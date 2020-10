Louise Glück es Premio Nobel de Literatura 2020

El Premio Nobel en su edición 2020 es para la poeta norteamericana Louise Glück, “por su inequívoca voz poética que con belleza austera hace universal la existencia individual”, tal la justificación de la Academia Sueca de su elección de este año.

Glück nació en Nueva York en 1943. En 1993 ganó el premio Pulitzer por su libro “El Iris salvaje”. Entre otras distinciones también fue merecedora del National Book Critics Circle Award por “El triunfo de Aquiles”. Vive en Cambridge, es profesora en el Williams College en Williamstown, Masachusetts y en la universidad de Yale.

“Averno” y “The Seven Ages” son sus últimos libros. Sus textos en español fueron editados por editorial Pretextos.

