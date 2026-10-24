Buenos Aires en Madrid: La cultura argentina de viaje por España

La cuarta edición de Buenos Aires en Madrid, organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, volvió a llevar la cultura porteña a la capital española con una programación de literatura, teatro, cine, música, tango, danza y performance. Desde el 2 de octubre y hasta el viernes 30, artistas y escritores argentinos participan de actividades en teatros, librerías, instituciones y espacios públicos. A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, su figura ocupa un lugar central en esta edición, que también rinde homenaje a Héctor Alterio y Luis Brandoni.

El programa busca proyectar internacionalmente la creación artística y fortalecer los vínculos entre ambas ciudades. “Entendemos que apoyar a nuestros artistas, gestores y creadores implica brindarles las plataformas necesarias para que exhiban su talento en los escenarios más destacados del mundo”, señala Gabriela Ricardes, ministra de Cultura del GCBA, quien destaca a Madrid como un escenario privilegiado para este intercambio.

Borges y Kodama, en la Caja de las Letras

El martes 20 de octubre se concretó uno de los acontecimientos centrales, en el Instituto Cervantes, los legados de Jorge Luis Borges y María Kodama ingresaron en la Caja de las Letras, la antigua cámara acorazada que conserva objetos y documentos de personalidades destacadas de las letras hispanohablantes.

Los objetos fueron seleccionados por Mariana y María Victoria Kodama, sobrinas de María y representantes de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. El legado quedó distribuido en dos cajas contiguas, identificadas con los números 1618 y 1628, como representación del vínculo entre el escritor y quien compartió su vida y se dedicó a preservar y difundir su obra.

Entre las piezas incorporadas se encuentra la corbata gris que Borges llevó cuando recibió el Premio Cervantes en 1980. También fotografías de la pareja en Madrid y Toledo, una imagen de ambos durante aquella ceremonia en Alcalá de Henares, la cámara fotográfica de Kodama, una reproducción facsimilar de la revista mural Prisma, promovida por Borges, un recorte periodístico sobre Rafael Cansinos Assens y ejemplares de Poemas (1923-1958) y Los conjurados.

Durante el acto, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, destacó la importancia del escritor para la literatura universal y subrayó que el reconocimiento debía incluir también a Kodama, escritora, traductora y profesora de literatura. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, manifestó su interés en impulsar una iniciativa semejante en Buenos Aires para preservar el patrimonio artístico e intelectual argentino.

La jornada incluyó una celebración abierta al público dedicada a ambos. El especialista Lucas Adur y representantes de la Fundación que lleva el nombre del autor, abordaron la relación del hombre de letras con España. Marcelo Balsells y César Angeleri interpretaron Las milongas de Borges, mientras que Laura Novoa leyó poemas acompañada por el músico Damián Rovner.

Ese mismo martes abrió sus puertas en la Fundación Ortega-Marañón la exposición Borges: el otro, el mismo, curada por Raúl Manrique Girón y Claudio Pérez Míguez. La muestra recorre distintas facetas del escriba, desde sus vínculos familiares y amistades hasta su trabajo como traductor y su consagración literaria. Reúne libros de su biblioteca personal, primeras ediciones, correspondencia, dedicatorias, fotografías, discos, pinturas y documentos pertenecientes al Museo del Escritor de Madrid. Podrá visitarse hasta el 6 de noviembre, de lunes a viernes, de 10 a 20, con entrada libre.

La programación dedicada a Borges continuó el martes en el mismo espacio con Sentir argentino. Un laberinto de música y poesía de Borges, Piazzolla, Yupanqui y Gardel, espectáculo de Marcelo Balsells, Claudio Méndez, César Angeleri y Gustavo Nardi que enlaza tango, milonga, zamba y chacarera.

Teatro, literatura y música porteña

La programación teatral había comenzado el 2 de octubre con un ensayo abierto de Una distancia necesaria, de Carolina Sturla, coproducción independiente que conectó escenarios de Buenos Aires y Madrid mediante recursos tecnológicos. La obra se estrenó el 9 de octubre en el Centro Cultural Paco Rabal.

Durante las primeras jornadas también se presentaron propuestas musicales para todo público. Entre ellas figuraron Buenas noches, Buenos Aires, de Chacho Garabal, un recorrido por compositoras e intérpretes de la ciudad, y Manuelita, mi casa es el mundo, reinterpretación familiar del universo de María Elena Walsh. El 10 de octubre, la Librería Mandolina recibió La librería mágica: los cuentos cobran vida, un espectáculo que llevó nuevamente los personajes de la autora argentina al público familiar madrileño. El 5 de octubre, la música BB ASUL ofreció en el Faro de Moncloa el concierto acústico Música triste para chicas lindas.

El sábado 17, Luciano Cáceres protagonizó Paraíso en Espacio Alma. El unipersonal de Inmaculada Alvear que aborda la masculinidad a través de la historia de un hombre que recibe un trasplante de corazón.

El domingo 18, la Librería Parenthesis albergó Cortázar.exe. Archivo fantástico, ejecutable en textos y músicas, performance que exploró la obra de Julio Cortázar mediante la palabra, la música, la improvisación y el azar. Participaron Nana, Bruno Galindo y Lisandro Silva Echevarría.

El lunes 19, Natalia Zito presentó Veintisiete noches, en la Librería La Mistral. La novela basada en hechos reales cuya adaptación cinematográfica se había estrenado en el Festival de San Sebastián de 2025. El encuentro estuvo a cargo de la escritora y periodista Ángeles Caballero.

La agenda continuó el miércoles 21 con Tango, folclore y poesía argentina, en ese mismo ámbito, con Marcelo Balsells y César Angeleri junto a Maximiliano Legnani y Gustavo Nardi. Ese día y el viernes 23 se realizaron las funciones de Lado Gus. La azotea de mi vida, de Gustavo Masó.

El jueves 22, Laura Novoa y Damián Rovner presentaron Cartas y boleros al rey de la cabina, en Parenthesis. Una experiencia inspirada en el libro de Luis María Pescetti que combina literatura, interpretación y bolero. El viernes 23, Teresa Donato llevó a La Mistral Desaparecida dos veces, investigación sobre la historia de Ana María Massochi, en un encuentro que integrará lectura, música, teatro y archivo audiovisual.

Alterio y Brandoni, protagonistas del cine

El ciclo dedicado a Héctor Alterio y Luis Brandoni se desarrolló entre el 19 y el 23 de octubre en la Sala Iberia de Casa de América. La selección recorrió distintas etapas del cine argentino a través de cinco películas representativas de las trayectorias de ambos intérpretes.

El lunes 19 se proyectó Esperando la carroza, de Alejandro Doria, y el martes 20 fue el turno de Fermín, glorias del tango, con una presentación especial de Luciano Cáceres. El miércoles 21 se exhibió El hijo de la novia, de Juan José Campanella; el jueves 22, La odisea de los giles, de Sebastián Borensztein; y el viernes 23, Darse cuenta, también de Doria, cerró el ciclo.

Tango y milonga en el Parque del Retiro

El sábado 24 de octubre, la terraza del Centro Cultural Casa de Vacas, en el Parque del Retiro, será escenario de una jornada dedicada al tango y la milonga. Desde las 12.30 habrá clases, práctica libre y exhibiciones a cargo de María Antonieta Tuozzo, Ezequiel Herrera, Natalia Puccioni y Carolina González, con música del DJ Loic Vix.

Con iniciativas que abarcan desde el patrimonio literario hasta el cine, las artes escénicas y la música popular, Buenos Aires en Madrid continuará hasta el viernes 30 de octubre. Borges constituye el eje de una edición que enlaza memoria, tradición y proyección internacional, mientras las acciones restantes completarán un mes de programación dedicado a la diversidad de expresiones artísticas porteñas en distintos escenarios de la capital española.