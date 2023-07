Gastronomía patriótica: los lugares recomendados para celebrar la independencia

Los espacios gastronómicos y la política siempre mantuvieron un vínculo legendario, incluso en épocas coloniales. El Café de Marco nació en 1801, cuando un inmigrante catalán llamado Pedro José Marco instaló su negocio culinario en la calle Santísima Trinidad y San Carlos (actual Adolfo Alsina y Bolívar). En ese local, los próceres independentistas se reunían y conspiraban contra los realistas, mientras comían algún plato de locro y bebían sorbos de alguna copa de vino.

Ese histórico local ya no se encuentra en esa ubicación y en su lugar hay un edificio de varios pisos. Pero para celebrar la independencia argentina se puede rememorar, desde el gusto y el sabor, aquellas luchas independentistas visitando el fin de semana a algún reducto gastronómico.Algunas propuestas interesantes para hacer honor desde el paladar son:

EL CAFÉ DE MARCO – Teniente General Juan Domingo Perón 1259, Centro

Ubicado frente a la Gran Logia Argentina de Libre y Aceptados Masones, El Café de Marco es el reducto donde miembros de la fraternidad y curiosos visitantes se reúnen para saborear un menú de tinte histórico y regional. El emprendimiento gastronómico de Marco Arslanian, lleva a cabo la idea de revivir cierta visión romántica de los tiempos independentistas de la nación argentina.

Para la efeméride, que se celebrara el sábado, el restaurante ofrecerá un menú seleccionado que consistirá en una empanada de carne cortada a cuchillo, un generoso plato de locro y una copa de vino para acompañar, e incluye de postre un platillo de deliciosas peras al malbec. Todo al módico precio de 4.500 pesos.

“Fue una idea de recrearlo porque mezcle un poco de todo lo que me gusta, la gastronomía y la historia. De hecho, estaba iniciado en la masonería en el 2005 y estudiando un poco de los libros, me encontré con uno de Emilio Corbiere. En ese libro señala que en el Café de Marco los próceres se reunían y conspiraban en aquella época para lograr la independencia. A mí me quedo eso dando vueltas por la cabeza y me dije que en algún momento lo voy a recrear”, rememora el dueño del local.

EL CAFÉ DE LOS PATRIOTAS – Nicasio Oroño 2200, Paternal

En la esquina de Nicasio Oroño y Cucha Cucha, se puede divisar el mural de un José de San Martín que recibe a los visitantes con distintos platos que puede ir desde pizzas, empanadas, milanesas o platos regionales. En sus paredes se puede divisar diferentes objetos, publicidades y fotografías de nuestra idiosincrasia nacional.

De lunes a lunes, a partir de las 17 hs, el rincón gastronómico patriótico del barrio de La Paternal propone un encuentro con los gustos culinarios nacionales. Inspirado en el café tradicional y en los bodegones porteños, el Café de Los Patriotas ofrecerá un menú especial celebrando la fecha histórica, cuya estrella principal es el locro, para todos los comensales que se acerquen al local. La propuesta es tanto para comer allí o para llevar.

ASADERO - Corrientes 400, Olivos

Asadero es un restaurante de fuegos y productos de estación que se encuentra en Olivos. Como en cada fecha patria, el local especializado en comidas típicas, prepararon un menú especial con algunos platos históricos, con toques personales de la casa.El precio por persona es de 8.000 pesos.

En esta oportunidad la bienvenida se ofrecerá unas chipás y, de entrada, una selección de empanadas de carne o vegetales, a gusto del comensal. El plato principal es el locro, como la mayoría de los lugares que conmemoran la fecha o, también puede ser, una deliciosa porción de la tradicional humita. Para finalizar, el postre es budín de pan. Todo acompañado por vino o agua, café o té.

OLI CAFÉ - Costa Rica 6020, Palermo

En el día de la independencia, Oli Café rompe el molde e invita a Dolli Irigoyen, “una cocinera que admiramos desde siempre”. Para la fecha, el local, servirá un almuerzo especial, además de su carta usual, con platos pensados por la célebre cocinera. A partir de las 12.30 hs, el restaurante ofrecerá dos empanadas de carne o espinaca con ensalada fresca a elección del visitante.

Como plato principal se puede elegir una humita a la olla con sweet chilli, toastie de frutos secos y dulce de cayote o un sándwich hojaldrado con finas láminas de bife de chorizo, hojas, chimichurri, mostaza y pickles. Para terminar, torta frita con yogur griego, nueces fritas, miel, aceite de azafrán mendocino y fruta de otoño o una torreja de arroz con leche, helado de canela y frutas.

por R.N.