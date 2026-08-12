El Día D: bajo presión

Aunque el trailer parezca indicar una gran producción bélica con toda clase de acción, esta es mucho más una película de cámara que narra qué sucedió los tres días previos a la invasión a Normandía, principio del fin de la Segunda Guerra Mundial y operación clave que no podía fracasar.

La hemos visto muchas veces, pero en general el drama y los problemas que tuvieron que solucionar Eisenhower y sus adláteres para llevar a cabo la invasión quedan apenas indicadas o fuera de campo. Y aquí es toda la película: el clima, la estrategia, las presiones políticas, lo traicionero del Canal de la Mancha: todo esto, articulado en una serie de discusiones, muestra que detrás de todo había un miedo enorme y lógico de que las cosas salieran mal: las probabilidades de fracaso eran altísimas.

Con buenos trabajos actorales (mejor Andrew Scott que Brendan Fraser, pero entre los dos sostienen y le dan vida a la historia) y los elementos justos y necesarios de despliegue visual y ambientación, una película sobre el secreto, el miedo y la responsabilidad.

***1/2