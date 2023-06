A cuánto se subastarán los manuscritos creados por Freddie Mercury de “Bohemian Rhapsody”

Manuscritos del cantante Freddie Mercury nunca antes presentados en público, como el de "Bohemian Rhapsody", se exponen en New York antes de subastarlos en septiembre, anunció el jueves la casa Sotheby’s. Hasta el 8 de junio se exhibirán los borradores en la Gran Manzana, después se presentarán en Los Ángeles, Hong Kong y finalmente serán expuestos en agosto en Londres, antes de su venta en una serie de subastas previstas del 4 de agosto al 11 de septiembre.

Los valiosos papeles escritos con bolígrafo y lápiz, con un membrete de la compañía aérea desaparecida ‘British Midlands Airways’, conforman el borrador de ‘Bohemian Rhapsody’ en el que se revela en 15 páginas los diferentes giros que Freddie Mercury consideró para este famoso éxito de Queen. Sobre este objeto, Sotheby’s hace una estimación de su valor de entre 1 y 1,5 millones de dólares.

Entre los demás borradores del cantante están los de los temas "Don't Stop Me Now", "Somebody to Love" y "We Are the Champions". Borradores tan precoces fueron “fácilmente perdidos o desechados”, pero las piezas que irán a subasta ofrecen una “inmersión fascinante en la manera en la que las canciones de Mercury fueron desarrolladas y compuestas, al tiempo que nos recuerdan su complejidad musical y sofisticación”, señaló Gabriel Heaton, especialista de manuscritos en Sotheby's.

Un dato muy curioso sobre la famosa rapsodia, es que pese a su fama y a las distintas versiones sobre su creación, nunca se supo hasta ahora el verdadero nombre que Mercury había pensado para su disruptivo tema. Al trascender las imágenes de las notas personales del autor de “We will rock you” y “Love of my life”, además de anotaciones varias de algunos de sus temas más famosos, se lee con claridad que el músico bautizó por primera vez a su legendaria creación como “Mongolian Rhapsody”.

Entre las otras piezas se encuentra un cuaderno de notas rojo de inicios de los años 1970, sin duda uno de sus compendios de letras más tempranos, en cuyas páginas también hay bocetos del logo para el grupo, con manchas de café. Un objeto primigenio en los años en que el joven Farrokh Bulsara se sumaba a la banda de Brian May y Roger Taylor, con un recién llegado John Deacon, para fundar la agrupación rockera que transformaría la música por siempre.