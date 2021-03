La madre del blues

*** Problema número uno: esta es una obra de teatro que no oculta ser una obra de teatro aunque monte dos acontecimientos en paralelo (la discusión en el seno de una banda de jazz sobre lo que es o no la creación artística, lo mal que viven los negros en 1927, las posibilidades de triunfar en el espectáculo; y la llegada de una cantante de blues a su estudio de grabación, controlado por un blanco) y mueva la cámara.

Problema número dos: se dice todo. Pero se dice, no se ve, no se actúa, no se hace. Se dice. Problema número tres: grandes actuaciones que se llevan todo lo que hay alrededor hasta que el mundo donde viven y los personajes que lo habitan se disuelve como una serie de tramoyas para crear efectos.

De todos modos, es muy lindo ver el talento teatral de Chadwick Boseman en su último trabajo, que seguramente le va a dar un Oscar. No hay mucho más para ver.