Helmut Ditsch: su disputa con Karina Milei y una película de tres millones de euros

Helmut Ditsch tuvo este año una disputa con la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, por el retiro de una reproducción de su obra El triunfo de la naturaleza de la Casa Rosada. El artista reclamó su devolución y cuestionó públicamente las condiciones que, según denunció, el Gobierno le impuso para recuperarla. Ahora, otro proyecto lo trae de regreso al país: una película autobiográfica que nació cuando la pérdida de su esposa lo dejó sin fuerzas para pintar.

Helmut. El hielo y la eternidad transitoria tendrá su estreno mundial en el 41.º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Demandó siete años de trabajo efectivo y una inversión que, según la información de producción, alcanzó los tres millones de euros, financiados íntegramente por Ditsch con la venta de sus cuadros. El pintor también protagoniza el largometraje, cuya dirección y guion comparte con Zuzy Praus, de acuerdo con la ficha oficial del festival.

Detrás de esa escala de producción hay una historia íntima. El proyecto es un homenaje a su madre, Inge, y a su esposa, Marion, dos ausencias que el artista sintió que no podía abordar en una sola tela.

“Como no lograba hacer el duelo por Marion ni tampoco podía ponerme a pintar, la película surgió como una necesidad primaria de supervivencia. Necesitaba devolverle un propósito a mi vida; estaba atrapado y no veía una salida. Esta obra fue, en el fondo, la herramienta para canalizar y sanar esa dolorosa pérdida”, cuenta Ditsch.

La ficción sigue al pintor en su regreso a la Academia de Bellas Artes de Viena. Allí, mientras trabaja sobre una pintura monumental de un glaciar, los recuerdos de su madre y de Marion irrumpen en el presente. Sus imágenes se superponen en una narración que cruza memoria, creación y duelo. Es el punto de partida de una autobiografía ficcionada de 118 minutos, incluida en la sección Estados Alterados del certamen.

Para Ditsch, el paso al cine fue una consecuencia de lo que necesitaba contar. “Mis pinturas y esta película comparten esa misma alma que las une: fluyen, tienen movimiento, respiran un mismo aura. Simplemente, ante la magnitud de esta historia, decidí de manera natural llevarla al cine porque no me alcanzaba una tela para contarla”, explica.

El rodaje comenzó en 2018 y la edición terminó en 2026. Entre ambos momentos hubo interrupciones por la pandemia y por conflictos bélicos internacionales, además de un presupuesto que duplicó los tres millones de euros calculados al inicio. Las locaciones incluyeron Malta, Cerdeña, Viena, los Alpes, Tenerife y el salar de Uyuni, en Bolivia.

La búsqueda de la luz condicionó el trabajo: según la producción, los exteriores se filmaron exclusivamente durante las llamadas horas azules y doradas, en torno al amanecer y al atardecer. Los paisajes naturales, centrales en la pintura de Ditsch, también ocupan un lugar decisivo en su propuesta cinematográfica.

El esfuerzo se extendió a la preparación física. El artista realizó sus escenas de riesgo sin dobles, montó caballos pura sangre y escaló en hielo. La producción asegura que acumuló seis mil kilómetros de natación en piletas y aguas abiertas para preparar una secuencia de apenas cinco minutos.

La decisión de ponerse frente a cámara tuvo un impulsor inesperado. Según recuerda Ditsch, había consultado a Viggo Mortensen para que lo interpretara, pero recibió otra sugerencia: “Helmut, vos tenés que hacer de Helmut. Estás vivo. Es tu chance, y te recomiendo que también la dirijas vos”.

Lo acompañan la actriz franco-alemana Jeanne Goursaud y el argentino Joaquín Berthold. El cruce de idiomas también forma parte del relato: se hablan alemán, español y francés, las lenguas que atraviesan su historia familiar, su vínculo con la Argentina y su vida con Marion. La música reúne composiciones para piano del propio Ditsch, temas de su amigo Charly García, rock y piezas clásicas.

“No encaré este proyecto buscando un rédito comercial; de hecho, fue exactamente al revés. Cuando priorizás la búsqueda artística por sobre las dinámicas del mercado, el resultado es una obra sincera. En definitiva, esta película es un gesto de gratitud”, sostiene.

Aunque tuvo la posibilidad de presentarla primero en Europa, eligió el estreno argentino. Las funciones serán en la sala 2 del cine Ambassador: el viernes 6 de noviembre a las 20, el sábado 7 a las 17 y el domingo 8 a las 14.30.

“Llegar al Festival de Mar del Plata para ofrecerle la película a la Argentina se siente como un guiño del destino. Estoy convencido de que ningún otro público sabrá interpretar y sentir esta obra de la manera en que lo hará el argentino”, dice Ditsch. Después de años dedicados a transformar una pérdida en imágenes, el siguiente paso será compartirlas.