algunos tienen una agenda anual. En Pompeya, el Polo Bandoneón, hay actividades el tercer sábado de cada mes”, cuenta el Presidente de la Academia Nacional del Tango y coordinador del Museo Mundial del Tango. La idea es mantener contento a ese público frencuente, pero atraer también a nuevos fieles, y expandir el universo de los neófitos.

“Hay para todos. Desde autores consagrados como Colangelo y Marconi, que interpretan sólo tangos propios, a bandas que presentan el material de su primer disco”, sigue Soria. Entre los destacados, la programación tiene al cantante Gabo Ferro (se presentará en el Auditorio de la Usina junto a Edgardo González en guitarra); El Arranque realizará un concierto homenaje a Leopoldo Federico con bandoneonistas invitados; Raúl Lavié desplegará su repertorio de clásicos; y Amelita Baltar junto al Sexteto Mayor, ofrecerán dos conciertos inigualables en los que se rendirá tributo a los 50 años del estreno de “Balada para un loco”, la obra compuesta por los acordes de Astor Piazzolla y los versos de Horacio Piazzolla.

Medio siglo. “Ya tengo elegidos los temas que voy a cantar, y salvo uno o dos, son temas de Piazzola y Manzi”, cuenta Baltar a NOTICIAS. “La historia de la Balada es particular. La rechazaron en su momento por larga…”, preludia la cantante que convivió con el talento de Piazzolla y Ferrer. “Los arreglos los hacían ellos pero a mí no me decían cómo hacer las cosas. Yo me encargaba de la interpretación… Si Piazzola se ponía al piano nos terminamos peleando. Yo le preguntaba mucho más a Ferrer”, revela Baltar, enamorada de la poesía del tango. “Hay que ser respetuosos de lo que el autor quiso poner. La balada tiene un solo arreglo, no se le ensució nunca la ropa”, insiste.

(Te puede interesar: Amelita Baltar: “Un cantante nunca se jubila”)

Mundial. En 1969, Astor Piazzola, Horacio Ferrer y Amelita Baltar, decidieron presentar la “Balada para un loco” para concursar en el Primer Festival Iberoamericano de la Danza y la Canción que se realizó en el Luna Park. Hoy, 50 años después, en el marco del Festival, la Legislatura Porteña realizará un homenaje.

Y no es el único aniversario del festival: se celebrarán los 90 años de Ernesto Franco, el bandoneonista de mayor edad en actividad; los 50 años junto al tango de María Garay; los 20 años en el género de Esteban Morgado, quien repasará junto a María Graña material de todos sus discos; los 70 años con la música de Walter Ríos, el reconocido compositor e intérprete del bandoneón; y los 60 años del Quinteto Real, dirigido por Cesar Salgán.

Dentro de las visitas internacionales se destaca la presencia del Trío Mosalini; el compositor italiano Fabrizio Mocata junto al violinista Fabián Bertero, quienes presentarán el disco “Cruzando aguas”; y un concierto con pura sangre uruguaya de la mano de la cantante Olga Delgrossi, quien a los 87 años es la intérprete más legendaria del tango rioplatense.

(Te puede interesar: Lecturas: ¿cómo son las bibliotecas de hoy?)

El Mundial de Baile comenzó con las rondas clasificatorias el lunes 12 de agosto en la Usina del Arte. Las semifinales serán los días 17 y 18 de agosto. Y las finales -de donde saldrán los Campeones Mundiales de Tango de Pista y Tango Escenario- el martes 20 y miércoles 21 de agosto en el Luna Park.

Tango hembra. Todos los días en la Usina del Arte, se desarrollará uno de los hitos del Festival, la Milonga del Salón Mayor, milonga abierta destinada a todos aquellos que quieren sacarle viruta al piso con DJ invitados de distintas generaciones y estilos musicales.

Además, en la Sala de Cámara de la Usina del Arte, se llevarán a cabo dos propuestas de género de la mano de reconocidos colectivos feministas: una charla a cargo del Movimiento Feminista de Tango sobre el Protocolo para milongas y un espectáculo de tango integral para promover una perspectiva de género en este ambiente artístico, de la mano de Tango Hembra, la agrupación de hacedoras culturales de la actual escena tanguera argentina, que buscan acceder con su trabajo a un espacio igualitario de oportunidades. Su tarea fue declarada de Interés Cultural para la Promoción de los Derechos de las Mujeres por la Legislatura porteña.