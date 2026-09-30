40 años: Cómo celebra su aniversario la Bienal de Arquitectura

La XX Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires celebra su 20ª edición y conmemora 40 años de trayectoria, consolidándose como uno de los encuentros de arquitectura, urbanismo y diseño más relevantes a nivel global.

Al ocurrir bianualmente, permite hacer una síntesis evaluativa de las tendencias, investigaciones y obras construidas o proyectadas durante ese período.

Es una plataforma de intercambio que reúne a arquitectos, urbanistas, diseñadores, académicos, estudiantes y público general para reflexionar sobre el impacto social, ecológico y estético del hábitat humano.

Dentro de las actividades previstas se organizan muestras de proyectos de los últimos dos años, conferencias magistrales, muestras fotográficas y circuitos urbanos enfocados en un eje temático curatorial específico de cada edición (como la sostenibilidad o los modos de habitar).

Se incluyen certámenes o entrega de premios para distinguir las mejores obras y trayectorias profesionales.

Bajo la consigna curatorial “Habitar”, el evento propone una mirada amplia, transversal y reflexiva sobre la forma en que los seres humanos se relacionan con su entorno —desde los espacios domésticos y las grandes metrópolis hasta los territorios más remotos—. La propuesta busca motivar el pensamiento crítico sobre las respuestas que la arquitectura y el urbanismo ofrecen frente a los desafíos colectivos de distintas épocas.

Exposición Central "Habitar": Reúne proyectos construidos y no construidos de destacados estudios de arquitectura nacionales e internacionales, abarcando las últimas cuatro décadas de producción proyectual.

"Habitar lo Extremo": Una propuesta inédita desarrollada por el colectivo 6044 SUR que funciona como una biografía arquitectónica de la Antártida. La muestra retrata dos siglos de construcciones en el continente blanco, desde prototipos de hábitat mínimo hasta muestras del brutalismo soviético, desmitificando la idea de un territorio vacío para presentarlo como un laboratorio radical.

Del 5 al 10 de octubre, el auditorio Amigos del Bellas Artes alberga un prestigioso programa de conferencias y foros internacionales. Participan más de 40 invitados internacionales, un centenar de estudios de arquitectura y referentes de más de 55 ciudades del mundo. Las voces de arquitectos y urbanistas más destacados de la escena global y regional se podrán trasmitir su experiencia y postura.

Dentro de las presencias más esperadas se destaca la del arquitecto chileno Smiljan Radic, ampliamente reconocido como el ganador del Premio Pritzker 2026, considerado el "Nobel de la arquitectura", y del Premio Nacional de Arquitectura. Su obra destaca por evadir las fórmulas convencionales y repetitivas, priorizando la experimentación con materiales inusuales, la fragilidad, el diálogo poético con el paisaje y la creación de estructuras que desafían las nociones tradicionales de estabilidad.

El jurado de los prestigiosos Pritzker destacó que Radić sitúa su obra en una encrucijada entre la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural. En lugar de buscar la monumentalidad tradicional, prefiere diseñar estructuras que aparentan ser temporales, inestables o deliberadamente inacabadas. Con esto, demuestra que la fragilidad puede ser una fortaleza, devolviendo profundidad y misterio a la disciplina.

Como parte de los festejos, la Bienal es escenario de galardones clave como la entrega de la sexta edición del Premio Oscar Niemeyer para la Arquitectura Latinoamericana (Premio ON). Asimismo, se otorga el Premio Bienal a la Trayectoria a Marta Minujín, en reconocimiento a una obra vanguardista que desafía los límites entre el arte, la arquitectura y el espacio público.

Se desarrolla durante todo el mes de octubre del 2026 con entrada libre y gratuita. Para esta edición aniversario, la Bienal regresa a sus espacios históricos más representativos en Buenos Aires y suma nuevos puntos neurálgicos culturales durante los meses de septiembre y octubre.

Las sedes de esta edición son Museo Nacional de Bellas Artes y Centro Cultural Recoleta y sedes asociadas en la Biblioteca Nacional,Casa Victoria Ocampo, Museo Nacional de Arte Decorativo y Museo de Arquitectura y Diseño – MARQ.

Julio Oropel es arquitecto y diseñador, profesor de la UBA y la Universidad Austral.

por Julio Oropel