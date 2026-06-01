“Comerás flores”: El libro del que todos hablan

Desde su publicación en España, en octubre del año pasado, la novela “Comerás flores” no ha descendido jamás de los cinco primeros puestos del ranking de bestsellers de su país. El volumen ya supera las 20 ediciones y hay quienes calculan que el número de ejemplares vendidos está cerca de los 200.000. El libro acaba de comenzar su derrotero mundial con varias traducciones y lanzamientos en Latinoamérica para lectores del español. En Argentina, se publicó hace muy poco y su autora vino a presentarlo en la última Feria del Libro.

Lucía Solla Sobral tenía tan solo 32 años (hoy tiene 37) cuando empezó a escribir “Comerás flores”, su primera novela pero también lo único que había puesto sobre el papel en su vida. Antes no hubo poemas ni ensayos ni volúmenes de cuentos. Este fue su debut. Y fue un inicio deslumbrante.

“Lo primero que pensé fue en el tema. Y escribí un relato con una escena entre los dos protagonistas. Un año después, la escritora Marta Jiménez Serrano anunció un taller online de escritura creativa. Me apunté y nos pidió que le enseñáramos algo que hubiéramos escrito. Llevé el relato y ella me dijo: 'Ahí tienes una novela'. Entonces empecé a tirar de los hilos. Siempre había soñado con ser escritora, pero no sabía cómo hacerlo”, le cuenta Solla Sobral a NOTICIAS un rato antes del evento donde conocerá a sus lectoras argentinas, organizado por el Centro Cultural de España en Buenos Aires, responsable de su visita al país.

¿De qué trata la trama de este libro que cautiva a tantos lectores? La etiqueta para clasificarlo (a los editores les encantan las etiquetas) podría ser “violencia de género”. Pero el relato no se refiere a agresiones físicas ni explicitas. Justamente, el tipo de violencia que narra nunca llega ser denunciada. Ni siquiera es confesada.

La historia

Marina, una chica de 25 años, es seducida por Jaime, un hombre 20 años mayor; que paso a paso traza un cerco a su alrededor para inmovilizarla. Ella acaba de perder a su padre y este hombre atractivo, rico y culto (el príncipe azul perfecto) parece compensarla con su enorme interés. La colma de elogios, la abruma con flores, cenas íntimas y toneladas de regalos carísimos. Marina se involucra velozmente en la relación. Abandona el departamento que comparte con su mejor amiga y se instala en la lujosa casa de Jaime. Allí, cada día está más a su merced. Jaima la manipula, la amenaza, se empeña en controlar cada uno de sus sentimientos. La situación hace crisis cuando la salud de Marina comienza a estar en peligro y son justamente sus síntomas los que precipitan el final.

Todo el mundo se lo pregunta y Solla Sobral aclara una y otra vez que lo único autobiográfico en la novela es la muerte de su padre, el resto está basado en el testimonio de otras mujeres, a partir de su interés por una forma de violencia (la psicológica) a la que se le presta muy poca atención.

“No conocí a Jaime. Por lo menos no a ese en concreto. Pero sí viví cosas parecidas y también mis amigas. Hice el ejercicio de juntarme mucho con ellas, porque prácticamente todas vivieron alguna relación de maltrato. Leí muchos ensayos y estadísticas. Cuando ya tenía el primer borrador, contraté a un psicólogo para hacer una terapia de Marina. Me sirvió para entender cómo trabajan los maltratadores. Van haciéndolo todo muy poco a poco. Pero desde el principio hay señales, comportamientos negativos. Y hasta el final hay cosas positivas, porque no son maltratadores las 24 horas del día, si no Marina no estaría con él. Hay siempre una ambivalencia”, explica la escritora cuando se le pregunta de dónde nació la idea de la historia.

Un elemento que vuelve más difícil la situación de Marina es la gran aceptación que tiene Jaime en su círculo familiar. Su gran poder seducción y el “acting” con el que vuelve creíble su amor por ella convence a su familia de que es la pareja perfecta. “Incluso la extrema delgadez de Marina. Su familia lo ve como algo bueno, porque la delgadez se premia. Entonces, si estás más delgada, estás más guapa ¡Qué bien te sienta este hombre!, piensan. Es toda una trampa que no solo depende de Jaime. Hay un sistema educativo y social que provoca este cuadro”, aclara la autora.

Un dato que descubre Solla Sobral le da la idea para el desenlace: dentro de una relación de maltrato es mucho más probable que alguien padezca algún trastorno de la conducta alimentaria. Cuando acepta que está padeciendo de bulimia, Marina toma total conciencia de que no puede seguir con la relación, que tiene que salirse de esa historia.

La diferencia de edad es también un punto importante. Suele decirse que en el amor los años no importan, pero eso no es verdad. “Él tiene muchísimos más recursos que ella. A una mujer de 45 también podría pasarle, pero una de 24 o 25 tiene todavía más chances de que le suceda. Él tiene 20 años más de experiencia, de ahorros, de todo. Y tiene más recursos por género y por clase”.

Otra vida para escribir

Hasta hace muy poco tiempo, Lucía trabajaba haciendo contenido para una “startup” y en sus ratos libres investigaba para “Comerás flores”. Ahora, gracias al éxito del libro, se dedicará por completo a la tarea de escribir. De hecho, está inmersa en el proyecto de otra historia que no tiene nada que ver con el tema de su primera novela. Mientras, todavía está tratando de adaptarse a su nueva vida. Tal como ella misma lo dice, tiene que acostumbrarse a que “todo esto sea normal”.