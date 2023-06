Sopas recomendadas: el sabor que combate el invierno

Empieza el invierno y la sopa resulta imprescindible para hacerle frente al frío. Buenos Aires, en ese aspecto, ofrece destacadas variantes del plato en diversos espacios gastronómicos de la ciudad. Cuidadosamente elaborados con los ingredientes más frescos, la variedad de opciones es deliciosa, tanto para los amantes de la carne como para aquellos que prefieren una alternativa basada en plantas, y se puede encontrar en distintos restaurantes.

Pero no solamente para comer en el lugar, también se puede pedir por delivery. Sin embargo, una forma muy utilizada por los porteños con este plato es el take away, que rememora el famoso episodio de “The soup nazi” de la sitcom "Seinfeld". Capítulo en el que los protagonistas neoyorquinos frecuentan el espacio gastronómico de sopas, a pesar de las estrictas y crueles directivas del dueño del sitio con sus clientes, que finalmente debe huir a Argentina tras ser develadas todas sus recetas.

Entre los puntos emblemáticos, con cierto toque romántico, de la urbe porteña dedicados a esta deliciosa comida se pueden encontrar espacios como Orei de Roy Asato. Un local chico, sin espacio ni baños para el público, en medio del pasaje que bordea la estación de tren Belgrano C de la Línea Mitre. Allí venden ramen, el tradicional plato japonés, entre otras variantes que el público decide hacer fila por varios minutos hasta ser atendidos. Pero otros espacios destacados incluyen, tanto el sabor de un buen plato de sopa como el confort.

Koi - Carranza 1591, Palermo

De viaje por Estados Unidos, Juan Manuel López conoció los dumplings y quiso traerlos a la Argentina. Se asoció con tres amigos: Nicolás Visentín, Delfina Spadavecchia y Sebastián Guido. Así nació Koi, una empresa gastronómica que reversiona platos del street food asiático adaptándolos al paladar argentino para lograr un producto 100% de elaboración propia.

La carta, que tiene como gran protagonista a la sopa ramen. El más recomendado es el Koji Shio Tonkotsu con su caldo de cerdo, noodles perfectamente cocidos, tare de koji katsobushi y sal, hojas de puerro, blanco de verdeo, memma, aceite de ajo negro, panceta ahumada y huevo mollet, este plato representa la esencia misma del ramen auténtico y reconfortante. Por otro lado, el más pedido es el Shoyu Ajo, con caldo de pollo, noodles, tare de ajo, soja y kombu, aceite de jengibre, limón y puerro, choclo asado, mix de hongos, puerro, verdeo, bondiola chashu y huevo Mollet. También hay variantes picantes como el Sriracha Kimchi Ramen, con caldo de pollo, noodles, salsa jalapeño fermentada, kimchi, blanco de puerro, hoja de puerro, blanco de verdeo, aceite de cilantro, bondiola chashu y huevo mollet.

Hierbabuena – Caseros 454, San Telmo

El restaurante vegano de San Telmo es una opción para tomar en cuenta los amantes de las sopas y cremas caseras. Cada día hay una opción diferente que se sirve como cortesía en su menú ejecutivo y en su carta habitual. Como parte de su estilo de cocina natural, todos los platos incluyen verduras frescas y orgánicas, especia o semilla y son 100% veganas. Entre las variedades se destaca la de boniato con toques de naranja y vainilla, junto con la de zapallo con sésamo y leche de coco.

Sál – Thames 2450, Palermo

Sál significa “alma” en islandés y es el nombre del restaurante dedicado a traer el sabor nórdico a la Argentina. La impronta y las técnicas de la cocina escandinava se utilizan con los mejores productos del mercado local. Es por ello que en su gastronomía la sopa no solo es un plato importante, sino que además son una de las comidas más solicitadas. La preferida de los visitantes es la de hinojo, puerro, ostiones con pollera, pistachos, eneldo y sal de heno.

Gotran Cherrier - Zabala 1901, Belgrano

La cocina francesa tiene protagonismo y la sopa es uno de sus platos más destacados.El clásico soupe à l’oignon a base de cebollas, manteca, harina, vino blanco, caldo de vegetales y acompañada con tostadas de baguette con queso parmesano, es la más cremosa y con sabor intenso. Otra opción es la de zápallo cabutia asada y caldo de vegetales, servida con semillas de calabaza, queso azul, miel y croutons por encima.

Sottovoce – Avenida Libertador 1098, Recoleta

Finalmente, la comida italiana está presente. Sottovoce ofrece una sopa espesa de origen mediterráneo hecha con verduras, a menudo con la adición de pasta o arroz, y a veces ambos. Los ingredientes comunes incluyen calabaza, cebollas, apio, zanahorias, verduras de hoja, caldo, queso parmesano y tomates.