Louise Glück. Cómo es la poesía de la flamante Premio Nobel de Literatura

Traducida al castellano por la editorial española Pre-Textos, los libros de Louise Glück, flamante Premio Nobel de Literatura 2020, podrán conseguirse en pocos días en las librerías del país, según declaró Waldhuter, la distribuidora en la Argentina de los libros de Pre-Textos. "Averno", "Las siete edades", "El iris salvaje" (libro por el que Glück ganó el Premio Pulitzer), "Vita Nova", "Ararat" y "Padreras" serán los títulos que tendremos la posibilidad de leer en papel.

“Inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual”, así describió el Comité encargado de elegir el Premio Nobel de Literatura, en la Academia Sueca, la poesía de la laureada escritora norteamericana.

Para adelantar la lectura, reproducimos tres poemas de las ediciones de Pre-textos.

Lago en el cráter



Entre el bien y el mal hubo una guerra.

Decidimos que el cuerpo fuese el bien.

Eso hizo que el mal fuese la muerte,

que el alma se volviera

completamente en contra de la muerte.

Como un soldado que desea

servir a un gran señor, el alma

desea cerrar filas con el cuerpo.

Se puso en contra de la oscuridad,

en contra de las formas de la muerte

que reconocía.

De dónde viene la voz

que dice: y si la guerra

fuese el mal, que dice

y si fue el cuerpo el que nos hizo esto,

nos hizo tener miedo del amor.



Averno (Pre-Textos)





El vestido



Se me secó el alma.

Como un alma arrojada al fuego,

pero no del todo,

no hasta la aniquilación. Sedienta,

siguió adelante. Crispada,

no por la soledad sino por la desconfianza,

el resultado de la violencia.



El espíritu, invitado a abandonar el cuerpo,

a quedar expuesto un momento,

temblando, como antes

de tu entrega a lo divino;

el espíritu fue seducido, debido a su soledad,

por la promesa de la gracia.

¿Cómo vas a volver a confiar

en el amor de otro ser?



Mi alma se marchitó y se encogió.

El cuerpo se convirtió en un vestido demasiado

grande

para ella.

Y cuando recuperé la esperanza,

era una esperanza completamente distinta.



Vita Nova (Pre-Textos)



Las siete edades

En mi primer sueño el mundo parecía

lo salado, lo amargo, lo prohibido, lo dulce

En mi segundo sueño descendía,



era humana, no veía nada de nada

bestia como soy



debía tocarlo, contenerlo



me escondí en la arboleda,

trabajé en los campos hasta que quedaron yermos



un tiempo

que nunca volverá-

el trigo seco en gravillas, cajones

de higos y aceitunas



Hasta amé alguna vez, a mi manera

repugnante, humana



y como todo el mundo llamé a ese logro

libertad erótica,

por absurdo que parezca



El trigo cosechado, almacenado; seca

la última fruta: el tiempo

que se acumula, sin usar,

¿también termina?



Las siete edades (Pre-Textos)