Qué leer de Anne Carson, la nueva Nobel de Literatura

La consagración de Anne Carson con el Premio Nobel de Literatura 2026 reconoce a una de las escritoras más originales y difíciles de clasificar de nuestro tiempo. Poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica, la canadiense de 76 años construyó una obra que desafía las fronteras entre la poesía, la novela, la filosofía y la autobiografía. Sus libros pueden comenzar con un mito griego y terminar en una reflexión sobre el matrimonio, el deseo o la muerte. Y casi nunca se parecen a lo que el lector espera encontrar.

Nacida en Toronto en 1950, Carson convirtió su conocimiento de la cultura grecolatina en una herramienta para explorar las emociones contemporáneas. En sus páginas conviven Safo, Catulo, Eurípides y Emily Brontë. Pero la erudición nunca funciona como una exhibición académica: es el punto de partida para hablar de la soledad, el erotismo, la memoria y las dificultades de las relaciones humanas.

Sus libros en español

Su literatura exige cierta disposición a la aventura. Hay novelas escritas en verso, ensayos que parecen poemas y libros construidos con fotografías y documentos. Su gran conocimiento de la cultura clásica es un ingrediente básico de sus textos, en los que la tradición poética latina y griega se cruza constantemente con la realidad.

Anne Carson visitó Buenos Aires en 2018 para participar del Festival Internacional de Poesía, FILBA y en esa ocasión se realizaron traducciones de algunos de sus textos. Hoy pueden conseguirse en español varios de ellos. Tal vez no haya versiones en papel disponibles en Argentina de todos, pero si en ebooks.

Autobiografía de rojo. Una novela en verso (Pre-Textos)

Publicada originalmente en 1998, es probablemente su obra más conocida y la mejor puerta de entrada a su universo. Carson recupera el mito de Gerión, un monstruo rojo y alado derrotado por Heracles, y lo transforma en un adolescente sensible que descubre el amor y el dolor.

La relación entre ambos personajes permite explorar la identidad, la diferencia y el abandono. Su mayor logro consiste en convertir una historia de la mitología griega en un relato íntimo y universal. La novela está escrita en verso, pero conserva una poderosa intensidad narrativa.

La versión de Pre-Textos está traducida por Jordi Doce.

La belleza del marido: Un ensayo narrativo en 29 tangos (Lumen)

Ganadora del prestigioso premio T. S. Eliot, esta obra de 2001 lleva un subtítulo tan extraño como revelador: Un ensayo narrativo en 29 tangos. Carson reconstruye una relación matrimonial atravesada por la infidelidad, el deseo y la imposibilidad de separarse definitivamente. La belleza masculina aparece como una forma de poder, pero también como una trampa emocional. El tango funciona como metáfora de una pareja que se acerca y se aleja en una coreografía de atracción y sufrimiento.

Es uno de sus libros más accesibles y emocionalmente intensos. La española Lumen tiene hoy los derechos de esta obra con traducción de Ana Becciu.

Eros el dulce-amargo (Lumen)

Publicado originalmente en 1986, fue su primer libro y sigue siendo una pieza fundamental para comprender su pensamiento. A partir de Safo y Platón, Carson investiga una paradoja universal: ¿por qué el amor produce simultáneamente placer y sufrimiento? Su hipótesis es que el deseo necesita una distancia entre quien ama y aquello que ama. La ausencia y la imposibilidad no son accidentes del enamoramiento, sino parte de su naturaleza.

Carson transforma la filología clásica en una reflexión extraordinariamente actual sobre las relaciones humanas. En la Argentina existe una edición de Fiordo, traducida por Mirta Rosenberg y Silvina López Medin. Actualmente es más accesible la edición de Lumen.

Nox: el duelo convertido en literatura (Vaso Roto)

Publicado en 2010, es posiblemente su experimento formal más audaz. Concebido como un libro desplegable, reúne fotografías, cartas, documentos y anotaciones vinculados con la muerte de su hermano Michael. Carson construye una elegía a partir de la traducción del poema 101 de Catulo. Cada palabra funciona como una excavación del pasado y una tentativa de comprender una vida que permanece parcialmente inaccesible. Aquí la literatura deja de ser solamente escritura para convertirse en un objeto artístico. Es un libro sobre la pérdida, pero también sobre la imposibilidad de conocer completamente a las personas que amamos.

La editorial Vaso Roto publicó la edición en castellano, traducida por Jorge Esquinca. Es muy difícil conseguirla en Buenos Aires.

Red Doc> (Bajo la luna)

Es una secuela de “Autobiografía de rojo”, los personaje que intervienen en la narrativa allí regresan en este libro sobre la guerra y el duelo. El símbolo en el título fue un error de tipeo que a Carson le gustó y dejó en la edición definitiva. La traducción es de Verónica Zondek