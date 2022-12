¿Por que se celebra el día de los inocentes?

El día de los inocentes, también denominado Día de los Santos Inocentes, tiene varios tipos de celebraciones. Por un lado, el cristianismo adoptó el 28 de diciembre para honrar la memoria de los infantes que murieron durante el mandato del Rey Herodes, quien en su afán por evitar que el recién nacido Jesús viviera, envió a los soldados a matar a todos los niños menores de dos años que en ese momento se encontraran en Belén.

Herodes I “el Grande” era el rey de las poblaciones de Judea, Samaria, Idumea y Galilea, en el actual Estado de Israel. En su largo reinado, el gobernante se caracterizó por realizar importantes obras de infraestructura, pero también por ser inclemente con sus enemigos, a quienes eliminaba sin misericordia. En el Evangelio de Mateo, del Nuevo Testamento, se cita al profeta Miqueas, quien habría anunciado la llegada del “Rey de los Judíos” que nacería en Belén.

Al llegar los tres Magos de Oriente a su reinado, Herodes intento engañarles para que le indicaran el lugar donde nacería el Mesías con el fin de asesinarlo. Sin embargo, los Reyes Magos fueron advertidos por mensajes de la divinidad y huyeron. Al saberse que había nacido el Cristo, el gobernante se sintió traicionado y, buscando evitar que el futuro rey creciera, decidió ejecutar la masacre de los inocentes. El recién nacido Jesús logró salvarse, pues sus padres habían huido con él a tiempo.

Sin embargo, con respecto a la veracidad de estos hechos, algunos investigadores opinan que las fechas no son las precisas y que la matanza solo se menciona en uno de los evangelios y no en el resto. Además, de que el hecho no se nombra en otros escritos de la época y que para ese momento había muy pocos niños en Belén, entre otras hipótesis. Es por ello, que algunos historiadores y teólogos consideran que esta historia es un mito o una exageración, mientras que otros lo ven como una malinterpretación de un suceso distinto.

Una curiosidad histórica se desarrolló, en pleno medioevo, con la llamada “Fiesta de los locos”, un encuentro celebrado por clérigos jóvenes durante algún día entre Navidad y Reyes. Eran fiestas carnavalescas e irreverentes, donde los participantes jugaban, bebían, cantaban canciones sarcásticas, hacían castigos graciosos y parodiaban a los sacerdotes. También escogían al “Papa de los locos”, colocándose las indumentarias al revés y otros disfraces.

Tanto en diversas regiones de América como en Europa, se acostumbra a realizar bromas e ingeniosos trucos que tienen como fin engañar a las personas y hacerles ver que han caído en ellas por “inocentes”, donde el remate es la frase “que la inocencia te valga”. En algunos países, como Estados Unidos y Canadá, también se festeja una fiesta muy similar, conocida como Fools Day. Pero, en vez de celebrarse el 28 de diciembre, la festividad se realiza cada 1 de abril. Una efeméride muy recordada en varias comedias norteamericanas, entre ellas en el clásico episodio 77 , de la cuarta temporada, de The Simpsons.