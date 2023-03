Art Dubai: ¿Quiénes son los artistas argentinos presentes en la millonaria muestra?

La Feria Art Dubai inició el 1 de marzo en el complejo de Madinat Jumeirah, ubicado en una isla residencial, junto a la zona costera de esta lujosa ciudad, inspirada en una ciudadela árabe de “Las mil y una noches”. Participarán, en la flamante exposición, dos renombradas galerías de arte del panorama artístico argentino, Ruth Benzacar y Piedras.

Se estima que participación más de 120 galerías de 44 paises que mostrarán sus obras de arte en la feria árabe. Una cualidad destacada es que la mayoría de los artistas presentes provienen del hemisferio sur, es decir, una puerta abierta a las nuevas narrativas visuales emergentes con una destacable impronta.

El público que acuda al encuentro en los Emiratos Árabes se encontrará con los trabajos de los artistas argentinos Tomás Saraceno, Pablo Siquier y Marina De Caro, curados por la galería Ruth Benzacar, mientras que el espacio Piedras expondrá producciones de Santiago Gasquet, Carla Grunauer y Teresa Giarcovich, estos últimos suelen explorar en sus obras cuestiones de género.

“Lo que en otras ferias del mundo es anecdótico o exótico en Art Dubai es la norma”, había dicho el curador artístico Pablo del Val, sobre el encuentro, que se estructura en cuatro secciones: Contemporánea, Moderna, Bawwaba y Art Dubai Digital. Galerías internacionales de Beirut, Londres, Mumbai, Belgrado, Manila, Nairobi y Teherán, entre muchas otras, formarán parte del convite.

La lujosa ciudad también ofrecerá un programa de actividades paralelas, incluida la Semana del Arte que ya se celebra en Avenida Alserkal, un distrito artístico que engloba decenas de galerías, exposiciones, estudios abiertos y talleres. El circuito, guiado en inglés, incluye producciones de artistas como Natural Sources en Grey Noise, Notions on Time en Ishara Art Foundation o Gut Feelings en The Third Line, la exposición colectiva An Ocean in Every Drop, la muestra Dappled Light, de Rana Begum, en Concrete.

Un dato colorido, en el predio costero donde se celebra la feria, junto a lacults playas de la ciudad y a la mezquita de piedra blanca de Jumeirah, se incluirá además el estreno de una obra nueva del destacado artista turco Refik Anadol, que expuso hace algunas semanas en el Teatro Colón de Buenos Aires.

Con la décima sexta edición de la feria Art Dubai, la propuesta se afianza como la principal plataforma mundial para el arte de Oriente Medio y el hemisferio sur. En esta edición hay por lo menos unos 30 expositores que se presentarán por primera vez, provenientes de París, Seúl, Lagos, Nueva Delhi, Berlín y varios también de Asia y África.

La feria, que se celebra bajo el patrocinio de Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y Primer Ministro de los EAU y Gobernante de Dubai, busca presentar las diversidades globales, invitando al público a mirar más allá de los centros de arte tradicionales, del 3 al 5 de marzo en Madinat Jumeirah, con días para invitados el 1 y 2 de marzo.

