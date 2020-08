Escándalo en arteBA: entre renuncias y denuncias de racismo y sexismo

La viralización de publicaciones en sus redes sociales, que fueron denunciadas por sexistas y racistas, más el fuerte rechazo de gran parte de la comunidad del arte, hicieron que el empresario Juan Carlos Lynch, presente ayer la renuncia como presidente de la Fundación arteBA.

Lynch había sido designado el viernes pasado luego de que se conociera la renuncia de Amalia Amoedo, la primera presidenta mujer de la fundación, quien dejó ese cargo luego de un año de gestión, según trascendió, “por motivos personales”, y con la imposibilidad de ocupar ese lugar al encontrarse residiendo en Uruguay.

NOTICIAS se comunicó con Lynch tras su renuncia pero no quiso hacer declaraciones. Según contaron desde el entorno de ArteBA, al empresario no le quedó más opción que renunciar frene al fuerte rebote que tuvieron sus posteos en redes. “Son peleas que no tienen sentido dar, está todo muy crispado”, le dijo por lo bajo Lynch a un colaborador suyo tras la polémica.

En medio de la pandemia y en un escenario difícil que vive el sector del arte, desde ArteBA detallaron en un comunicado: "La decisión fue adoptada para 'facilitar al consejo de administración la toma de decisiones que considere más apropiada'". Sumado a Lynch, quien también renunció a su cargo como vicepresidenta fue Matilde Grobocopatel.

"Hay que hacer más dinámica la feria, más ágil. Debe ser más federal, acercarse a los artistas", dice Amalia Amoedo

“Nadie quiere agarrar ese cargo”, suelta una persona muy vinculada a la Fundación cuando se le consulta por la posible danza de nombres. Según pudo saber NOTICIAS, cuando Amoedo renunció, la nieta de Amalita sugirió el nombre de Teresa Frías, sin embargo ésta no quiso tomar el cargo.

Fue entonces cuando Facundo Gómez Minujín, el hijo de la popular artista Marta Minujín, mencionó y promovió la propuesta de Juan Carlos Lynch como presidente de la fudanción.

Ahora, por primera vez en casi tres décadas, arteBA debió postergar su edición hasta nuevo aviso como consecuencia de la pandemia y encima se encuentra en esta nebulosa de renuncias.

Consultada por NOTICIAS, Amoedo sostuvo que le era imposible continuar como presidenta de la fundación estando fuera del país. Si bien evitó referirse a la salida de Lynch, la nieta de Amalita sí se refirió a la Fundación, y a las cosas que según su parecer, deben cambiar. “Son muchas. Por empezar los precios. Es muy costoso lo que se le cobra a los galeristas por participar de la feria. Por otro lado hay que hacer más dinámica la feria, más ágil. Debe ser más federal, acercarse a los artistas. Hay que poder escuchar a la gente. El directorio está lejos de la gente”, expresó Amoedo.

Y agregó: “Hay que crear una nueva misión, escuchar a las galerías de arte, saber cuáles son las necesidades reales, ir a un cambio más profundo. Con Ariel (Sigal) estábamos camino a eso. Venga quien venga, creo que todavía estamos a tiempo de que arteBA renazca el año que viene por sus 30 años”.

¿Cuáles son los imperdibles de arteBA?

Ni bien se conoció la designación de Lynch, fueron varias las voces que se hicieron oír en su contra. Una de ellas fue la gestora cultural Estefanía Papescu, quien compartió capturas de pantalla de varios posteos que Lynch había realizado en su cuenta de Instagram, con imágenes sexistas y "chistes" racistas.

A su vez, el colectivo artístico feminista Nosotras Proponemos, repudió también las publicaciones. "Tanto sus publicaciones como su designación son un retroceso para nuestras luchas contra las violencias. Pedimos el sensato replanteo al Comité de la Fundación y que urgentemente se retire a Juan Carlos Lynch de ese puesto", plantearon en un comunicado.

Lynch realizó por su parte un descargo en su cuenta de Instagram. "Mi designación como presidente de arteBA me ha generado una enorme e inesperada sobreexposición que me halaga y espero honrar, pero que me obliga a ser muy cuidadoso. Hay posteos que tienen que ver con temas personales y con mi familia y que es innecesario hacer públicos. Tienen sentido y contexto en un perfil personal de alguien sin compromisos y exposición pública, pero que ahora en este nuevo contexto pueden malinterpretarse e incluso resultar ofensivos. A partir de ahora voy a dejar de aceptar seguidores en este perfil", escribió en su cuenta el actual miembro del comité ejecutivo del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires.