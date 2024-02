(DOS ESTRELLAS)

Un ente sobrenatural persigue a dos hermanas en duelo, que deben -oh- mirar su pasado y solucionar cosas para vencerlo. Hay aquí una película con imágenes muy buenas, planos bien resueltos, incluso bellos, que no causa absolutamente.

No sólo porque lo que narra es una plétora de lugares comunes (qué no lo es), sino porque no hay una historia, un desarrollo, algo que sustente tales clichés como si los viéramos por primera vez. En fin, una película de terror más. O de más.