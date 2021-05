Wanda Nara: ahora empresaria del negocio de la cosmética

“Estoy cumpliendo el sueño que tenía desde chiquita”, dijo Wanda Nara desde París en la presentación de Wanda Cosmetics, su nueva marca que cuenta con 13 productos, que incluye sombras, labiales, correctores y máscara de pestañas, entre otros, con una estética minimalista. La modelo comparte el mismo interés que su hermana Zaira, que ya cuenta con su línea Zaira Beauty desde hace dos años.

Las Nara empezaron su carrera en los medios hace casi veinte años, pero apostaron a un perfil emprendedor con sus líneas de maquillaje, un sueño compartido de las dos hermanas que jugaban desde chiquitas a pintarse. “Zaira me impulsó y me ayudó en las elecciones”, aseguró Wanda quien no ve en su hermana una competencia, ya que ella misma dice tener productos de Zaira y cree que pueden convivir en la misma industria sin inconvenientes.

Con cinco hijos y un marido futbolista —Mauro Icardi, delantero del PSG—, Wanda afirma que busca proyectos que le resulten compatibles con la vida familiar, que es su prioridad. Además, cuenta que al igual que ella y Zaira, sus hijas Francesca e Isabella Icardi, juegan con los maquillajes y ya probaron toda la línea de su mamá.

La mayor de las Nara tuvo una cuarentena productiva, como muchas otras personas, se subió al boom del beauty y tomó un curso de automaquillaje. También contó que afloró su costado más creativo y que las paletas de colores están inspiradas en las ciudades más la influenciaron. Por otro lado, aseguró ser muy patriota y apostar a la industria nacional.

por R.N.