Cuando el arte se viste de moda: La influencia del surrealismo en la indumentaria

Hay un momento preciso en que la moda deja de ser ropa y se convierte en manifiesto. Sucede cuando una prenda no se limita a cubrir el cuerpo sino que lo transforma, lo interroga, lo subvierte. Sucede cuando quien la lleva puesta no busca simplemente agradar, sino afirmar algo más profundo e inquietante sobre su propia existencia.

Es exactamente lo que ocurre en el París de los años treinta cuando el surrealismo se encuentra con la alta costura y de ese encuentro nace una de las alianzas más fértiles y revolucionarias que recuerde la cultura moderna. Un encuentro que dos grandes exposiciones europeas vuelven a poner hoy en el centro del debate cultural con una pertinencia sorprendente: “Schiaparelli: Fashion Becomes Art”, en el Victoria and Albert Museum de Londres, abierta hasta el 8 de noviembre de 2026, y “Dalí y la Moda”, en el Palazzo Reale de Milán (hasta enero de 2027).

Que el surrealismo tenga una relación privilegiada con el cuerpo resulta evidente desde sus orígenes. Nacido oficialmente en 1924 con el Manifiesto de André Breton, el movimiento se propone liberar el inconsciente de las cadenas de la razón y devolverle al sueño la dignidad de una realidad alternativa y más verdadera. El cuerpo fragmentado, deformado, recompuesto según lógicas onírica, es el territorio predilecto de esa exploración. Cabezas sin tronco, manos que brotan de lugares imposibles, ojos multiplicados y dislocados: en los lienzos de Dalí, Magritte y De Chirico, la anatomía humana se convierte en un campo de batalla entre consciente e inconsciente, entre deseo y angustia. Era inevitable que esa mirada se posara tarde o temprano sobre la ropa, que es la segunda piel del cuerpo, el límite móvil entre uno mismo y el mundo.

Elsa Schiaparelli capta esa posibilidad con una intuición que todavía hoy asombra por su radicalidad. Nacida en Roma en 1890 en el seno de una familia de intelectuales, criada entre libros y arte, llega a la moda por caminos indirectos y la encara con la mentalidad de una artista conceptual. Cuando en 1927 abre su primer atelier parisino bajo el cartel “Pour le Sport”, debuta con un sweater aparentemente sencillo en el que un “trompe-l'œil” simula un moño anudado directamente sobre la tela. Un detalle que engaña al ojo, que juega con la percepción de quien mira, que transforma la superficie del cuerpo en algo más cercano a un lienzo pictórico que a una prenda de vestir. En ese único gesto está ya condensado todo su programa estético: la convicción de que la ropa puede ser vehículo de significado, instrumento de asombro, objeto conceptual antes que sastre. “Para mí, el diseño de ropa no es una profesión sino un arte”, llegaría a declarar.

La colaboración con Salvador Dalí, iniciada en 1936, lleva esa visión a sus consecuencias más extremas y memorables. El Lobster Dress de 1937, un vestido de noche blanco sobre el que campea una langosta pintada por Dalí, es el objeto símbolo de aquella temporada: Wallis Simpson lo luce para una producción de Cecil Beaton en Vogue y la imagen da la vuelta al mundo.

Pero es mucho más que una provocación: es la demostración de que una prenda puede ser un cuadro, de que el cuerpo puede convertirse en tela, de que la moda puede vehicular las mismas tensiones simbólicas y psicoanalíticas de la pintura surrealista.

El Skeleton Dress de 1938, cuyo único ejemplar sobreviviente se conserva en el V&A y se exhibe en Londres, lleva impreso sobre la tela el relieve del esqueleto humano, haciendo visible lo que la ropa normalmente oculta: la estructura ósea, la mortalidad, el cuerpo como máquina biológica.

El Tears Dress, del mismo año, simula desgarros y laceraciones sobre una seda perfectamente íntegra, introduciendo en la elegancia la inquietud de la pérdida.

Lo que Schiaparelli y Dalí hacen, con una lucidez que solo hoy podemos medir en toda su dimensión, es usar la moda como instrumento de construcción y deconstrucción de la identidad.

El sombrero con forma de zapato al revés, el perfume Shocking en su frasco con forma de busto femenino, los botones con forma de insectos o de equilibristas: cada detalle es un pequeño acto subversivo, una invitación a mirar el mundo con otros ojos. La ropa ya no sirve para definir un estatus ni para respetar un canon estético: sirve para interpelar a quien la lleva y a quien la mira.

Es exactamente esa perspectiva la que amplía Dalí y la Moda, la muestra producida por el Palazzo Reale en colaboración con la Fundació Gala-Salvador Dalí: para Dalí la moda nunca es un territorio secundario respecto de la pintura, sino parte integral de un proyecto artístico total. Con la llegada de Gala a su vida, la ropa y los accesorios se convierten en un lenguaje compartido a través del cual la pareja construye su propia imagen pública. El guardarropa de Gala, creaciones de Schiaparelli, Dior, Chanel, Givenchy, Cardin, Pucci, es un archivo de relaciones artísticas e intelectuales antes que un conjunto de prendas. El de Dalí es aún más performativo: cada aparición pública es una puesta en escena, cada fotografía un autorretrato construido con el mismo cuidado que una pintura. «No existe un Dalí artista y un Dalí estilista», subrayan las curadoras, «solo un artista total capaz de dejar su huella en todo lugar posible. Como Leonardo o como Miguel Ángel».

Hay, sin embargo, una dimensión que suele olvidarse: la política. Schiaparelli es una mujer que dirige un imperio comercial en una época en que las mujeres tienen dificultades para acceder a las profesiones liberales. Sus pantalones femeninos, sus trajes rigurosamente cortados, su insistencia en la autonomía del vestuario de la mujer son actos de afirmación identitaria antes que elecciones estéticas. Coco Chanel la despacha como “esa artista italiana que hace ropa”, Schiaparelli es una rival peligrosa porque mezcla mundos que Chanel mantiene separados, niegandose a elegir entre arte y comercio.

La muestra del V&A narra todo esto en un recorrido que llega hasta el presente. La historia de Schiaparelli no se cierra con la maison original en 1954: retoma en 2012 con la reapertura de la casa de moda y desde 2019 con la dirección creativa de Daniel Roseberry, quien recoge la herencia de la fundadora sin imitarla, reinterpretando su espíritu subversivo con una sensibilidad enteramente contemporánea. Sus creaciones que cierran la exposición londinense, entre ellas una versión moderna del Skeleton Dress que Dua Lipa lució en los Golden Globes 2024 y el vestido deslumbrante de Ariana Grande en los Oscar 2025, demuestran que esa lección está lejos de agotarse.

El proyecto surrealista de usar la ropa para interrogar el yo y el mundo aparece más vigente que nunca en una época en que la moda se ha convertido en uno de los principales instrumentos de construcción de la identidad pública, en que cada red carpet es una performance y cada elección de vestuario una declaración. Cada selfie es un autorretrato, cada outfit en las redes una toma de posición. El límite entre el yo auténtico y el yo construido, que el surrealismo había intuido con extraordinaria anticipación, es hoy más delgado y más visible que nunca.

Este es, en definitiva, el nudo que las dos muestras ayudan a desatar: la moda nunca fue solo decoración o marcador de estatus. Siempre fue un lenguaje a través del cual los seres humanos negocian su identidad y se cuentan al mundo. El surrealismo lo entendió y lo dijo con la claridad paradójica que le es propia: poniendo una langosta sobre un vestido de noche, dibujando un esqueleto sobre un traje de gala, convirtiendo un zapato en un sombrero. Gestos aparentemente absurdos que contenían una verdad profunda: que la identidad es siempre una construcción, siempre una ficción consciente, siempre un sueño que elegimos ponernos.

Y cuando la moda y el surrealismo se encuentran, el resultado va mucho más allá de lo bello: es una pregunta radical sobre quiénes somos y sobre cómo elegimos aparecer ante el mundo.

por Francesca Alexia Fanciulli