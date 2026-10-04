Importantes cambios para Malba

En el marco de una gala que reunió a 600 personalidades de la Argentina y el mundo con la que Malba festejó sus 25 años de existencia, Eduardo Costantini realizó importantes anuncios sobre el futuro de la institución.

En primer lugar, se refirió a la ampliación del museo que se realizará por debajo de la Plaza Perú en la que está ubicado. Un acuerdo con el gobierno porteño garantizará 30 años de uso gratuito de este espacio subterráneo. Se calcula que las obras estarán terminadas entre fines de 2029 y comienzos de 2030. Estas duplicarán la superficie actual del museo sumando salas de exhibición, auditorios y espacios educativos. El prestigioso estudio de la mexicana Frida Escobedo (a quién Costanitni presentó durante la gala) será el responsable del proyecto. Su firma actualmente está renovando el Centro Pompidou de París. “La relación con el espacio público de la ciudad, por debajo de la Plaza Perú, es uno de los ejes centrales del proyecto. Malba gana el espacio que necesita para crecer, mientras la plaza conserva su carácter de espacio abierto y público”, expresó la arquitecta en relación al proyecto.

El segundo anuncio de la noche implica al patrimonio del mismo Costantini, quién donará las 1232 obras de la Colección Daros que adquirió este año y 17 piezas costosísimas de su patrimonio. Entre estas últimas se encuentran “Baile de Tehuantepec” de Diego Rivera, “Las distracciones de Dagoberto” de Leonora Carrington y “Simpatía” y “Armonía” de Remedios Varo. Así la colección de Malba alcanzaría las 3000 piezas y se convertiría en una de las más importantes del mundo en arte latinoamericano.

El último anuncio de Costantini fue la constitución de un fideicomiso con un capital inicial aportado por él mismo de 50 millones de dólares que garantizará el futuro de la institución.