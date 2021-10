"1km+ no es una historia de running, o si…

1km+ es la historia del poder de las palabras, de las limitaciones que nos imponen (o nos imponemos) con el “no podés” y cómo nos liberamos cuando decimos: Yo sí puedo.

1km+ cuenta mi historia, cuenta mis aciertos y mis errores, pero podría ser cualquier historia con sus aciertos y errores.

1km+ cuenta cómo el running me dio herramientas para atravesar los momentos más difíciles de mi vida, y cómo cada uno de esos momentos terribles me forjó para ser mejor corredora.

1km+ explica por qué ser madre (o padre!) ayuda te da más fuerzas para cumplir tus sueños, como transformar esas noches sin dormir en un entrenamiento invaluable para lo que sea.

1km+ es una forma de vida."

Por Sofi Cantilo...

Sofi Cantilo, madre y corredora. La chica que no trotaba ni una cuadra y hoy es el mayor referente de ultra trail running del país, cuenta su historia en “1Km+”, un libro de running único.

Sofí es una de las corredoras argentinas más reconocidas de la última década, y narra en un estilo confesional, honesto y valiente los obstáculos personales que aprendió a afrontar y superar por sus propios medios. Entre ellos, la pérdida de una de las personas más importantes de su vida, la dificultad de asumir su maternidad a solas (y algún episodio de lo que hoy se conoce como violencia obstétrica) y los resabios de machismo que aún quedan en el ambiente del running. Siempre con la misma consigna con la que gana sus carreras, y que ha convertido ya en un estilo de vida: cuando el camino parece imposible, proponerse una meta posible, hacer tan solo un kilómetro más.

¿QUÉ ES 1 KM MÁS?

Cuando me paro en el arco de largada de una carrera y veo que tengo 331 kilómetros por delante, el número me resulta imposible. Entonces pienso en las experiencias y en las aventuras que me deparará el camino.

En algún momento empieza a doler, te cansás, el recorrido se torna complejo y la cabeza patea para el otro lado. Y empieza el gran tema: me quedan 250 kilómetros, me quedan 200 kilómetros. ¿Cómo voy a correr 200 kilómetros más si ahora estoy hecha bolsa? ¡No puedo correr 200 kilómetros más!

Pero un kilómetro más, sí, puedo. Uno siempre puede correr UN kilómetro más. Y así, de a UN kilómetro por vez, nos damos cuenta de que cubrimos esos 200 kilómetros que hace un rato se nos hacían imposibles.

La vida es igual. ¿Cuántas veces nos encontramos con algo que nos resulta imposible? ¿Con una situación que no sabemos cómo encarar, que creemos que no vamos a poder superar? ¿Cuántas veces sentimos que no damos más, que no estamos listos para este desafío, que el problema es demasiado grande? Cada vez que esto ocurre, debemos abordar el problema en pasos más pequeños. Ir por partes.

¿Puedo enfrentar este problema particular el día de hoy? Sí.

Hoy sí. Y si hoy resulta difícil, a lo largo de esta hora. Y si esta hora se hace eterna, a lo largo de este minuto. Y el que sigue. Y de pronto pude con los minutos, con las horas y con los días.

1KmMás, como las palabras que tengo tatuadas en mi muñeca derecha. Esas palabras que me obligo a mirar cuando creo que no puedo más.

Y entonces puedo.

Así.

De a poquito.

Como cuando corremos.

1KmMás es una forma de vida.