Los libros que llegan en septiembre

Grandes nombres de la literatura nacional e internacional llegan este mes a las mesas de novedades.

Uno de los más importantes escritores ingleses, Ian Mac Ewan, vuelve con una novela situada en el futuro donde un académico es el personaje principal. Se llama “Lo que podemos saber” y publica Anagrama. Entre otras novedades de este mismo sello se encuentra el nuevo libro de Andrea Abreu, la autora del boom “Panza de burro”. Su nuevo libro se titula “Pajaritos preñados”, un volumen que muchos lectores esperaron con ansia, curiosos por comprobar cómo sigue la carrera de una escritora tan particular.

Otro autor muy conocido, el mexicano Fabio Morabito, reescribe en su nuevo libro una historia de los hermanos Grimm con el título “Un bosque rodeado de árboles”. Lo publica Edhasa.

A través del sello español Impedimenta llega una inglesa casi desconocida entre nosotros. Se trata de Claire Fuller y su novela “Nuestros días serán infinitos”, sobre un padre que secuestra a su hija y la convence de que son los últimos habitantes de la tierra.

Entre los autores nacionales, Martín Caparrós sigue con la saga policial que viene escribiendo para Galaxia Gutenberg, con un tomo dedicado a la muerte de Gardel: “Los suicidios de Gardel”. También vuelve un poeta y novelista que tiene fanáticos: Julián López. Su novela se llama “Las iracundas” y es el relato de un travesía muy literaria por el río Paraná (Random House).

Pedro Mairal reúne los textos menos conocidos de su obra en una recopilación de su poesía que contiene viejos y nuevos poemas. El libro se llama “Un hermoso silencio de frontera” (Emecé).

Otras propuestas interesantes: Eterna Cadencia publica “El fino arte de crear monstruos” de Silvana Vogt, una novela sobre catástrofes por la que esta autora cordobesa ganó el premio Finestres. Misterios y secretos íntimos revela la trama de “Una forma de cerrar los ojos”, la primera ficción de Raquel San Martín, editora de larga trayectoria que ahora se estrena en la novela. Adriana Hidalgo publica una nueva colección de cuentos de Patricia Ratto titulada “Cuidado al entrar”. Y Marea recupera los cuentos políticos de una escritora consagrada: Luisa Valenzuela. El volumen se titula “Cambios de armas y otros cuentos”.

Entre los ensayos del mes se destacan “El libro negro de la nueva derecha” de Ezequiel Saferstein, un sociólogo que investiga hace muchos años los alcances del discurso político, publicado por Siglo XXI. Esteban Bullrich escribe su legado en “Liderazgo espiritual” (Aguilar) y “¿Qué diablos nos pasó?” de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto (Sudamericana), intenta comprender como la humanidad llegó hasta este presente de inteligencia artificial y algoritmos.

Por fuera de la política, la periodista Nora Bar investiga de que se trata la vejez en la actualidad en “La nueva gerontolescencia” (Paidós) y Ana Correa publica “Ciberfeminismos” (Planeta), su extensa investigación sobre lo que significa ser mujer en los nuevos entornos creados en redes sociales y con inteligencia artificial.

En cuanto a los ensayos culturales, vuelvel la magnifica Mary Beard, experta en la cultura antigua con “Clásicos sin filtro” (Crítica). El editor de Blatt & Ríos, Damián Ríos, reúne “Lo que cabe en una carpeta” sus textos sobre literatura, muchos de los cuales surgieron de sus conversaciones con amigos. Editó Caballo Negro. En el sello Godot, el escritor Diego Muzzio reflexiona sobre su escritura en el libro “Fiel a mi demonio”.