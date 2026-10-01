Libros: Los principales lanzamientos de octubre

Este mes hay lanzamientos muy importantes y para toda clase de lectores. Desde el testimonio del hermano de Lady Di, Charles Spencer, que llega tras muchos años de silencio; hasta un documento fundamental para la literatura argentina: el “Borges” de Bioy Casares que estaba completamente agotado. También la última novela de Claudia Piñeiro, siempre esperada con ganas por sus lectores más fieles y “La carne”, la excelente historia ganadora del Booker Price 2025. Aquí una lista de novedades y recomendados entre las muchas opciones de octubre.

Narrativa

Las aves son protagonistas de la última novela de Claudia Piñeiro, “El canto invisible” (Alfaguara), en la que un secreto se revela después de la muerte de una bióloga especializada en pájaros. Su mejor amiga es la encargada de descubrirlo.

Otra gran escritora argentina, Eugenia Almeida, vuelve a la narrativa con “Un dios sacude la casa” (Edhasa) una colección de cuentos con el estilo impecable de la autora de “Desarmadero”.

Una novela que ganó el premio Planeta hace 26 años vuelve editada por el sello Sur y después, con nuevo título: “Podría morirme ahora”. La escribió Liliana Escliar y es la historia de dos desamparados que buscan un milagro para detener su caída. Parece escrita en la Argentina de hoy.

Paula Klein ganó el premio Lumen hace unos meses con su novela “El amor inventado” que ahora llega a las librerías. En ella, se desata un escándalo alrededor de un periodista cuando se descubre que inventó gran parte de lo que publicaba. Su mujer tiene que enfrentarse a las mentiras en su pareja mientras ella misma produce un documental sobre la felicidad conyugal.

Florencia Etcheves presenta su nuevo libro, “Madame Borges” (Planeta), donde recorre la vida de María Kodama y la de su amor por el escritor sin olvidar las polémicas y cuestionamientos que enfrentó desde los inicios de la relación.

Llega “La carne” de David Szalay, Premio Booker 2025. Fue publicada en español por Feltrinelli y es la historia de un hombre que pasó de la pobreza extrema en Hungría a manejar una fortuna en Londres, y en la que el dinero, la clase y el deseo determinan el destino.

Edmund White es un notable ensayista, biógrafo y novelista. “La sinfonía de los adioses” es un texto autobiográfico que publica este mes Blatt&Ríos y que cierra una trilogía personal que incluye “Historia de un chico” y “La hermosa habitación está vacía” (publicadas por el mismo sello en Argentina). Cada volumen puede leerse en forma independiente.

Testimonios

El año que viene se cumplen 30 años de la muerte de Diana Spencer y la cercanía de ese aniversario animó a su hermano, el periodista e historiador Charles Spencer, a escribir “El canto del cisne. Diana, mi hermana”, uno de los grandes lanzamientos de 2026 en todo el mundo. En él, el autor revela secretos de la relación de Diana con el rey actual y sus dificultades con la casa real. Editó Plaza & Janés.

En el campo literario, la publicación del “Borges” de Adolfo Bioy Casares también puede calificarse también de “gran lanzamiento”. Durante mucho tiempo el libro fue inhallable y hoy Emecé lo publica con más páginas, índices y referencias. La edición es de Daniel Martino quien colaboró originalmente con Bioy para construir este texto que recoge notas, charlas y relatos que dan cuenta de la intimidad de los dos escritores. En dos tomos, cuesta $ 189.900.

“Necesito contarte. Cartas a Manuel Puig y los suyos” de Patricia Barguero es un libro que Juan Forn encargó para su colección Rara Avis y que su muerte le impidió publicar. Barguero, nativa de General Villegas, el pueblo de Puig, fue su mejor difusora y un nexo con la ciudad que el escritor rechazaba. La edición es de Sigilo.

Ensayo

Adriana Hidalgo publica en edición de lujo la obra fundamental de uno de los grandes pensadores del último siglo, Giorgio Agamben, “Homo sacer”. El volumen reúne los 9 tomos que componen la obra donde el filósofo elabora su concepto de “biopolítica” desde el nazismo en adelante.

Un pensador argentino, Daniel Feierstein, escribe “Culpas y responsabilidades. Sobre la elaboración del genocidio”, publicado por FCE, donde analiza cómo una sociedad reparte las culpas después de una situación límite de muerte y violencia.

“No somos un país de mierda (todavía)”, afirma el sociólogo Daniel Schteingart en el libro que acaba de publicar Siglo XXI. Allí analiza las contradicciones de la Argentina, una nación con altos estándares de salud pero con una economía siempre al borde del colapso.

Y Byung Chul Han, el autor de “La sociedad del cansancio”, vuelve con un título muy sugerente “Sin respeto. Una crisis social”, editado por Paidós.