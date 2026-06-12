El legado de Jorge Luis Borges a 40 años de su muerte

El 14 de junio se cumplen 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, un aniversario redondo que convocará, durante todo 2026, importantes homenajes en la Argentina y en el mundo. El escritor, uno de los más influyentes del siglo XX, sigue siendo leído, estudiado y admirado por lectores y especialistas de todo el planeta. Entre nosotros, su huella ha marcado a la mayoría de los escritores argentinos y es una presencia insoslayable en nuestra tradición literaria.

Pero su legado ha sido noticia también por cuestiones más concretas. María Kodama, heredera de los bienes y las creaciones de Jorge Luis Borges, murió en 2023 sin determinar en que manos quedarían las obras del escritor. A su sucesión se presentaron los cinco hijos de su hermano Jorge -Mariana del Socorro, Martín Nicolás, María Victoria, Matías y María Belén- y a ellos fue adjudicada la herencia. La situación generó grandes controversias que aún hoy son tema de debate y críticas. ¿Pueden, aún con la mejor intención, estos herederos sin experiencia manejar la obra de un escritor tan importante? Esa fue la pregunta que se hicieron editores, agentes, periodistas culturales y profesores universitarios al conocer la noticia de la inesperada herencia. Más inesperada aún porque la mayoría de los especialistas creían, a partir de declaraciones de Kodama, que los derechos de los cuentos, los ensayos y los poemas de Borges terminarían bajo el dominio de alguna universidad norteamericana, de esas que tanto habían celebrado al autor de “El Aleph” en vida.

Hoy el legado es un hecho consumado y está en manos de los Kodama. Cuatro de ellos integran el Consejo de Administración de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, el organismo creado por María Kodama para difundir la obra de su esposo. La Fundación trabaja en la sede del Museo Borges, una casona vecina al sitio donde al autor escribió uno de sus cuentos más famosos, “Las ruinas circulares”. Su viuda la compró para tal fin y para albergar la importante biblioteca del escritor.

Ya pasaron 3 años de su muerte y sus sobrinos han ido ocupandose lentamente de las tareas a las que María dedicó su vida: la protección y administración de la obra de Borges.

Fue en la sede del Museo, en Recoleta, que María Victoria y Mariana recibieron a NOTICIAS para contarnos sobre la actualidad de este legado y los homenajes que brindarán al escritor por los 40 años de su muerte. Tras un breve recorrido por la muestra permanente del museo, así fue la charla con ellas.

Noticias: Hagamos un poco de memoria. ¿Qué pasó cuando se dieron cuenta de que eran los herederos del legado de Borges? ¿Se asustaron, se preocuparon?

Mariana Kodama: De la preocupación, pasamos a la ocupación. Tratamos de que todo siguiera el mismo camino por el que venía. La Fundación Jorge Luis Borges, creada por María Kodama, nos invitó a integrarnos como miembros. Esta casa donde funciona era de María y ahora es nuestra. La biblioteca y todos los objetos que se encuentran en ella ahora nos pertenecen. Lo pensamos y nos pusimos de acuerdo. Nos pareció que por lo menos teníamos que hacer el intento. Era un desafío importante, una responsabilidad y una manera de continuar con el trabajo que María había hecho durante tantos años.

Noticias: Cuando María murió se habló de dos departamentos de su propiedad donde existía la posibilidad de encontrar un testamento. ¿Qué pasó hasta que los declararon herederos?

María Victoria Kodama: Por orden de la Justicia se constató todo lo que había en esos departamentos. Y no había ningún testamento. Se dejó constancia de lo que podía tener valor histórico y cultural. La mayoría de las cosas de Borges estaban en esta casa porque para eso se creó la Fundación. María era una persona estudiosa, inteligente, fue su decisión no dictar un testamento. Pero no tenemos cómo saberlo.

Noticias: Ustedes han respetado hasta ahora sus ideas en la administración de la herencia de Borges. ¿Creen que eso podría cambiar en el futuro?

Mariana Kodama: En esta primera instancia nos parece muy importante ser cautelosos, medidos y seguir la misma línea de María, porque a su vez ella siguió la de Borges.

Noticias: ¿La Fundación recibe algún tipo de ayuda del estado argentino?

María Victoria Kodama: No. Pero es importante destacar que tanto con el gobierno nacional como con la ciudad de Buenos Aires firmamos siempre convenios de colaboración. Desde ambas partes tratamos de aportar lo que pueda cada uno para poder llevar adelante distintas actividades, abiertas a todo el público.

Noticias: ¿Quién es la persona en la que más confían cuando tienen que tomar una decisión en relación con las obras?

Mariana Kodama: La agencia es The Wyley Agency (N. de la R: una de las agencias literarias más importantes del mundo, con sede en Estados Unidos). Es la que María eligió para que negociara y considerara todo tipo de autorización respecto de la obra de Borges. También confiamos en los editores de Penguin Random House. Fernando Flores Maio, María Eugenia Vidaurre, Fernando Soto y Lucas Adur forman parte del consejo de la Fundación. Y tenemos un comité académico que nos asesora conformado por especialistas de Argentina y del mundo.

Noticias: Desde que se conoció la noticia de la herencia hubo muchas críticas hacia ustedes. ¿Cuál fue la que más les impactó?

María Victoria Kodama: Por lo general no leo las notas que damos ni los comentarios. No me involucro. Pero a veces hay cosas de las que nos reímos. Alguien dijo una vez que no parecemos japonesas.

Noticias: ¿Qué tareas tienen por delante en este momento?

Mariana Kodama: Nuestra prioridad hoy es digitalizar la biblioteca de Borges que está en el museo. Tiene libros que pertenecieron a su padre y a su abuela, hay enciclopedias y biblias que por el transcurso del tiempo naturalmente se van deteriorando. En el 2007 se hizo una restauración importante. Si estuviera digitalizada, se podría acceder desde cualquier lugar del mundo a través de una plataforma, sin dañar los libros.

Noticias: ¿Cómo planean el homenaje a Borges a 40 años de su muerte?

María Victoria Kodama: A María no le gustaba conmemorar el fallecimiento de Borges. Por eso las Jornadas que organizaba todos los años fueron siempre en torno al nacimiento. Pero en estos días participamos en la muestra “Borges: ecos de un nombre” que se inauguró en el Centro Cultural Recoleta. Allí se puede ver el cuarto de Borges que pertenece al Museo y el manuscrito de “Las ruinas circulares” dibujado por él.

Mariana Kodama: En la Usina del Arte habrá una lectura de Cecilia Roth y de Chano Moreno Charpentier y Pedro Aznar va a cantar. Esto lo realizamos con el gobierno de la Ciudad y Penguin Random House, el 14 de junio, con entrada libre. Ese día también, con la Embajada argentina en Suiza, se organizará un acto conmemorativo en Ginebra, en el cementerio en el que está enterrado Borges. Allí va a estar presente nuestro hermano, Matías. Este acto se va a acompañar con charlas y conferencias en distintas universidades de Suiza.

María Victoria Kodama: El año pasado relanzamos la revista “Proa” que dirigió Borges con un número especial dedicado a “Fervor de Buenos Aires”. Este año relanzamos la revista mural “Prisma”. Esas dos revistas son un proyecto importante de la Fundación. En octubre vamos a hacer una donación al Instituto Cervantes, a la Caja de las Letras, invitados por el director, Luis García Montero. En este año en que hay tanto interés en distintas partes del mundo por recordar a Borges queremos que todos cuenten con nuestro apoyo y colaboración. Nuestro interés principal es que perdure su obra y que se acerquen a ella nuevos lectores.