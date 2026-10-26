Arteba 2026: Una edición histórica en su 35 aniversario

El arte contemporáneo en la Argentina cuenta con una brújula indiscutida que, desde hace tres décadas y media, marca el pulso de la creación y el mercado: arteba. Nacida en 1991 bajo el impulso de figuras clave como el ingeniero Jacobo Fiterman —quien recibió un emotivo reconocimiento de pie en la previa de esta edición—, la Fundación arteba llega a su 35º aniversario consolidada como una de las pocas plataformas estructuradas estrictamente sin fines de lucro. Como destacó Fiterman, la misión histórica de la feria radica en "apoyar, dignificar y engrandecer el arte argentino".

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, con preinauguraciones los días 28 y 29, el Pabellón Amarillo de La Rural abrirá sus puertas en una fecha reprogramada —adelantada una semana para asegurar una óptima circulación ante la programada visita del Papa León XIV—. Con más de 11.000 metros cuadrados, 69 galerías y la obra de más de 400 artistas, la feria se erige como un motor que impulsa el futuro. En palabras de su presidenta, Larisa Andreani, el secreto institucional radica en "preservar lo que tiene sentido todavía y animarnos a cambiar lo que necesita transformarse".

Mercado, historia y homenajes

La oferta expositiva de este año combina rescates patrimoniales y piezas de impacto internacional. En el marco del gran homenaje al maestro Julio Le Parc que le rendirá la feria, la galería Del Infinito desembarca con una propuesta de peso, exhibiendo un valioso cuerpo de obras del referente cinético fallecido este año. Por su parte, la galería Cosmocosa presentará un monumental y rarísimo tapiz de dos metros de largo creado por Antonio Berni, titulado “El último payador”, una arista textil poco explorada del maestro rosarino.

El segmento de alta gama también marca hitos con cotizaciones sobresalientes: la galería Roldán Moderno pondrá a la venta “Breve historia de Emma” (1935-1936), una emblemática serie de Lino Enea Spilimbergo cotizada en un millón de dólares que, según se rumorea, ya tiene comprador; mientras que De Sousa exhibirá “Las galgas”, una imponente escultura en mármol de Carrara de 280 kilos realizada por Alexis Minkiewicz.

Tendencias del coleccionismo

La llegada de arteba coincide con la publicación del Informe de Art Basel y UBS sobre el Coleccionismo Global 2026. El estudio destaca el auge de la Generación Z que se posiciona como la cohorte de mayor gasto global y duplicando con creces la media de las demás generaciones y liderando casi la mitad de las adquisiciones superiores al millón de dólares. A su vez, el 58% de los coleccionistas recurre a herramientas digitales e Inteligencia Artificial para la investigación previa, verificación de autenticidad, análisis de precios y recomendaciones personalizadas, sumado a un 32% que utiliza Instagram como motor de descubrimiento visual. En el circuito presencial, las mujeres mostraron un rol significativamente más activo, asistiendo a un 20% más de eventos culturales (exposiciones, subastas y museos) que los hombres. Todo esto ocurre en un marco donde el 64% de los compradores prefiere preservar la propiedad de sus obras en el ámbito privado, priorizando la búsqueda de la singularidad y rareza del arte por encima el consumo ostentoso.

En el plano de los reconocimientos, el Premio al Coleccionismo de arteba distinguirá la trayectoria de Patricia y Juan Vergez. A este galardón se suman el Premio Remax Collection al mejor stand, el histórico Premio en Obra y la incorporación del Premio Jazmín Chebar, una distinción que otorga 3 millones de pesos a un artista de la sección Utopía con el objetivo específico de apoyar y potenciar de forma directa su formación técnica e intelectual.

Una quincena efervescente

La influencia y magnitud de la arteba enciende toda la capital en una quincena artística sin precedentes que reunirá eventos como Affair y Pinta BAphoto. La escena se revitaliza además con aperturas estratégicas: la galería de Tommy Redrado inaugura sede en Buenos Aires —sumándola a sus espacios en Miami y Punta del Este—, mientras que la modelo y galerista Dafne Cejas junto a Federico Rabinovich impulsan Al Sur Gallery, una propuesta con sello propio en un aristocrático piso de la ciudad. Dentro de la Rural, la Zona de Diálogo Internacional —curada por Aimé Iglesias Lukin y Francisco Lemus— exhibirá proyectos de galerías de renombre como Galeria Vermelho (San Pablo), Galerie Jocelyn Wolff (París), 3+1 Arte Contemporânea (Lisboa) y Cecilia Brunson Projects (Londres).Con una identidad visual renovada que busca disipar solemnidades, arteba revalida a sus 35 años, que su mayor capital consiste en mirar hacia atrás con orgullo y mantener intacta la capacidad de "imaginar lo que todavía no existe".

El valor patrimonial y las nuevas narrativas curatoriales

El impacto de alcanzar tres décadas y media excede la dinámica puramente comercial del mercado del arte. A lo largo de su historia, arteba ha funcionado como un verdadero dispositivo de validación teórica e historiográfica que reescribe constantemente los relatos del arte latinoamericano. La convivencia en un mismo espacio de obras históricas de museográfica factura con intervenciones multidisciplinarias de última generación demuestra la madurez de un ecosistema que sabe dialogar con su propia tradición sin caer en nostalgias estériles.

Esta nueva edición refuerza el rol vital que cumplen las galerías en el acompañamiento a los creadores, actuando no solo como plataformas de comercialización sino como incubadoras de pensamiento crítico y gestión cultural. En ese sentido, la sección Utopía se consolida una vez más como el espacio donde se pulsan los lenguajes del mañana, permitiendo que propuestas emergentes y proyectos autogestionados de distintas provincias argentinas encuentren una ventana de proyección global. La presencia de curadores internacionales, representantes de museos de primer orden y coleccionistas privados de Europa y las Américas ratifica que la escena local continúa siendo una cantera inagotable de talento e innovación. Frente a los desafíos económicos globales, el modelo participativo y plural de arteba demuestra que el arte argentino no solo resiste, sino que marca el pulso cultural de toda la región.