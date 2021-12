La luz después de la oscuridad

**** Cuando, a fines de 2019, la gran mezzosoprano Joyce DiDonato cerró la temporada del Mozarteum Argentino en el Colón, nadie sospechaba lo que ocurriría pocos meses más tarde. Dos años después de aquel acontecimiento, tras el prolongado silencio que la pandemia impuso en teatros de todo el mundo, la cantante regresó a Buenos Aires, invitada una vez más por el Mozarteum. En esta quinta visita volvió a cautivar al público, no sólo por sus deslumbrantes cualidades artísticas, sino por su carisma y sensibilidad.

Para esta ocasión, DiDonato reunió un repertorio que englobó bajo el título “Into the light” (“Hacia la luz”). La intención fue clara: mostrar que la música es sanadora y vital, después de tanta oscuridad, tanto aislamiento y tanto dolor. El recorrido, ecléctico y a la vez coherente, comenzó con compositores emblemáticos del barroco, como Purcell y Händel, que la cantante encaró con admirable musicalidad. Luego, la cantata “Giovanna d’Arco”, de Rossini, y los Wesendonck Lieder, de Wagner, se escucharon en versiones admirables, en las que Joyce desplegó su capacidad expresiva y fraseo exquisito, siempre junto al estupendo pianista Craig Terry.

Para el cierre del programa, la artista hizo gala de su ductilidad con “La vie en rose” y “With a song in my heart”, en las que se sumó Lautaro Greco en bandoneón, con sutiles arreglos que contribuyeron a resaltar un mensaje esperanzador.

En el momento de los bises, la cantante le transmitió al público su emoción y agradecimiento con palabras y con tres piezas fuera de programa, de Händel, Piazzolla y Ginastera. Un cierre luminoso para un gran acontecimiento musical, después de ese largo tiempo de silencio y oscuridad.



GUÍA

El 18 y el 19 serán las últimas funciones de la ópera “La finta giardiniera”, de Mozart, en el Colón, con dirección musical de Marcelo Ayub y régie de Hugo de Ana. Más información en teatrocolon.org.ar.