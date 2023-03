Carlos Núñez: el maestro de la gaita y la música celta regresa al teatro Colón

Tras el gran éxito en su última presentación en Buenos Aires y sus giras por España y el resto de Europa, Carlos Núñez regresa para presentar en vivo su concierto sinfónico acompañado por la Orquesta Única de Buenos Aires, con la participación especial de León Gieco en el escenario del Teatro Colón de Buenos Aires, dentro del marco de los Conciertos Únicos.

Considerado uno de los mejores gaiteros del mundo y uno de los principales exponentes de la música celta, el artista español presentará su nuevo disco celebrando el duodécimo quinto aniversario de su primer álbum “A Irmandade das Estrelas”. El álbum contará con nuevas colaboraciones con artistas de todos los géneros y nos ofrecerá, en primicia, algunas de las novedades que presentará este año en París, en la Catedral de Saint Denis.

Uno de los momentos álgidos de la noche será la presencia de León Gieco, quien hará su reaparición en los escenarios porteños luego de un período prolongado de ausencia. En conjunto celebrarán sus años de amistad, haciendo un recorrido por sus mejores colaboraciones, así como las compartidas junto a la legendaria banda irlandesa The Chieftains.

Como si fuera un mago de la gaita y las flautas, el músico invita en cada concierto a una celebración de las raíces, la naturaleza y el arte de vivir que representa la música celta. Más que nunca, el patrimonio musical celta está recobrando todo su valor y, en ese sentido, el artista gallego lleva décadas creando una auténtica familia que une al público de todas las edades y a artistas de todos los géneros en torno al gran legado milenario de la tradición.

Desde que sus mentores, los legendarios irlandeses The Chieftains, le transmitiesen su idea de la música celta como abierta y profunda, Nuñez ha colaborado con artistas tan variados y emblemáticos como Joan Manuel Serrat, Julio Iglesias, Amaral, Roger Hodgson de Supertramp, el exponente de chamamé Chango Spasiuk y el compositor argentino, ganador del Oscar, Gustavo Santaolalla.

En su último disco se incluyen colaboraciones especiales con artistas de todo tipo de géneros, como Rozalén, Andrés Suárez o Glen Hansard. Desde los sonidos urbanos a las músicas medievales, pasando por el Rock, el Pop y la música electrónica, así como muestras de lo que hoy se llama "folktrónica" y más recientemente con el lanzamiento de los singles "Solstício" y "Danza de Espadas", producido junto a jóvenes de las músicas urbanas.

La experiencia musical promete llevarnos de forma sensorial a los diferentes países celtas, disfrutar del sonido épico de todas las gaitas del arco atlántico y viajar en el tiempo a través de las músicas medievales, las músicas celtas de Beethoven, las bandas sonoras de películas, hasta las músicas más actuales. La cita será, exclusivamente, el próximo 29 de marzo, a las 19.30 hs, en el Teatro Colón. En diálogo con Noticias, Carlos Nuñez anticipa su concierto y su visión de la música.

Revista Noticias: ¿Cómo cambio, en 25 años de carrera, el recibimiento de sus interpretaciones de la música celta por parte del público?

Carlos Núñez: Cuando fui a Argentina por primera vez, hace 25 años, la música celta era una moda y un cliché. Era un tópico más, como decir que el flamenco es esto y el jazz es esto otro. Hoy se ha convertido en un género mucho más amplio y que lo hemos hecho gracias a las colaboraciones. En el concierto que vamos a realizar en el Colon, vamos a tocar desde música tradicional llevada a una orquesta sinfónica, colaboraciones que hemos hecho con el cine, Beethoven, que se enamoró de la música celta y lo llevo con instrumentos clásicos, y experiencias más actuales, como unir el trap con la gaita. Hemos detectado que el trap tiene una serie de ritmos, que son los mismos que hay en la muñeira y hasta en el chámame. Esa visión más abierta, esas colaboraciones, nos ha ampliado las sonoridades y la forma de entender, y, de alguna manera, Buenos Aires fue un gran cómplice conmigo. Buenos Aires es la capital hispánica de música celta, además de ser la verdadera capital de Europa. En Europa, un español para conocer un italiano debe cambiar de país, en cambio, en Argentina los tenés de vecinos. Eso es muy celta, en el mundo celta siempre hacemos el esfuerzo de conectar. Esa filosofía de conectar, desde un ibérico mediterráneo con un escocés, caza con el espíritu de Buenos Aires.

Noticias: En los tiempos actuales con las producciones musicales digitales ¿Cómo se está ensamblando la música celta?

Núñez: Cuando empecé, hace 25 años, estábamos en el punto más álgido del mundo analógico. La música la grabábamos en Dublín, donde lo hacían Van Morrison y The Chieftains, y estaba la mayor tecnología posible del mundo analógico. Ese sonido que algunos dicen que es insuperable, aun al día de hoy. Ahora es otra manera de grabar y de hacer música. No es como el rock, que hay músculo, o en la música clásica, con ese virtuosismo, los creadores de música electrónica o urbana lo crean de otra manera, hay que verlo desde contextos diferentes. En el concierto del Colon, van a sonar ecos de la música medievales, el sonido como lo entendió Beethoven y el estilo de los setenta, al sumar el bajo y la batería. Nuestras últimas experiencias con jóvenes productores de 18 años, colaboradores de C Tangana, uniendo el ritmo del trap con la gaita. Tienes un género que lleva más de mil años y cada siglo se entendió de una manera diferente. En un concierto hacemos un viaje en el tiempo.

Noticias: Algunos instrumentos sobreviven a lo largo de los siglos y otros no, ¿Qué se encuentra en la gaita para establecerse en la actualidad?

Núñez: La gaita lleva mil años, tal la conocemos hoy. Han existido en el neolítico proto-gaitas, pero la gaita de Galicia y de Escocia es un instrumento medieval. Es un instrumento con características claras, las escocesas suelen tocar en escalas mixolidia, modos usados en el rock, y las gallegas era en modo dórico, como las piezas medievales. El trap, por ejemplo, la mayoría de sus piezas están en modo dórico. La gaita tiene una fuertísima personalidad, es la guitarra eléctrica de la edad media.

Noticias: Desde León Gieco al Chango Spaciuk ¿Qué encontró en la música argentina para desarrollar sus colaboraciones?

Núñez: Desde la primera vez, encontré algo en Argentina que falta en España, orgullo. España está muy norteamericanizada, los rockeros españoles no son como los rockeros argentinos, por ejemplo, tienen guiños al chámame o la música folclórica. En mi primer concierto, vino León Gieco y Mercedes Sosa, terminamos cenando en la casa de Mercedes todos juntos. Eso, en España, no funciona así. Argentina me hace acordar a Irlanda, en las noches los Chieftains, pioneros de la música celta tradicional, se juntaban con los U2. Ese guiño entre el rock y la música tradicional lo vi aquí también.

Noticias: ¿Cuál es el futuro de este estilo de música?

Núñez: Ves las listas de Youtube, o Spotify, y se tiene de todo. La gente joven de hoy maneja todo tipo de música, saltan de un género a otro sin ningún problema. Nosotros combinamos la música celta con gente de la música country, gente de la música electrónica, gente de la música clásica hasta al trap, con todos los géneros. Creo que es el camino, todos son aportes interesantes, no hay un país mejor que otro. El arte está en unir. Es un viaje hacia el futuro y es un viaje a las raíces también.