Repercusiones en el rock, la política y las redes sociales por la muerte del Indio Solari

El rock argentino y la cultura popular del país sufren un golpe devastador con el fallecimiento de Carlos Alberto "El Indio" Solari a los 77 años de edad, un deceso confirmado oficialmente la mañana de este viernes. El icónico e histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota pasó sus últimas horas rodeado de su familia en su mítica residencia de Parque Leloir, partido de Ituzaingó.

Tras el aviso médico y el inicio del operativo de rigor en su domicilio, la Unidad Funcional de Instrucción Número 2 de Ituzaingó, bajo la dirección del fiscal Lucio Rivero, labró las actas de "Averiguación de causales de muerte", confirmando mediante el parte judicial que el músico padecía el Mal de Parkinson y concluyendo de manera preliminar que nada indica o señala otra causa de muerte que no esté ligada al natural y progresivo deterioro provocado por dicha enfermedad.

La salud de Solari ya había estado en el foco público en febrero de este mismo año, cuando sus allegados debieron emitir un fuerte comunicado en redes sociales para desmentir los rumores sobre un presunto accidente cerebrovascular, aclarando en aquel momento que la única verdad correspondía a chequeos médicos rutinarios. En los últimos shows de la agrupación Los Fundamentalistas del aire Acondicionado , el cantante participaba mediante proyecciones audiovisuales que impactaba en pantalla.

La noticia de su partida física se diseminó con velocidad eléctrica a través de portales informativos y plataformas digitales, generando un impacto inmediato en los medios de comunicación que transmitían en directo. Uno de los momentos más sobrecogedores de la jornada ocurrió al aire en la señal multimedia Vorterix, donde el conductor Mario Pergolini se enteró en vivo, en plena entrevista con Gonzalo Bonadeo, de la triste novedad mientras conducía su programa radial e interrumpió de inmediato la transmisión habitual.

Absolutamente conmocionado por el suceso y visiblemente movilizado debido a la estrecha relación que mantuvo con el cantante, el empresario de medios manifestó ante los micrófonos su profunda perplejidad al exclamar que "no hay palabras, estamos confirmando que falleció el Indio Solari", agregando consternado que "estoy impactado con la noticia y va más allá de que yo lo conozca. Estoy impactado porque hoy dije que iba a abrir con Los Redondos".

Tras repasar algunas fotografías compartidas con el vocalista en sus entrevistas históricas, Pergolini tomó una determinación contundente al expresar que "vamos a despedirnos por hoy, vamos a dejar el programa, es demasiado importante para mí y para Vorterix, para todos, como para no replantear el día de hoy en general", cerrando el espacio al aire con la promesa de que "nos despedimos y todo lo que va a sonar en este momento es Redondos y música del Indio".

Pocos minutos después, la reacción digital se transformó en una masiva y unánime manifestación de luto en redes sociales, donde la comunidad artística y sus antiguos compañeros rompieron el silencio. El mensaje más esperado y emotivo llegó por parte de su histórico socio creativo y guitarrista de los Redonditos de Ricota, Skay Beilinson, quien recurrió a sus cuentas oficiales de Instagram y X para dedicarle una despedida poética a su eterno compañero de batallas artísticas.

Con un profundo sentimiento de congoja, Beilinson escribió en sus redes: "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre". Ante la magnitud de la pérdida, el guitarrista determinó además la suspensión total del concierto que tenía programado junto a su banda, Los Fakires, para el sábado en el Bioceres Arena de Rosario.

A este homenaje de las grandes figuras de la música se sumaron voces de diversos géneros, como la de la cantante Lula Bertoldi, quien declaró en el canal de streaming Olga que "Indio por siempre, escuchás Los Redondos y es Argentina. Un referente artístico y político. Un visionario". Por su parte, el cantautor Ricardo Montaner se volcó a la plataforma X para manifestar que su partida significa "una gran pena para la música, partió El Indio Solari, referente del rock argentino. Paz...".

La actriz Griselda Siciliani también rindió tributo compartiendo una imagen del artista musicalizada con la emblemática canción ricotera Ya nadie va a escuchar tu remera, sumándose a las sentidas expresiones del ámbito político, donde el expresidente Alberto Fernández destacó en redes su "compromiso humano, su dignidad como músico independiente y el profundo fenómeno social y cultural que Los Redonditos de Ricota generaron".

En su cuenta de X, Anibal Fernandez lo recordó: "De aquella charla con ganas, en tu casa este 31 de marzo. Tu compromiso con la vida y ese rato tan largo charlando de nada y de todo, el recuerdo de formar parte de las cápsulas para entrar a los recitales, cuando en Mendoza me dedicaste Etiqueta Negra y ahora, tus dos abrazos cuando aprontándome para irme de tu casa, me acompañaste hasta la puerta. Por primera vez me dijiste de sacarnos una foto. Te quiero mucho amigo..."

"Para toda la vida indio", le dedicó en un posteo Máximo Kirchner con una foto del artista y su madre, Cristina Kirchner. El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia le dedicó unas palabras: "Un profundo dolor por tu fallecimiento, Indio querido. Gracias por tu arte, por representar al Pueblo y por transmitir tanto a través de tu música. Se nos fue un ídolo, historia del rock nacional. En este día y cada día, leyenda absoluta. Que en paz descanses". Diego Branatelli, en su cuenta de X , recordó: "Hasta pronto Indio querido. El Rock no va a ser lo mismo sin vos".

El avance implacable del Mal de Parkinson marcó a fuego la última década del vocalista, una patología neurodegenerativa e invalidante que él mismo se encargó de revelar de cara a sus seguidores. El anuncio oficial sobre su estado de salud tuvo lugar en marzo de 2016, instantes antes de dar inicio a un multitudinario concierto en el hipódromo de Tandil, cuando detuvo el inicio de la música para dirigirse a su público de forma directa y sincera al confesar que "se dice por ahí que tengo una enfermedad.

"Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida". El propio Solari describió posteriormente las implicancias diarias de su dolencia, revelando que se manifestaba a través de severas y constantes contracturas musculares que lo inmovilizaban y lo hacían sentir "como de yeso", obligándolo a refugiarse en su trabajo de estudio para abstraerse del dolor físico. En una de sus últimas entrevistas internacionales concedida en 2023 a la estación española Mariskal Rock, el cantante reflexionó con entereza sobre su evolución clínica asegurando que "es lo que hay, hay que darle batalla. Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando".

Esta realidad médica fue apartándolo de manera definitiva de las presentaciones en vivo en grandes estadios, situando su despedida formal de los escenarios presenciales en el trágico e histórico recital del 11 de marzo de 2017 en el predio rural La Colmena de Olavarría. Ante una multitud sin precedentes estimada en más de 300 mil personas, aquel "banquete" musical quedó marcado por severos desbordes organizativos, avalanchas y el trágico fallecimiento de dos asistentes, lo que precipitó el final de sus shows presenciales.

A pesar de los límites físicos impuestos por el Parkinson, el músico se valió de las herramientas tecnológicas para mantener encendido el lazo con sus feligreses, implementando técnicas holográficas de vanguardia para aparecer virtualmente en las presentaciones de su banda acompañante, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y recibiendo hace apenas un mes la distinción del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires mediante un conmovedor audio de agradecimiento.

La biografía personal y artística de Carlos Alberto Solari constituye el mito contracultural más perdurable e influyente del Cono Sur, estructurada bajo una estricta mística de independencia y un hermetismo casi total respecto de su intimidad. Nacido en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, el 17 de enero de 1949, pasó sus años de infancia y juventud en La Plata, metrópoli bonaerense donde absorbió las vanguardias estéticas y el espíritu de la época.

Fue allí donde, a mediados de la década de 1970 y junto al guitarrista Skay Beilinson y la mánager Carmen "La Negra" Poli, dio vida al proyecto artístico y musical de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Lo que se inició como un colectivo teatral, circense y musical itinerante, ajeno a los canales comerciales tradicionales de distribución y difusión, decantó en la publicación de álbumes fundamentales para la historia discográfica argentina como Gulp!, Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado, La mosca y la sopa y Luzbelito, construyendo una obra donde las metáforas crípticas, el surrealismo, la crítica política y la poesía callejera se transformaron en himnos generacionales.

La banda consolidó el fenómeno de masas más descomunal de la región a través de sus denominadas "misas ricoteras", convocando multitudes en estadios de fútbol y autódromos bajo una estricta política de autogestión y total independencia corporativa. Tras la traumática e imprevista disolución de Los Redondos en el año 2001 a raíz de diferencias creativas y disputas por el archivo audiovisual del grupo, Solari preservó su masividad intacta al iniciar una exitosa etapa solista en 2004 al frente de la agrupación Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, editando discos aclamados como El tesoro de los inocentes, Porco rex y El perfume de la tempestad.

Las ultimas presentaciones de hace unos meses con los Fundamentalistas, el cantante aparecía en pantalla por unos minutos en estado delicado. Un anticipo de los avances de la enfermedad que hacia hincapié en su cuerpo a través de años de padecimiento.

En el ámbito íntimo, el vocalista tuvo su vida familiar en su residencia de Parque Leloir junto a su esposa Virginia y su hijo Bruno, manteniendo un aislamiento social estricto motivado por una persistente fobia social hacia el personaje masivo que él mismo había creado. Sus esporádicas salidas requerían de camuflajes, anteojos oscuros y gorras para preservar el anonimato en la vía pública, confesando públicamente que solo lograba experimentar una genuina libertad urbana durante sus viajes a la ciudad de Nueva York.

En sus últimos años de confinamiento domiciliario, y tras anunciar su retiro definitivo de los directos en 2023, continuó canalizando su caudal de líricas a través de grabaciones de estudio con su más reciente proyecto, El Míster y los Marsupiales Extintos, la edición de libros ilustrados y un permanente contacto digital con su público, clausurando con su fallecimiento un capítulo dorado e imborrable en las páginas de la cultura popular de la República Argentina.