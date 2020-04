La peculiar protesta de un intelectual de más de 70 años

El respetado ensayista José Emilio Burucúa envió anoche una original foto a sus amigos en protesta por la medida del Gobierno de Buenos Aires que dispuso que los mayores de 70 años deberán tener un permiso especial para circular por la ciudad que, además, sólo tiene validez para un día.

Burucúa, uno de los intelectuales más respetados del país, especialista en Historia del Arte; se fotografió con una estrella amarilla en el pecho, en clara referencia a la imposición de las autoridades nazis a la población judía, durante su gobierno en Alemania.

El tema del mail decía: “Una nueva forma escandalosa de discriminación”, y en él, el escritor expresaba: “El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha resuelto una cuarentena especial para los mayores de 70 años. No podremos salir de casa sin un código, a tramitar por teléfono, que deberemos presentar ante la policía cada vez que nos detengan en la calle. El Jefe de Gobierno no tiene facultades constitucionales para decidir semejante cosa. No hay estado de sitio y él no puede ordenar una arbitrariedad semejante. Ante un pequeño Hitler, pequeño, pequeño, propongo que los mayores de 70 años nos pongamos una estrella según el modelo que aquí va. ¿Para cuándo el ghetto y el campo de concentración?”.

"Me fui a un extremo, es cierto. Pero así, de a poquito, comenzó todo en 1933. Algunos dijeron 'no me concierne todavía' y, poco a poco, se fueron cercenando los derechos. Soy un tipo calmo y tranquilo. Pero no quiero que mis hijos y nietos me pregunten mañana: ¿Y vos, que tenías voz, no dijiste nada? Por las reacciones que recibo, es obvio que aquí estaba el límite", agregó el escritor en un mensaje a NOTICIAS.

El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, coincidió con este concepto hoy en una entrevista con Radio La Red, "Desde el punto de vista gerontológico es anacrónico: es tratar de tutelar casi en forma absurda al adulto mayor. Desde el punto de vista del derecho es absurdo. El exceso normativo no genera conductas responsables. Es una subestimación al concepto de responsabilidad que tienen los adultos mayores”.