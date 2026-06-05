Las diez canciones esenciales del Indio Solari

Carlos Alberto “Indio” Solari fue una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino, una leyenda que vivió alejado de la exposición pública. Mientras transitó desde hace años la enfermedad de Parkinson que él mismo reveló públicamente en 2016, el cantante se transformó en un mito viviente de la música nacional. Su fallecimiento este viernes 5 de junio posicionó al artista como uno de los emblemas argentinos de la música contemporanea.

En distintas entrevistas y apariciones esporádicas, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota reconoció que la enfermedad avanzó con el paso del tiempo y que afectó su movilidad, aunque nunca abandonó por completo su vínculo con la música. En una de sus declaraciones más citadas sobre su estado de salud admitió que “se nota la progresión del mal de Parkinson”, una enfermedad neurodegenerativa que fue determinante para poner fin a sus recitales masivos y sus shows presenciales.

Pese a ese cuadro, Solari participó de manera remota en los espectáculos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, agrupación que fundó tras la separación de Los Redondos. Durante los últimos años sus intervenciones se realizaron mediante grabaciones proyectadas en pantallas gigantes, una modalidad que se consolidó desde la pandemia y que permitió mantener vivo el vínculo con sus seguidores.

En diciembre de 2025 reapareció mediante un video proyectado durante un recital en La Plata, donde se interpretó canciones emblemáticas como “Tarea Fina”, “Nike es la Cultura” y “Pool, Averna y Papusa”, provocando una ovación multitudinaria. Más recientemente volvió a hacerse presente a través de mensajes audiovisuales en conciertos de Los Fundamentalistas.

A lo largo de su carrera, Solari fue compositor y la voz de diez obras musicales más representativas del rock nacional de todos los tiempos.

“Ji Ji Ji”

“Ji Ji Ji” es probablemente la canción más icónica del rock argentino en vivo, asociada directamente con el fenómeno del “pogo más grande del mundo”. Su letra, enigmática y fragmentada, habla de excesos, paranoia, estados alterados y con una narrativa que nunca termina de cerrarse. El momento en que suena en los recitales genera una comunión colectiva pocas veces vista, transformándose en un ritual casi religioso para los seguidores. Como curiosidad, hay registros que indican que en algunos shows la intensidad del público generó vibraciones detectables por instrumentos sísmicos cercanos.

“Un ángel para tu soledad”

Esta canción combina una lírica introspectiva con una sensibilidad urbana que atraviesa gran parte de la obra del Indio. El tema aborda la soledad, el desarraigo y la necesidad de encontrar compañía en medio del caos de la vida moderna, con imágenes poéticas cargadas de ambigüedad. Fue uno de los temas más difundidos en radios y ayudó a expandir el alcance de la banda más allá de su núcleo duro. Su videoclip, además, consolidó una estética visual que reforzó el carácter oscuro y simbólico del universo ricotero.

“La bestia pop”

“La bestia pop” es una crítica directa al fenómeno de la fama y al consumo masivo de ídolos. La canción sugiere la existencia de una figura devorada por su propia popularidad, atrapada en un sistema que la utiliza y la descarta. Musicalmente es potente y directa, lo que la convirtió en un clásico inmediato en los recitales. Una de las lecturas más difundidas entre los fans es que el propio Indio ironiza sobre su relación con el público y el lugar que ocupa dentro de la industria.

“Preso en mi ciudad”

En este tema aparece con claridad la sensación de encierro dentro de un entorno urbano hostil, una temática recurrente en los primeros años de la banda. La canción retrata la alienación y la falta de libertad en un contexto social opresivo, algo que resonó especialmente en la Argentina de la posdictadura. Su tono oscuro y su estructura la convirtieron en una pieza clave del repertorio en vivo. Muchos seguidores la consideran una de las primeras grandes declaraciones estéticas del grupo.

“Nuestro amo juega al esclavo”

Esta canción presenta una fuerte carga política y simbólica, con una crítica al poder y a las estructuras de dominación. La idea de un “amo” que en realidad es esclavo de su propio sistema sugiere una inversión de roles que invita a reflexionar sobre la autoridad y sus límites. Es una de las letras más analizadas por su complejidad y su tono casi filosófico. En vivo, suele generar un clima intenso, donde el público acompaña con especial énfasis cada frase.

“Todo un palo”

“Todo un palo” es una de las canciones más debatidas en cuanto a su significado, especialmente por su referencia a los excesos y a la autodestrucción. La frase final —una de las más citadas del Indio— quedó grabada en la memoria colectiva y generó múltiples interpretaciones. Sin embargo, el propio Solari evitó confirmar lecturas literales, manteniendo el misterio que rodea su obra. Esa ambigüedad es precisamente lo que la convirtió en un emblema para los seguidores.

“Tarea Fina”

Con un tono más íntimo y melancólico, “Tarea Fina” se destaca por su lirismo y su sensibilidad emocional. La canción parece girar en torno a una relación compleja, atravesada por el desgaste, la ironía y cierta resignación. Tras la separación de Los Redondos, el Indio la mantuvo en su repertorio solista, lo que reforzó su carácter de clásico atemporal. Para muchos fans, representa una de las facetas más humanas y vulnerables del artista.

"Todo preso es político"

Lanzada originalmente en su álbum Un baión para el ojo idiota (1988), cobró una enorme centralidad política y cultural en la actualidad del país, siendo adoptada como el principal himno de resistencia y denuncia de "lawfare" tras la condena y detención domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Motorpsico”

“Motorpsico” es pura energía y dinamismo, con una base rítmica que la convierte en una de las favoritas para el vivo. La canción transmite una sensación de movimiento constante, casi mecánico, que dialoga con su título. Su letra, como muchas del Indio, es fragmentaria y abierta, lo que permite distintas lecturas según el oyente. En los recitales, suele ser uno de los puntos más altos por su capacidad de encender al público.

“Mariposa Pontiac / Rock del país”

Este tema es considerado una síntesis de la identidad ricotera, tanto en lo musical como en lo simbólico. La combinación de sus dos partes genera un recorrido emocional que va de lo introspectivo a lo épico. Con el tiempo, se transformó en una especie de himno que representa la cultura del “rock del país”, una idea que trasciende a la banda. Como anécdota, su interpretación en vivo suele estar acompañada por un clima de fuerte conexión entre el público y la banda, casi como un cierre ritual.

La historia del Indio Solari comenzó lejos de los estadios colmados y de la condición de mito popular que alcanzaría décadas después. Nacido en la ciudad bonaerense de Paraná y criado en La Plata, participó en movimientos artísticos alternativos durante los años setenta hasta convertirse en la voz principal de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Lo que comenzó como una experiencia contracultural terminó transformándose en una de las bandas más convocantes e influyentes de América Latina. Durante más de dos décadas, Los Redondos construyeron una identidad única basada en la independencia de las grandes compañías discográficas, una estética propia y una relación casi mística con su público. Tras la separación del grupo en 2001, Solari inició una exitosa carrera solista con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo intacta su capacidad de convocatoria.

Aun alejado físicamente de los escenarios, el Indio ocupó un lugar central en la cultura argentina. Su figura se convirtió en un fenómeno que trascendió la música y se proyectó sobre varias generaciones de seguidores. La enfermedad modificó su forma de aparecer ante el público, pero no logró romper el vínculo construido durante más de cuarenta años de carrera hasta el día de hoy.

Desde los días de culto underground en La Plata hasta las concentraciones multitudinarias que marcaron récords de convocatoria en el país, la trayectoria de Solari resume una historia singular: la de un artista que eligió mantenerse al margen de los circuitos tradicionales y que, precisamente por eso, terminó convirtiéndose en una de las leyendas más grandes del rock en español.