Gabriela Ricardes: “La cultura es un inversión, no un gasto”

Frente a la opción por el conflicto permanente y una propuesta general casi inexistente a nivel nacional; el Ministerio de Cultura de la Ciudad marcó a su favor la experiencia de más de una década de gestión. Un conocimiento de primera mano de las exigencias que Buenos Aires le plantea a sus gobiernos, en material de actividad pública, en museos, teatros, festivales y toda clase de eventos masivos.

“Al porteño no le da lo mismo consumir cultura que no, está en su ADN, sea cual fuere su estrato social; vive en una ciudad con una oferta cultural de la que es parte y esa oferta no es una excepción, es su vida cotidiana”, describe Gabriela Ricardes, desde hace un año, ministra de Cultura de la Ciudad.

A diferencia de quienes ocuparon el mismo cargo anteriormente, Ricardes tiene larga experiencia en la función pública de la Cultura, desde los tiempos en que Macri era jefe de gobierno: fue directora del Centro Cultural San Martín y del Complejo Teatral Buenos Aires; secretaria de Contenidos Públicos con Macri en la presidencia y bajo las órdenes de Hernán Lombardi y estuvo al frente de la iniciativa Buenos Aires Polo Circo.

Cuando se le pregunta por las diferencias con la Secretaría de Cultura nacional, marca una distancia objetiva basada en la experiencia, pero se desmarca claramente de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. El vecino de Buenos Aires, dice, debe ser el único beneficiario de la inversión cultural de la Ciudad; mientras le adjudica al afán presidencialista del ex jefe de gobierno, los desaciertos de la gestión de su ministro, Enrique Avogadro. “Después de un año, creo que nuestro gran logro fue poner el ministerio en funcionamiento. Y con un solo proyecto: llegar al ciudadano con espectáculos de calidad. Fue un año de poner muchas cosas en orden y muy activo en cuanto a la cantidad de cosas que se hicieron”, explica.

En diálogo con NOTICIAS, la ministra hizo un balance de los primeros 12 meses en su cargo y adelantó lo que viene para el próximo año.

NOTICIAS: ¿Está conforme con este primer año de gestión?

Gabriela Ricardes: En realidad, superamos bastante las expectativas. El cambio fue rápido. La implementación de la política se hizo en el tiempo récord. El público respondió rapidísimo, lo que nos hizo entender que estábamos en buena sintonía con lo que creíamos que se necesitaba. Nosotros este año sembramos una manera de entender la cultura en la Ciudad de Buenos Aires, como capital cultural global.

NOTICIAS: ¿Cómo fue la convivencia con la Secretaría de Cultura del gobierno nacional y los conflictos que planteó hacia los distintos sectores de la actividad cultural?

Ricardes: El gobierno nacional tiene una situación diferente que el de la Ciudad. Nosotros venimos de 16 años de ordenar los programas culturales y la inversión en cultura. No estamos en el mismo punto que el gobierno nacional que se encontró con otros desmadres en el área. Así que habiendo alcanzado el déficit cero este año, entendiendo que nuestras instituciones están fortalecidas, pudimos encarar la gestión de una manera totalmente diferente. Entendemos que están haciendo su trabajo, su apuesta, su evaluación y su puesta en valor. Sí fue un año de muchas turbulencias en el que nosotros, por suerte, pudimos marcar una diferencia que tiene que ver con que hace mucho tiempo que estamos gobernando, con las cuentas ordenadas y con una visión del Jefe de Gobierno que dijo claramente: “la cultura es una inversión no es un gasto”.

NOTICIAS: ¿Qué espera de la gestión de Julio Bocca en el Teatro Colón?

Ricardes: Julio representa aquello que todos los argentinos somos capaces de hacer.

Donde el mérito, el esfuerzo, la bonhomía, la buena fe, el trabajo duro pueden llevar a cualquier argentino al talento máximo. Creo que su experiencia también aporta muchísimo. No tenemos por qué inventar la rueda, hay muchos organismos en el mundo que funcionan virtuosamente. No somos la excepción todo el tiempo. Podemos ser la regla en muchos casos y queremos volver a estar en la formación de calidad de artistas. Que cada vez que se abra el telón, vos puedas ver lo mejor que cada uno de nuestros cuerpos estables es capaz de hacer.

NOTICIAS: Buenos Aires tiene públicos muy diversos en materia cultural, desde los más especializados a los más populares. ¿Cómo se logra que esos universos tengan representación en las propuestas del ministerio?

Ricardes: En principio, no hay nada más popular que la calidad y esto es algo que guía toda nuestra gestión. La calidad y la excelencia son siempre populares. Por supuesto, la ciudad es heterogénea, con múltiples intereses y tratamos de que en todos nuestros efectores estén siempre representados. Si hay algo que el medio privado hace mejor que nosotros, hacemos alianzas para llegar a la mayor cantidad de gente. Otra de nuestras políticas es que cada uno de los espacios pueda tener públicos mixtos. Más allá de que uno va a buscar algo al San Martín o al Centro Cultural Recoleta o a la Usina del Arte, tienen que ser espacios de descubrimiento que te puedan sorprender y abrir la cabeza hacia nuevas experiencias, nuevas sensaciones, nuevos gustos. Esa es nuestra misión: fomentar el talento, despertar vocaciones y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

NOTICIAS: Desde los sectores que trabajan en la cultura siempre se critican las políticas culturales que privilegian lo que se ve y da réditos electorales. ¿Cómo responde a ese reproche?

Ricardes: Trabajar bien implica trabajar en todos los estamentos. El ciudadano ve la última milla, pero para eso hay que trabajar mucho antes. Nosotros hacemos muchísimo trabajo a la interna del medio, a la interna de la formación, a la interna de los edificios para mantenerlos y sostenerlos, a la interna de de la infraestructura digital. Es un trabajo que muchísimas veces no se ve.

NOTICIAS: ¿Cuáles son los programas que llevan adelante en los barrios carenciados?

Ricardes: Seguimos con el Programa Cultural en Barrios, que cumplió 40 años, como la democracia. Hicimos un lindo homenaje por el aniversario invitando a Pacho O'Donnell que fue su creador, como primer Secretario de Cultura de la democracia.

Es un plan que va cambiando los énfasis y los espacios donde se va desarrollando. El gran programa de fomento de la Ciudad de Buenos Aires es Mecenazgo. Buenos Aires es pionera en la Ley de Mecenazgo y tiene una ponderación especial para todos aquellos proyectos que se desarrollan en espacios donde hay menos efectores culturales o donde hay menos oferta cultural. Lo mismo con Prodanza, Proteatro, Buenos Aires Milonga, Proescritores, todas las líneas de transferencia de fondos. Siempre velamos porque haya una buena equidad en esa distribución. Hay que tratar de que toda la ciudadanía conozca que eso existe; más allá de si está cerca o no. Lo importante es que sepa cómo llegar y que está a su disposición.

NOTICIAS: ¿Qué vamos a ver de nuevo en el próximo año?

Ricardes: Tenemos 26 obras que en este momento se están llevando a cabo para el cuidado del patrimonio y el buen funcionamiento de las actividades. Una de ellas es en el Museo Sívori, que abre dentro de muy poco con una muestra de María Martorell. Como gran proyecto tendremos la puesta en valor del Centro Cultural San Martín, para poder no solamente restaurar ese edificio de icónico de Mario Roberto Álvarez y recuperar muchas de sus salas; sino también para irradiar a esa zona de lo que llamo el “off Corrientes”. Vamos a tener un enorme festejo por los 100 años de los cuerpos estables del Teatro Colón, con una programación maravillosa. Van a salir a trabajar en otros espacios y retomar una agenda de giras que para el Teatro Colón es muy importante. El edificio de La Prensa, sede del Ministerio, empezó una restauración que tiene tres etapas. La primera etapa se termina en marzo. Entonces, a partir de abril vamos a tener un centro cultural aquí, en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. El año que viene tenemos un año dedicado a Gardel a 90 años de su muerte. Buenos Aires ha sido galardonada como Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana por la unión de ciudades capitales iberoamericanas. Vamos a dar un especial énfasis a la programación iberoamericana. Tenemos mucha programación que empieza a exportarse.