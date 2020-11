Presencial y virtual, Panorama - Semana de galerías de arte es un evento organizado por arteBA Fundación –presidida por Larisa Andreani– junto con Meridiano, Cámara Argentina de Galerías de Arte. Se desarrolla del 23 al 29/11 en siete zonas del país y en 132 espacios con 600 artistas. A partir de las 12 del mediodía del lunes 23 funcionará la plataforma www.panorama-galerias.com.ar para pasear por el encuentro, asistir al Ciclo de charlas virtuales, acceder a un contacto directo para sacar una cita presencial, consultar por obras a comprar.

No son tiempos para el flâneur despreocupado, para el paseante que camina sin rumbo fijo y se detiene en un sitio atendiendo a sus caprichos. El nombre del juego es planificar las visitas por barrios. Por ejemplo, en Villa Crespo Hache presenta la exhibición colectiva “Lo que se queda” y Ruth Benzacar a Jazmín López. En Recoleta, Jorge Mara exhibe “Grete Stern”. Herlitzka + Faria despliega en Retiro tres muestras distintas: “¡Hasta 3!” incluso ofrece obras cuyo valor individual no supera los US$ 3.000.

Como a los amantes del arte les gusta acercarse a las obras no faltarán las visitas presenciales a las galerías. También virtual, “Mi primera obra” (de hasta $ 80.000) es el programa implementado por Panorama como incentivo para arrimar a nuevos compradores.

En Palermo, Quimera despliega “Sentimientos encontrados, una conclusión del 2020”, colectiva de pinturas, dibujos, fotografías, objetos, collages, textiles y videos. Son trabajos recientes de los artistas de la galería como Fernando Fasoli, que firma su impresionante obra callejera como Jaz.

El mismo día 23, cumple 25 años ArtexArte-Fundación Alfonso y Luz Castillo que, en feliz coincidencia, fue honrada por su apoyo a las artes con el premio Gratia Artis, otorgado por Academia Nacional de Bellas Artes.