Los libros de Noviembre

Con la mira puesta en el fin del año, navidad y vacaciones incluidas, noviembre es un mes importante en el calendario de las editoriales. Y por las características de la época, la ficción suma el número mayor de lanzamientos, aunque también llegarán grandes ensayos a las librerías.

Entre las obras de ficción del mes, abundan los nombres reconocidos, de esos que aseguran entretenimiento y calidad por partes iguales. Aquí una breve lista de las más destacadas.

Para empezar, Jorge Fernández Díaz vuelve con “El hombre que quería matar a Pérez-Reverte y otras misiones de Remil” (Planeta). Se trata de su personaje imbatible, testigo de las peores oscuridades del poder. Más ajustado que nunca, algunas frases del libro quedan resonando como verdades indelebles muchas horas después de haber dado vuelta la última página.

Otro “tanque” irresistible: Isabel Allende y la novela con la que ganó el controvertido premio Planeta, “La hora antes del alba” (Planeta). Es una continuación de “La casa de los espíritus”. Allende tiene un “feeling” tan persistente con los lectores que no hay turbulencia que rompa su encanto. Son muchos los que esperan la salida del libro que se publica el próximo 6 de noviembre.

Aunque todos lo conocen como director de cine, Pedro Almodóvar es también escritor. “El hombre que solo escribía en los aviones” (Reservoir Books) es su primera novela, difícil de encasillar en un género. Es una historia de amores pero también una reflexión sobre la escritura. “Una apuesta por una nueva forma de novela. De apariencia autobiográfica, tiene momentos bien divertidos, pero -ojo- también turbadores, sobre todo si sospechamos que nos está narrando algo no acontecido, que podría formar parte de su vida”, dijo del libro Enrique Vila-Matas.

Otro autor que vuelve es el famosísimo Roberto Saviano, a quien su investigación “Gomorra” le significó vivir, desde su publicación, bajo medidas extremas de seguridad. Su flamante historia se llama “Mi amor no muere” (Alfaguara). Dos chicos jóvenes se enamoran en Florencia pero su romance se verá atravesado por las acciones de la mafia. Rossella Cansini, la protagonista de la historia, está aún hoy desaparecida. La novela es el testimonio de una época violenta en Italia, escrita con los mejores recursos de la ficción.

Dolores Redondo es una apuesta segura cuando se trata de leer un buen policial. “Todas las noches, todas las ciudades” (Destino) es su última novela. La protagoniza su detective de preferida (Nash Elizondo) y transcurre en el paisaje tormentoso del País Vasco, que ya se ha convertido en un protagonista más de sus ficciones.

La autora argentina Mariana Sández, autora de “Una casa llena de gente”, vuelve con una novela diferente, “Falso nocturno”. La cancelación de un vuelo permite a la protagonista de la historia tomarse un tiempo lejos de su cotidianeidad para reflexionar sobre su vida y también para vivir una aventura literaria. Ese es planteo desde el cual parte la trama. La editó Impedimenta.

Precedida de grandes críticas, la novela de Neil Smith “El gran escape” (Edhasa) es la historia de dos hermanos unidos para resistir la dureza de una familia disfuncional. El autor es canadiense y poco conocido entre nosotros. Pero vale la pena descubrirlo.

La ganadora del premio Herralde, Cynthia Rimsky, tiene nuevo libro: “Los perplejos” (Anagrama), donde emprende un viaje de conocimiento inspirada por la “Guía de perplejos” de Maimónides. Rimsky, además, acaba de recibir el premio Nacional de Literatura de Chile.

Los “Cuentos completos” de Eduardo Álvarez Tuñón fueron editados por Libros del Zorzal en una edición de lujo. Este poeta y ensayista, miembro de la Academia Argentina de Letras, reúne aquí sus relatos breves junto con un volumen inédito, “El último fervor”.

Luisa Valenzuela, una de las grandes escritoras argentinas, vuelve con su último libro publicado por Interzona, escrito con humor y sabiduría entre Buenos Aires y Nueva York.

La novela “Jayber Crow” de Wendell Berry (Chai) está considerada lo mejor de la producción de este escritor norteamericano, autor de ficción, ensayos y poemas y activo participante en causas públicas, como el cuidado del medio ambiente o el rechazo de la pena de muerte. Chai publicó también sus libros “Los recuerdos del viejo Jack” y “Vida de Hannah Coulter”.

“Los amores dispersos” de Maylis Besserie (Monte Hermoso) es el segundo volumen de una trilogía. El primero estuvo dedicado a Samuel Beckett, también publicado por Monte Hermoso. En “Los amores dispersos”, que se lanza en noviembre, el protagonista es William Butler Yeats. En el tercer volumen, todavía sin edición en español, la historia gira alrededor de Francis Bacon. La traducción es de Ariel Dilon.

Para terminar, un clásico: “La luna y las fogatas” de Césare Pavese (Adriana Hidalgo). Es la última novela del escritor y fue escrita en muy breve tiempo. Según sus admiradores, es su mejor libro.

No ficción y ensayos

El primer lugar es para “Conversación con la oscuridad. Teorías, intuiciones y escritura del miedo” (Páginas de Espuma) de Mariana Enríquez, porque a sus admiradores va a fascinarles este libro construido a partir de las experiencias literarias y culturales de la autora. En sus páginas se alternan los detalles autobiográficos con los análisis de obras clásicas del gótico y el terror y reflexiones sobre la historia argentina.

Otro de los grandes lanzamientos del mes es “El hijo del oligarca” de Patrick Radden Keefe (Planeta). Este libro puede pasar lejos del radar de muchos lectores, porque aunque el autor es un gran periodista de The New Yorker, sus investigaciones no son muy conocidas entre nosotros. La excepción es “No digas nada” que dio origen a una serie de Disney. En su nuevo libro, el suicidio de un joven estafador revela una trama de negocios sucios transnacionales que tienen lugar, a la vista de todo el mundo, en las agitadas calles de Londres. Es tan atrapante como un thriller.

Otro periodista, Julián Varsavsky, nos lleva de viaje a la zona más conflictiva de Medio Oriente en su libro “Nunca habrá paz. Viaje a Palestina e Israel en tiempos de guerra” (FCE) donde registra la vida cotidiana de israelíes y palestinos en el conflicto más cruel de las últimas décadas.

En “Galperín” (Sudamericana), Jairo Straccia nos cuenta la biografía no autorizada del creador de Mercado Pago y Mercado Libre. Un libro esencial para comprender cómo se hace dinero y se interviene en la política en tiempos de la ultra derecha.

“Amor y socialismo” reúne las notas personales del jurista Roberto Gargarella, aquello que se escribe al margen y puede llegar a ser mucho más revelador que lo que ocupa el centro de la página. Publicó Siglo XXI.

La misma editorial lanza por estos días una colección nueva, Clásicos 60, para celebrar sus 6 décadas de vida. Se trata de pequeños libros, capítulos de otros volúmenes más extensos, escritos -por ahora- por autores de la talla de Peter Fritzche, Howard Becker y Sheila Fitzpatrick. Ya llegarán más.

“Diccionario político de IA” de Natalia Zuazo (Ediciones Godot) es una excelente introducción al paisaje social y político que inaugura la inteligencia artificial, escrito por una especialista notable.

Por último, un inédito de Michel Foucault: “Los hermadroditas”. El libro iba a ser parte de su “Historia de la sexualidad” pero fue dejado de lado cuando la obra tomó otro rumbo. Lo interesante del volumen es que presenta preocupaciones y reflexiones alrededor de la noción de género que ocuparán el pensamiento “mainstream” muchos años después.