El boom de los casamientos en el Caribe: cuánto cuestan

El concepto “destination wedding” se refiere a un casamiento que se realiza lejos del lugar donde la pareja vive y que implica que novios e invitados deban viajar. Un estilo que suele ser común en otras partes del mundo, como Estados Unidos o parte de Europa, pero que también está empezando a ponerse de moda en el país.

En ese aspecto, una de las opciones más elegidas por las parejas, en el momento de concretar la boda, se encuentra en el Caribe. El contexto paradisíaco, las playas y el mar, ofrecen uno de los destinos más exitosos a la hora de festejar. La mayoría de los paquetes brindan una experiencia personalizada all inclusive para celebrar desde fiestas lujosas a bodas más íntimas.

Estos combos, en general, incluyen servicios de catering, ambientación, DJ y entretenimiento, también cenas privadas para la pareja, torta de bodas, ramo, servicio de peinado y maquillaje y de conserjería personal. Para llevar a cabo este plan y elegir bien las opciones, los más experimentados sugieren contratar una wedding planner que tenga experiencia en este tipo de eventos.

“Como 'wedding planner' soy el nexo directo con los proveedores a contratar. Me encargo del diseño y la logística y también de asesorar a los novios en la contratación de ítems más personales como maquillaje y peinado, ramo, tocado y traslados. También en la organización de eventos complementarios como la cena de ensayo, días de campo para los invitados del exterior, catas de vino, asado de despedida o consejos sobre cómo manejarse en la ciudad”, detalló María Inés Novegil, en una entrevista realizada por Vicky Guazzone Di Passalacqua, a NOTICIAS.

El portal noviastravel.com, una de las páginas web más especializadas en este tipo de eventos, comparte de forma online los distintos paquetes para desarrollar el “destination wedding”. Dependiendo el lugar de destino, el hotel elegido y el servicio contratado, las opciones pueden ser seleccionadas por la pareja a un valor en dólares y, en linea general, sin incluir los pasajes aéreos. Los resorts más solicitados son Meliá Hotel and Resorts, Bahía Príncipe Hotel and Resorts, Hard Rock Hotel, Palladium Hotel Group, Óleo Cancún, Amresorts, Oasis Hotel and Resorts y Riu Hotel and Resorts, entre otros.

El Precio del paquete "Wonderful" en el lujoso Hotel Bahía Príncipe Hotel and Resorts es de 8.699 dólares, que incluye a 30 personas invitadas. En caso de que se desea agregar unos invitados adicionales, se cobrará 120 dólares por persona. El evento es de carácter semiprivado de 2 horas de duración. La ceremonia incluye mobiliario, oficiante simbólico, centro de mesa y el bouquet a los padrinos y damas de honor. Para después del evento, se incluye el coctel con barra libre, dj y pastel de boda. Las parejas que eligen este pack pueden adquirir de cortesía una estancia de tres noches bajo condiciones especiales.

Uno de los paquetes más exclusivos es “Garden Blooms” de Palladium Hotel Group con un valor de 13.000 dólares, más 120 dólares por cada invitado adicional. El itinerario, en Punta Cana, se inicia con una reserva para cenar en uno de los restaurantes el día previo a la boda. El día de la ceremonia se seleccionará las sillas blancas para la ceremonia a elegir: Avant Garde o Tiffany, con sistema de sonido propio, mesa de firmas con centro de mesa floral decorativo, un ministro - sin denominación religiosa- para celebrar ceremonia simbólica y brindis con vino espumoso al finalizar el ritual.

Terminado la ceremonia, los invitados pueden acceder a una barra libre,con seis opciones de canapé,un pastel de bodas, dj y pista de baile. Un punto diferencial es que esta opción tiene acceso gratuito para la pareja a la zona de hidroterapia de Zentropia Palladium Spa & Wellness, más prueba de maquillaje y peinado para la novia y servicio de masaje de 25 minutos para la pareja.

Uno de los packs más accesibles lo ofrece Riu Hotels and Resorts, a solo 899 dólares con 10 invitados incluidos, el espacio ubicado en la Riviera Maya dispone de decoración mejorada en color aguamarina, música grabada, ramo de novia con boutonniere a juego y ministro para la ceremonia simbólica. Además de cena semi privada, pastel de bodas y brindis con vino espumoso. El costo adicional por invitado es de tan solo 20 dólares.

Finalmente, es importante destacar que a todos los paquetes contratados, a través del portal, se le debe agregar el costo del IVA, los gastos de gestión de reservas y 1,2 por ciento de gastos bancarios. Las variaciones de los precios dependerá del servicio elegido, pero, también, de cómo le gustaría a la pareja recordar su noche de bodas.