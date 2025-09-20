Saturday 20 de September, 2025
COSTUMBRES

Dónde probar el famoso chocolate Dubái en Buenos Aires

Del helado furor de Daniel a los churros de El Topo: cinco lugares porteños donde probar la tendencia global del chocolate Dubái.

Helado Dubái | Foto:CEDOC
El fenómeno del chocolate Dubái cruzó fronteras y llegó a Buenos Aires para instalarse como la golosina más comentada del año. Con sus notas de pistacho, su textura cremosa y un dejo exótico que remite al Medio Oriente, pasó de ser un viral en redes sociales a convertirse en ingrediente estrella de heladerías, cafeterías y marcas tradicionales argentinas. Desde helados hasta churros, estas son cinco paradas obligadas para quienes quieran rendirse al nuevo furor dulce.

1. Daniel Helados: la Trilogía Dubái

La cadena Daniel Helados, pionera en captar la tendencia, sorprendió con una propuesta inesperada: en lugar de un solo lanzamiento, creó una colección de tres sabores —Chocolate Dubái, Blanco Dubái y Frambuesa Dubái— bajo el lema “¿Esperabas uno? Llegaron tres”. La campaña explotó en redes con más de un millón de visualizaciones y 422 mil interacciones, convirtiéndose en un fenómeno de engagement. Disponible en todas sus sucursales por tiempo limitado, la Trilogía Dubái es hoy una experiencia obligada para los fanáticos del helado y de las tendencias virales.

2. Lucciano’s: el helado que se volvió estable

Lo que empezó como un lanzamiento estacional terminó consolidándose en el menú permanente. Lucciano’s creó un sabor exclusivo que combina chocolate belga, avellanas, pistacchio y un crocante de kadaif. Una mezcla explosiva que conquistó a los fanáticos y ya se considera un clásico de la heladería.

3. Monster Cookies: la cookie viral de Recoleta

En Recoleta, las Monster Cookies llevan la tendencia a otro nivel: una galleta rellena de pasta de pistacho y cubierta con kadaif crocante. El resultado es una bomba que se viralizó en TikTok e Instagram, ideal para quienes buscan un postre goloso y de espíritu “foodie”.

4. El Topo: el churro Dubái

La tradicional churrería El Topo sumó a su menú un churro de edición especial. Relleno cremoso, baño de chocolate y un toque de frutos secos: una reinterpretación de un clásico argentino con un guiño a Medio Oriente. Exagerado para algunos, irresistible para todos.

5. Havanna: el alfajor más esperado

La marca de alfajores más famosa del país prepara su propia versión Dubái. Se trata de un alfajor bañado en chocolate con leche y relleno de crema de pistacho y kadaif. Aunque aún se presenta en edición limitada, el lanzamiento promete convertirse en uno de los productos más buscados de la temporada, con campañas en locales y en redes sociales que ya generan expectativa.

Bonus track: Kapselmaker y el café Dubái

Para los amantes del café, Kapselmaker propone cápsulas infusionadas con pistacho, tahini tostado y un toque de cacao. Una experiencia que traslada el sabor Dubái al mundo del espresso, el latte o el macchiato, ampliando el horizonte de la tendencia más allá de lo dulce.

