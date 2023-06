Revival polar: el look invernal que es tendencia

“Existe un revival de la indumentaria polar. Nosotros en el invierno 2022 empezamos a incorporar estas prendas, con esta tela, y este año volvimos a apostar. Está teniendo mucha más aceptación, de hecho, si te hablo en forma particular, uso un polar oversize que casi no me lo saco nunca”, explica Martín Manini, socio y gerente de la marca de indumentaria Luxo.

En sus orígenes, este clásico tejido sintético de aislamiento térmico fue desarrollado por Malden Mills, actual Polartec (ex PET), como sustituto de la lana. Según los expertos, este tejido sintético, no biodegradable, se puede fabricar a partir tanto de reciclaje de envases plásticos, por lo que a veces se considera como una alternativa ecológica a la lana. Sin embargo, la producción más masiva es con petróleo.

Las prendas realizadas con esta tela vienen determinadas por los diferentes gramajes de espesor: micro, 100, 200 y 300 (que es el más grueso y menos flexible). Las ventajas más destacables de la tela es su suavidad y la comodidad para usar, además que es muy cálido sin pesar demasiado.

“Es una tela de muy buena mano. No tiene achique, ni ningún comportamiento que sea malo para la producción. Al contrario, es fácil de producir. Abriga muchísimo y no es de un grosor ancho, entonces el usuario está cómodo. Si queres incorporar una debilidad es que la gente lo asocia con algo viejo, todavía le estamos encontrando la vuelta a eso”, detalla Manini.

Una de las ventajas más destacable de la tela es su limpieza. Se puede lavar a máquina y el secado es rápido. Algunas instrucciones específicas incluyen el uso de agua a temperaturas no mayores a 30 °C - 40 °C, y no se permite el planchado. Además de secarse muy rápidamente, también retiene gran parte de la capacidad de aislamiento, aun cuando está húmedo, debido a las propiedades hidrófobas.

Siendo de un material hidrófobo, simultáneamente permite la respiración. Debido a esto, el vapor de agua de la transpiración pasa a través y poco queda retenido en la tela. Esto lo hace una buena elección para actividades físicas y deportivas. Por otra parte, está considerado como una buena alternativa para aquellos con alergia o sensibilidad a la lana.

“Los diseños en polar se adaptó a lo nuevo que se está utilizando. Mucho oversize. Se empezaron a ver buzos polares, una tela conocida de antes, pero con otro tipo de morderías que no se veía. También en otros productos como las típicas camperas del tipo jean con botones, adaptado en una tela de polar. No solo se empezó a ver la tela, sino que se empezó a ver en otros diseños diferentes al chaleco que se usaba antes”, concluye el responsable de la marca Luxo.

por R.N.