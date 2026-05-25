Se realiza el primer encuentro internacional de fotolibros

Un fotolibro es la pieza que resume la totalidad de un proyecto fotográfico, una edición que permite conocer tanto las ideas como el talento de un fotógrafo al darnos un panorama profundo y abarcativo de su trabajo.

Entre el 28 y el 31 de mayo, ArtexArte realiza la primera edición de un encuentro internacional de fotolibros. El nombre del evento es SUR ARTEXARTE y reúne a artistas, curadores y editores en una programación variada que incluye talleres, charlas y exhibiciones. El objetivo es ampliar el contacto entre los diversos sectores que confluyen en la creación de fotolibros y vincular también a artistas emergentes con fotógrafos de larga trayectoria.

Además, durante esos días se expondrán las publicaciones seleccionadas para el Premio Sur ArtexArte Fotolibros, que se otorga por primera vez, con 25 finalistas seleccionados por un jurado compuesto por Juan Manuel Fiuza, Mateo Barbuzzi y Musuk Nolte. La distinción se otorga el día 30 de mayo.

Un segundo concurso, es el Premio Sur ArtexArte Maquetas, dedicado a artistas argentinos, cuyo galardón es la publicación del proyecto.

El evento se inaugura el 28 de mayo a las 18 en la sede de ArtexArte (Lavalleja 1062). El resto de los días los horarios abiertos al público se extienden entre las 14 y las 20. La entrada es libre y gratuita.

Para conocer la agende de actividades de cada día, consultar en la página web de ArtexArte.

Las editoriales que participan del encuentro son: Archivo Trans (Argentina), Artefacto Casa Editora (Argentina), ArtexArte (Argentina), Asunción Casa Editora (Argentina), Balam (Argentina), Bex (Argentina), Buen Lugar (Chile), Bulbo Editorial (Argentina), CdF (Uruguay), Club del Prado (España), Ediciones Posibles (España), Ediciones Réplica (Colombia), Feria de Fotografía (Argentina), Flach (Chile), Fotolibro Rodante (Argentina), Freezer (Argentina), Hydra (México), KWY (Perú), La Balsa Editora (Argentina), La Luminosa (Argentina), Lovely House (Brasil), LP Editores (Argentina), Meier-Ramirez (Perú), Metaninfas Ediciones (Argentina), Nefa Foto (Brasil), Photogramas (Argentina), Proyecto Calle (Argentina), Sed Editorial (Argentina), Sub Editora (Argentina), TUF- UNLP (Argentina), Vértigo Editora (Argentina), Zafarrancho Ediciones (Argentina).

Más información con la agenda de cada día en la página web de ArtexArte.