La escultura gigante de Ricardo Iorio que presentaron en Coronel Suárez

La figura de Ricardo Iorio volvió a congregar a sus seguidores en las sierras bonaerenses de Coronel Suárez, donde el sábado 24 de octubre se presentó una escultura monumental del músico, al cumplirse tres años de su muerte. La obra, realizada por el escultor Rodolfo “Roppo” Marsch junto a su hijo Ian, mide casi seis metros de altura y se levanta en un paraje rural cercano a El Campamento, en el territorio que el histórico referente del heavy metal argentino eligió para vivir durante sus últimos años. Con la lanza que formará parte del conjunto y sostendrá una bandera argentina, el monumento alcanzará aproximadamente entre diez y once metros.

La presentación reunió a admiradores que viajaron desde distintos puntos del país para rendir homenaje al fundador de agrupaciones insignias del metal sudamericano como V8, Hermética y Almafuerte. El encuentro combinó emoción, música y camaradería, con una bandera albiceleste flameando junto a la escultura, un asado compartido y recuerdos de la trayectoria del cantante. Las imágenes difundidas mostraron a los fanáticos reunidos alrededor de una obra que busca convertirse en un lugar permanente de encuentro para quienes mantienen viva su memoria. En esa fecha, hace tres años, el artista falleció tras sufrir un infarto a los 61 años.

La ubicación fue elegida por su vínculo con la historia y la identidad de la región. El monumento se encuentra sobre una elevación próxima al paraje, en un camino rural que conecta Coronel Suárez con Saavedra y las sierras de la Ventana, aproximadamente a 50 kilómetros de la ciudad suarense y a unos diez kilómetros de la vivienda donde residió el cantante. El entorno agreste, la amplitud del paisaje y la historia de los antiguos fortines forman parte del significado de la obra, concebida para integrarse al territorio y no quedar limitada a un espacio urbano convencional.

La escultura fue construida con cemento y una estructura de hierro, además de otros materiales resistentes a las condiciones climáticas. Representa a Iorio de pie, con una vestimenta asociada a su imagen característica, y sosteniendo una lanza que funcionará como mástil. Cuando se complete el montaje de ese elemento, el conjunto alcanzará entre diez y once metros de altura, según las estimaciones difundidas. Uno de los detalles que dimensionan el desafío técnico es el peso de la cabeza de la figura que supera los 300 kilos.

Detrás del monumento hay una historia de amistad y un proyecto que originalmente no estaba pensado como homenaje al músico. Según relató Marsch, Iorio quería reivindicar la figura del cacique Pichihuinca, un líder indígena vinculado a la historia regional. El escultor había conversado con él sobre esa iniciativa y, tras su muerte, decidió retomarla e incorporar su imagen a la obra. De ese modo, la escultura reúne dos referencias: la figura del cantante y su interés por la memoria histórica de la región.

La construcción fue posible gracias al trabajo de los Marsch, la colaboración de amigos y seguidores y el apoyo logístico y material del municipio. El proyecto se financió principalmente mediante aportes particulares, mientras que distintas actividades musicales ayudaron a reunir fondos para concluir los trabajos. En ese marco, el sábado 24 de octubre se realizó una jornada de homenaje en el Polideportivo Municipal de Coronel Suárez, con actuaciones de Instinto DC y MAKINNON.

La Municipalidad de Coronel Suárez informó que la inauguración formal está prevista para el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional. Por eso, aunque los seguidores ya pudieron acercarse a contemplar la obra y participar del homenaje, el proyecto todavía contempla trabajos finales y la conclusión del conjunto monumental. La elección de esa fecha también refuerza el sentido simbólico de la iniciativa, en consonancia con la impronta nacionalista y criolla que el músico incorporó a su identidad pública.

El legado de Ricardo Iorio en el rock argentino se explica, ante todo, por su papel central en la consolidación del heavy metal nacional. Nacido en 1962, fue uno de los fundadores de V8, banda pionera que contribuyó a desarrollar una escena metalera propia durante los años ochenta, en un contexto de recuperación democrática y de profundas transformaciones culturales. Posteriormente encabezó Hermética, que se convirtió en una referencia fundamental del género por sus letras vinculadas con la vida de los trabajadores, las desigualdades sociales, la identidad argentina y las experiencias de los sectores populares. Tras la disolución de ese grupo, fundó Almafuerte, con la que profundizó la combinación entre metal, referencias criollas, literatura, tradición nacional y elementos del folclore.

Como compositor y letrista, Iorio construyó una voz reconocible, directa y frecuentemente confrontativa. Sus canciones abordaron el trabajo, la marginalidad, el orgullo de pertenencia, las contradicciones sociales y la relación con la historia argentina. También fue una figura polémica por sus declaraciones públicas y sus posiciones políticas y culturales, que generaron adhesiones intensas y críticas. Esa dimensión controvertida formó parte de su trayectoria, pero no opacó su influencia musical: durante décadas contribuyó a que el heavy metal dejara de ser percibido como una expresión marginal y se consolidara como un movimiento con identidad propia, público fiel y capacidad para atravesar generaciones.