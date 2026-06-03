NODO: Una mega exposición de arte en los barrios

Es una de las actividades más importantes del año en el campo de las artes visuales. Abarca a toda la ciudad de Buenos Aires y cuenta con representantes de todo el país. Se llama NODO y está organizada por Meridiano, la institución que nuclea a los principales galeristas de arte contemporáneo de la Argentina.

Meridiano define a NODO como una actividad que contribuye al fortalecimiento del mercado del arte contemporáneo argentino a nivel regional, nacional e internacional. Por eso, bajo su paraguas, se realizan encuentros de formación y puesta al día donde exponen importantes visitas internacionales.

Pero el principal atractivo para el público en general es una gran muestra que se realiza en toda la extensión de la ciudad, en las más importantes galerías, coordinadas para mostrar al mismo tiempo sus mejores propuestas. Este año ese gran circuito de exposiciónes tendrá lugar entre el 4 y el 6 de junio, en el horario de las 14 a las 20, y abarcará a 68 galerías en los barrios de Retiro, Recoleta, Microcentro, La Boca, San Telmo, Palermo y Villa Crespo. Por supuesto, la entrada es gratuita y libre para todo el que quiera visitar cada muestra.

Además, muchas galerías del interior del país y de la provincia de Buenos Aires estarán presentes en NODO, en alianza con sus pares porteños, exhibiendo la obra de sus artistas en sus intalaciones.

Dada la importancia de la actividad, las galerías dejan para este momento del año la apertura de sus mejores muestras, por lo cual hay en el circuito exposiciones realmente imperdibles.

Figuras internacionales

Uno de los aspectos más interesantes del evento es la relación que se establece entre instituciones y galerías a los fines de la adquisición de obras para aumentar su acervo. Dentro de este programa específico de NODO este año participarán instituciones como la Colección Ama Amoedo, la Fundación HITO Cultural, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Museo Franklin Rawson de San Juan, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC) y el Institute of Contemporary Art de Miami (ICA).

Un selecto grupo de curadores y directivos de instituciones y colecciones visitará Buenos Aires y brindará también conferencias de formación para los diversos actores del mundo del arte.

Muchas instituciones privadas y estatales apoyan iniciativa, como la Secretaría de Cultura de la Nación, Arteba, Fundación Ama Amoedo, la Embajada de España en Argentina, la Embajada del Brasil, el Instituto Guimarães Rosa (IGR), el Goethe-Institut, el Museo Moderno y la Fundación PROA, entre muchos otros.

La información sobre galerías participantes, muestras y otras actividades puede consultarse en la página web o cuenta de IG de Meridiano, que este año cumple 10 años y planea una edición de lujo de su más importante evento.

El circuito de galerías de cada barrio puede consultarse en la cuenta de Instagram de Meridiano: @somosmeridiano