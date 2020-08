Gustavo Cerati: Los homenajes que planearon sus fans

“Once, mi cumpleaños. Doce las lunas en tu año. Trece, no existe la suerte. Los números, los números no mienten (…) Once yo, doce vos. Trece. Paré de contar”, reza “Numeral”, la última canción de “Fuerza Natural”, el último disco de Gustavo Adrián Cerati. Hoy, 11 de agosto, el músico cumpliría 61 años. Para celebrarlo sus fans ofrecen una multiplicidad de homenajes. Recitales por streaming, el lanzamiento de un álbum tributo con bandas de todas partes del mundo e incluso una solicitud ante la ONU y la Unesco para que esta fecha sea consagrada como el “Día Internacional de Gustavo Cerati” son algunas de las propuestas. Cerati falleció un cuatro de septiembre de 2014, tras haber vivido cuatro años en estado de coma, producto de un accidente cerebro vascular sufrido durante una gira, en Venezuela.

Vuelta por el universo

Efrén Jiménez es un vocalista y productor mexicano que admira profundamente la obra de Cerati. De la mano de su sello discográfico “Bela Records” gestó el disco “Gustavo Stereo”. El trabajo contiene veinte temas del ex líder de Soda Stereo, que fueron interpretados por artistas de cuatro continentes. “En este tributo participaron bandas argentinas, colombianas, chilenas y mexicanas. Pero también hay músicos de Italia, Polonia, Nueva Zelanda y Japón. La idea fue hacer un homenaje que trascendiera los límites del idioma y que permitiese que la música de Gustavo llegue a todos los rincones del planeta. Entonces, hay canciones en español, claro; pero también hay versiones en italiano, inglés y japonés” señala Jiménez, quien además asegura que del otro lado del océano poco conocen del ídolo del rock latinoamericano. El álbum, que salió a luz esta semana con motivo del natalicio de Gustavo, está disponible en Spotify y demás plataformas digitales.

Pero eso no es todo. Efrén sostiene que Gustavo Cerati es un artista universal. Por ello presentó ante la ONU y la UNESCO una petición con el fin de declarar al 11 de agosto como “Día Internacional de Gustavo Cerati”. “Aún no obtuve respuesta de los organismos. Mientras tanto reúno elementos que me permitan demostrar la importancia del pedido” concluye el mexicano, quien a través de la página web Change.org juntó más de 10.000 firmas a favor de su solicitud.

“Por Cerati 2020” es el nombre que recibe el concierto internacional y gratuito que se realizará a las 22.00 vía streaming, con el fin de conmemorar el cumpleaños del cantante. El recital está organizado por la productora chilena Aymará, Arte & Producciones. En él participarán bandas de Argentina, España, Chile, Colombia y Perú. La playlist está compuesta por 13 canciones que incluyen clásicos de Soda Stereo como “La ciudad de la furia” o “Juegos de seducción” y temas solistas del astro del rock, como “La excepción” y “Cosas imposibles”. El evento cuenta con el respaldo del ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del gobierno de Chile.

El año pasado la productora realizó “Por Cerati 2019”, en esa oportunidad intervinieron más de 40 artistas. El festejo fue al aire libre (épocas en las que no había pandemia) y tuvo dos sedes principales. En ambas se interpretaron de manera simultánea todas las canciones. La primera fue en la Corporación Cultural de Las Condes, en Santiago, Chile. La segunda fue en Buenos Aires, en el planetario Galileo Galilei. Allí asistieron Lisa Cerati (hija del músico), Guadalupe Mujica Cerati (sobrina) y Maitena Aboitiz, escritora del libro “Cerati en Primera Persona”. “Los fans de Cerati quieren que a su ídolo se lo recuerde con cariño y respeto. Por eso elegimos esta fecha para homenajearlo, su aniversario de nacimiento. Lamentablemente, por la situación devenida por la Covid-19 no quedó otra opción más que hacerlo online, a través de la Fan Page ´Por Cerati´”, cuenta a NOTICIAS Jaime Godoy, productor general del show. Y concluye: “estos encuentros tienen un doble objetivo. Por un lado, celebrar la obra de uno de los artistas más talentosos de los últimos tiempos, alguien cuyo legado cultural es inconmensurable. Pero por otro, se trata de darles espacio a músicos emergentes. Qué mejor manera que darse a conocer tras interpretar estas canciones maravillosas”.

Abrir el sueño stereo

“Música para volar” (MPV) es una banda oriunda de Santa Fe. Desde el 2012, sus cuatro integrantes rinden homenaje al repertorio de Gustavo Cerati. La particularidad de este grupo es que todas las canciones las interpretan en clave sinfónica y cada recital constituye una auténtica oportunidad para disfrutar de los acordes y dejarse llevar. Realizaron giras tanto en el interior del país como en el exterior. En este aniversario del natalicio del autor de “Té para tres”, MPV propone compartir, en su canal de Youtube, un video con una nueva versión “Puente”, el clásico del ex líder de Soda Stereo.

Con imágenes tomadas de un concierto propio y con un gran trabajo de edición, el espectador desde su casa podrá deleitarse con una pieza que incluye a más de 50 artistas en escena. A saber: los cuatro miembros de Música para volar, la orquesta sinfónica compuesta por 30 personas y 25 coristas. “Nuestro pianista, Bruno Moreno, orquestó los sonidos. Es decir, transcribió en un pentagrama toda la información sonora de la canción (guitarras, samples, sintetizadores, entre otros) para que pueda ser reproducida por cada instrumento”, cuenta José Matteucci, cantante y baterista de MPV. Además, según José, “Puente” engloba la obra de Gustavo y la describió como un conjuro lleno de palabras mágicas que produce un efecto casi hipnótico. “Elegimos celebrar el cumpleaños de Gustavo porque creemos que puede ser un momento especial. Quizá este día despierta una sensibilidad que nos permite redescubrir su música. Sus canciones son obras de arte que siempre invitan a nuevas lecturas. Es por ello que hay que tocarlas, para que las generaciones venideras las disfruten y las transmitan como un legado”, concluyó Matteucci.

Desde hace quince años “Sobredosis de Soda” honra con calidad y respeto la producción musical de Soda Stereo y de Gustavo Cerati en su etapa solista. En cada encuentro la banda imprime su sello personal y logra recrear un clima de intimidad con el público. A través de una interpretación exquisita le permiten a los fans “viajar en el tiempo” y reencontrarse con aquellas melodías tan queridas. Sus recitales contaron con invitados como Marcelo Moura, Leo García y Fabián Von Quintiero. El grupo hizo giras por Latinoamérica y Europa y debido a la pandemia tuvo que suspender shows programados para este 2020. “Soda Stereo es la banda sonora de mi vida y el amor que siento por la música de Gustavo es infinito. Para su cumpleaños, desde lo particular quizá grabe algún video, pero como banda no solemos subirnos a esta fecha para dar un concierto. Quienes hacemos tributos siempre estamos expuestos a que nos tilden de oportunistas. La realidad es que a Cerati lo recuerdo y lo celebro todos los días”, afirma a este medio Mariano Albergoli, cantante y guitarrista.

por Sofía Granato