Costantini en la UBA: “Queremos que el MALBA cumpla 100”

La Universidad de Buenos Aires distinguió al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) por sus 25 años de trayectoria, su aporte a la cultura y su compromiso con la difusión del patrimonio artístico latinoamericano. El reconocimiento fue recibido por Eduardo Costantini, fundador y presidente de la Fundación MALBA.

Desde su apertura en 2001, con una colección inicial de 223 piezas donadas por su fundador, el museo logró que el arte latinoamericano ocupe un lugar destacado en la vida cultural del país y en la conversación internacional: reunió obras emblemáticas, impulsó investigaciones, promovió encuentros y acercó a públicos diversos a la riqueza de la producción artística de la región. Del acto participaron el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el vicerrector, Emiliano Yacobitti, y el subsecretario de Relaciones Internacionales, Roy Cortina, además de autoridades de ambas instituciones e invitados especiales.

Una responsabilidad compartida

“Para nuestra casa de altos estudios, este reconocimiento expresa una convicción profunda: la educación, el arte y la cultura son dimensiones esenciales del desarrollo de una sociedad libre y democrática”, afirmó Gelpi. Y agregó: “La universidad y el museo comparten una responsabilidad fundamental: hacer que el conocimiento, el pensamiento crítico y la sensibilidad social circulen, que encuentren nuevas preguntas y lleguen a nuevas generaciones”.

Según el rector, ambas instituciones preservan una herencia y, al mismo tiempo, promueven su discusión, su reinterpretación y, de esa forma, su enriquecimiento. “Por eso, este aniversario nos concierne especialmente, más aún en los tiempos que vivimos”, sostuvo.

El desafío de llegar a los 100

Costantini se mostró conmovido. “Es un gran honor estar en el rectorado de una universidad centenaria. Nos conmueve y nos llena de un sentimiento de respeto”, dijo. Y planteó su meta: “Desde el MALBA lo que más queremos es la continuidad, pensar en el futuro y pensar en sostenerlo y poder cumplir también 100 años, ese es nuestro desafío”.

El empresario aseguró que el aniversario encuentra al museo “lleno de vida”. Pronto comenzará la ampliación de la sede, que se construirá bajo la Plaza Perú con proyecto de la arquitecta mexicana Frida Escobedo, y avanza la incorporación de la colección Daros Latinamerica, con más de 1200 obras de 117 artistas de la región, que prácticamente duplica el acervo del museo. Anunció además la construcción de un depósito de 1500 metros y la consolidación de una serie de 1000 obras para proyectar un programa de exhibiciones. “Estamos entusiasmados, asumiendo la responsabilidad con mucho optimismo, pero con conciencia de que el desafío es muy grande”, señaló. Antes de cerrar, agradeció el gesto: “Que se hable de la UBA y el MALBA como dos instituciones colegas es para nosotros realmente un honor y nos da un sentido aún más profundo de la responsabilidad que tenemos”.

por M.S.